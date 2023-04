W zbożach ozimych zauważyć można już mszyce. Mamy możliwości chemicznej ochrony, ale w zwalczaniu mszyc sprawdzi się także natura.

W zbożach ozimych na południu Polski w ostatnich dniach zaobserwowano już pojawienie się mszyc

Przy okazji zabiegów T-2 na części plantacji warto będzie zastosować insektycyd

Mszyca rozwija nawet kilkanaście pokoleń

Stopniowy wzrost temperatur w ciągu kilkudziesięciu lat sprzyjał może nie tyle bezpośrednio rozwojowi mszyc, co stworzył im lepsze warunki do bytowania, a przez to bezpośrednio do rozwoju większej liczby pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. W Polsce w zbożach mamy najczęściej do czynienia z trzema gatunkami mszyc: czeremchowo-zbożową, różano - trawową oraz zbożową. Oczywiście mogą pojawiać się także inne gatunki, ale tylko te trzy stanowią istotne zagrożenie gospodarcze.

Mszyce wraz z rozwojem zbóż przenoszą się na kolejne partie rośliny - najpierw zasiedlają dolne części rośliny, następnie przenoszą się na górne liście wraz z liściem flagowym. Po wykształceniu kłosa osiedlają się na nim i tam prowadzą żer. Zazwyczaj największe straty wiosną mogą przynosić mszyce zasiedlające liść flagowy oraz kłos.

Coraz mniej insektycydów na mszyce

Do dyspozycji w celu zwalczania mszyc mamy całą gamę pyretroidów (m.in. cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, gamma-cyhalotryna, esfenwalerat). Koszt zastosowania pyretroidów nie jest wysoki - to zazwyczaj 15 - 20 zł/ha. Pamiętajmy jednak, że środki te działają dość krótko i zasadniczo zwalczają tylko te szkodniki, które są już na plantacji.

Inna możliwość ochronną stwarza z kolei flonikamid ( z grupy karboksamidów) - substancja ta działa translaminarnie i układowo.

Mszyce zagrażają zbożom zarówno poprzez niszczenie tkanki zewnętrznej (wysysają soki komórkowe), jak też poprzez przenoszenie chorób wirusowych.

Próg szkodliwości jeśli chodzi o obecność mszyc na plantacji to 5 osobników na źdźble (na 100 losowo wybranych).

Biedronka - największy sprzymierzeniec w ochronie przed mszycą

Co oprócz ochrony chemicznej będzie sprzyjało eliminacji tego szkodnika? Z pewnością wysokie temperatury, których mszyce zwyczajnie nie lubią. Jednak naszym największym sprzymierzeńcem w eliminacji mszycy są biedronki - to naturalny wróg tego szkodnika. Larwa biedronki w ciągu 3 tygodni może "skonsumować" nawet 800 mszyc (w latach "bogatych" w mszyce larwy zjadają nawet 2-3 tysiące mszyc). Chrząszcze biedronki również żywią się mszycami, jednak w mniejszej ilości (około 200 sztuk mszyc na osobnika).

Ewentualne zastosowanie insektycydów jest oczywiście możliwe razem z fungicydami, które będą podawane w celu ochrony liścia flagowego. Zwracajmy jednak uwagę na warunki termiczne - stosując np. pyretrodiy temperatura powinna być poniżej 20 ºC.

Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy w czasie zabiegu T-2 na oziminach oprócz mszycy będzie obecna również skrzypionka. W takim wypadku zasadność ochrony insektycydowej jest jeszcze większa.