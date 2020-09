Mszyce, tantniś, pchełki widoczne w rzepaku

W młodych plantacjach rzepaku ozimego widoczne są szkodniki i ślady ich żerowania na roślinach. Podpowiadamy, jakie insektycydy zastosować przeciwko szkodnikom w aktualnych warunkach pogodowych.

Do zabiegu chemicznego zwalczania szkodników przystępujemy po przekroczeniu jesiennych progów ekonomicznej szkodliwości. Dla pchełki to 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku, dla mszyc to 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2, a dla tantnisia krzyżowiaczka to 1 gąsienica na 1 roślinie.

Jesienią przeciwko szkodnikom zastosować możemy gotowe mieszaniny fabryczne perytroidu i neonikotynoidu. Przykładowo od fazy 3 liści rzepaku sięgnąć możemy po preparaty: Nepal 130 WG, Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG. W rzepaku aplikuje się je w ilości 0,25-0,30 kg/ha. Są to mieszaniny lambda-cyhalotryny (pyretroid) i pacetamiprydu (neonikotynoid). Aplikuje się je przeciwko mszycom oraz tantnisiowi krzyżowiaczkowi, pchełkom, śmietce kapuścianej, mączlikowi. Preparaty te stosuje się po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią.

W młodych roślinach rzepaku ozimego widoczne są mszyce, które wysysają z nich soki. Na skutek żerowania liście marszczą się, dochodzi do zahamowania wzrostu roślin. Na spodniej stronie liści obok mszyc widoczne są też gąsienice tantnisia krzyżowiaczka. Są niewielkie, zielone, słabo owłosione z charakterystyczną ciemną głową.

Małe dziurki widoczne na liścieniach, liściach świadczą o żerowaniu dorosłych pchełek. Najbardziej szkodliwe są jednak larwy pchełek, które drążą chodniki w ogonkach liściowych, nerwach liścia oraz w pędach roślin. Ich żerowanie prowadzi do zahamowania wzrostu roślin rzepaku.

W tej chwili mszyce i tantniś występują jeszcze w niewielkim nasileniu, przede wszystkim od brzegów plantacji. Licznie widoczne są ślady żerowania pchełek w rzepaku. Jednak przy wysokich temperaturach w ciągu dnia i dużym nasłonecznieniu trzeba liczyć się ze wzmożonym atakiem szkodników. Dlatego konieczna jest systematyczna lustracja plantacji rzepaku ozimego i w razie konieczności zastosowanie od brzegów plantacji insektycydu.