Mszyce w jęczmieniu - jeszcze jest czas na interwencję

Jeszcze do końca listopada można zastosować preparat zwalczający mszyce w jęczmieniu - przypomina Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Dopowiadamy - resort rolnictwa przychylił się do wniosku PZPRZ w tej sprawie i zezwolił na zastosowanie Karate Zeon 050 CS na mszyce w uprawie jęczmienia do końca listopada.

O problemie tegorocznej dużej presji mszyc w uprawie zbóż, a szczególnie jęczmienia i braku możliwości zaradzenia tej sytuacji pisaliśmy na łamach portalu farmer.pl w połowie października:

Dlaczego PZPRZ poleca właśnie Karate Zeon 050 CS na mszyce w jęczmieniu? Przecież są też inne środki, też dozwolone do stosowania w tej uprawie - pytali redakcję farmer.pl rolnicy.

- Dlatego, że tak naprawdę te inne środki są dostępne tylko na papierze - odpowiada Stanisław Kacperczyk, Prezes PZRPZ.

- Rejestracje dla zdaje się 6 takich insektycydów, zalecanych do stosowania w jęczmieniu ozimym w terminie jesiennym (od fazy 2 liścia) dawno wygasły i produkty te nie są dostępne w sprzedaży (chodzi o te zawierające zeta-cypermetrynę). Konkretnie - możliwość ich nabycia wygasła z końcem lipca br. Natomiast stosowanie tych produktów jest możliwe do końca lipca 2022, ale tylko teoretycznie - bo przy założeniu, że rolnicy posiadają zapasy tych środków. A kto z rolników kupuje tego typu preparaty na zapas, i to jeszcze w obecnej sytuacji drożejących w szalonym tempie ś.o.r.? Insektycyd kupuje się wtedy, gdy rolnik widzi jaki problem ma na polu - wyjaśnia Prezes PZPRZ.

- Tak więc obecnie tylko Karate Zeon 050 CS daje możliwość zwalczania mszycy jesienią w jęczmieniu - dodaje.

Czy to nie za późno na insektycyd w jęczmieniu? - pytali też rolnicy.

- Dopóki nie będzie spadków temperatury poniżej -6 st. C, dopóty mszyce stanowią zagrożenie i mogą porazić rośliny wirusem żółtej karłowatości jęczmienia. Dlatego cały czas trzeba je monitorować i w razie realnego zagrożenia dla tej uprawy - ograniczać - wyjaśnia Prezes Kacperczyk.