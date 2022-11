Projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR) budzi duże obawy rolników, ale również i branży związanej z rynkiem środków ochrony roślin. To już nie tylko głośna redukcja stosowania pestycydów o 50 proc. wręcz od linijki, bo niby taka sama dla wszystkich, ale jednak każdy kraj startuje z innego pułapu.

To też kwestia kontrowersyjnych, opisywanych na łamach farmer.pl, tzw. obszarów wrażliwych, które tyczą się nie tylko na przykład obszarów Natura 2000, ale też i w rozumieniu dyrektywy azotanowe, obszaru całej Polski. W kuluarach mówi się coraz częściej, że nie tylko Polska, która buduje koalicję państw przeciwnym niektórym zapisom projektu, ale też i inne kraje, coraz śmielej przyglądają się tym założeniom. A definicja obszarów wrażliwych jest pewnego rodzaju spiritus movens, czyli zapalnikiem, który może ten projekt przemodelować.

I zaznacza, że teraz patrząc na bezpieczeństwo żywnościowe, powinno się spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na założenia Europejskiego Zielonego Ładu po to żeby dostosować ją do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Jak zaznacza Marcin Mucha, Polska nie kwestionuje faktu, że należy zmienić model produkcji żywności na bardziej zrównoważony, ale należy to zrobić tak, aby nie zmniejszyła się opłacalność produkcji kosztem obciążeń środowiskowych nakładanych bezpośrednio na rolnika.

Dodatkową kwestią jest też założenie elektronicznego rejestru zabiegów środkami ochrony roślin. Oprócz handlowej nazwy środka ochrony roślin, trzeba będzie między innymi spisywać numer pozwolenia dla danego preparatu, który jest nadawany podczas rejestracji czy odnotować numer partii oraz datę wyprodukowania stosowanego preparatu.

- To jest olbrzymi koszt zbudowania takiego systemu, olbrzymia szczegółowość, która budzi obawy co do przejrzystości, zachowania poufności tych danych. To jest kwestia tego, że rolnik zgodnie z projektem rozporządzenia byłby zobowiązany do podawania środka, który stosuje z wyprzedzeniem dwutygodniowym, co jest absurdalne, bo reaguje się na bieżąco. Częsta aktualizacja bazy danej to wysiłek finansowy i czasowy, to są konieczne dodatkowe zasoby ludzkie – wyjaśnia dyrektor PSOR.