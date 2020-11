Musi wzrosnąć rola zrównoważonego rolnictwa

Z powodu pandemii COVID-19 potrzebna jest większa koncentracja na zrównoważonym rolnictwie – ocenia Jim Collins, dyrektor generalny Corteva Agriscience. I podkreśla pozytywny wpływ rolnictwa na klimat.

- Wychodzenie z kryzysu gospodarczego, spowodowanego przez pandemię COVID-19, wymaga tego, aby więcej krajów w większym stopniu prowadziło działania w kierunku zrównoważonego rolnictwa - stwierdził Jim Collins podczas sesji Rolnictwo z pozytywnym wpływem na klimat w świecie po pandemii COVID (ang. Climate-Positive Agriculture in a Post-COVID World) w ramach wirtualnego Szczytu Globalnych Systemów Żywności, organizowanego przez Financial Times. - Dla firm działających w rolnictwie skończył się czas myślenia o zrównoważonym gospodarowaniu jako części naszego przedsiębiorstwa. Nasz biznes to jest zrównoważone gospodarowanie. Możemy lepiej służyć tym, którzy korzystają z globalnego łańcucha produkcji i dostaw żywności, dokonując ponownej oceny każdego aspektu naszego biznesu przez pryzmat zrównoważonej gospodarki – dodał.

Jim Collins podzielił się informacjami o tym, jak firma Corteva Agriscience zmierza do osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Czternaście celów, jakie firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat, jest skupionych wokół czterech głównych filarów: cele, na osiągnięciu których skorzystają rolnicy, cele, na osiągnięciu których skorzysta ziemia, cele, na osiągnięciu których skorzystają społeczności oraz cele dotyczące działalności spółki.

Przykłady działań:

• Sprzedaż stabilizatora azotu N-Lock rolnikom w Europie, zaspokajanie zapotrzebowania na wodę o wyższej jakości i zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku nawożenia.

• Inwestowanie w cieszące się dużym popytem rozwiązania naturalnego pochodzenia lub środki biologiczne w ochronie roślin.

• Brytyjskie partnerstwo z LEAF – czyli organizacją działającą w obszarze rolnictwa przyjaznego środowisku, zapewniającą trzy lata szkoleń, pomocy technicznej i mentoringu rolnikom, którzy chcą zostać branżowymi liderami w zrównoważonym rolnictwie.

Corteva Agriscience w czerwcu 2021 r. ogłosi plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku działalności spółki.

Jim Collins powiedział, że pandemia uwypukliła pilną potrzebę większej efektywności w globalnym systemie produkcji i dystrybucji żywności. Wspomniał również o problemie marnowania żywności, powstającym w czasie, gdy coraz więcej ludzi cierpi głód z powodu pandemii COVID-19. W imieniu firmy Corteva zobowiązał się do prowadzenia razem z partnerami działań, których celem jest realizacja polityki mającej podstawy naukowe, umożliwiającej rolnikom produkowanie wystarczających ilości pokarmu o wysokiej wartości odżywczej dla rosnącej populacji.

- W czasach kryzysu zawsze pojawiają się nowe możliwości. W ciągu ostatnich 10 miesięcy prowadziliśmy otwarte dyskusje dotyczące wielu pilnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,” powiedział Jim Collins. „Globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Ekstremalne zjawiska pogodowe. Niepokoje społeczne. Równość ekonomiczna. Oczywiście sama pandemia również przyczyniła się do stworzenia platform, na których rolnictwo może wypełnić długo zaniedbywane luki w globalnych łańcuchach produkcji i dostaw żywności. Praca, jaką dziś wykonujemy, pozwoli nam na wprowadzenie zmian o długofalowym, pozytywnym wpływie na łańcuch dostaw żywności – dodają.

Jim Collins dodał: Wszyscy powinniśmy współpracować w celu stworzenia całościowych i zrównoważonych systemów żywnościowych, by wykarmić ludność całej ziemi. Jednocześnie musimy uwzględnić zmieniające się oczekiwania i potrzeby konsumentów.

Bank Światowy wskazuje, że z powodu gospodarczych skutków pandemii ok. 100 mln osób może popaść w stan skrajnego ubóstwa. Podaje, że od wybuchu pandemii ponad 1 milion osób zmarło na COVID-19. W tym samym czasie głód spowodował śmierć ponad 7 milionów ludzi.