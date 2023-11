Uprawom kukurydzy, podobnie jak wielu innym gatunkom roślin, zagrażają grzyby z rodzaju Fusarium. W zasiewach kukurydzy odpowiadają one za rozwój trzech chorób: zgorzeli siewek wiosną, a w okresie lata i jesieni fuzariozy kolb oraz fuzariozy łodyg.

Grzyby z rodzaju Fusarium powszechnie występują w przyrodzie.

Znajdują się w glebie, na resztkach roślinnych jako saprofity.

Mogą być także patogenami w stosunku do różnych roślin, zarówno uprawnych, jak i dziko rosnących.

Jako pasożyty odżywiają się kosztem swego żywiciela, niszcząc jego tkanki.

Wszędobylski pasożyt

Szczególnie duże pokrewieństwo patogenów fuzaryjnych występuje w przypadku kukurydzy i pozostałych zbóż, gdyż rośliny te należą do tej samej rodziny – traw (wiechlinowate). Grzyby te mogą zimować w postaci grzybni, a wiosną porażać rośliny albo przez przerost grzybni na nowe rośliny, albo przez zarodniki konidialne. Zarodniki na rośliny dostają się bezpośrednio z miejsc spoczynku, a także poprzez wiatr, wodę, fragmenty gleby (pył) oraz owady i zwierzęta. Choć grzyby fuzaryjne są wszędobylskie, to na ich liczniejszy pojaw ma wpływ wiele czynników, w tym pogoda, zasobność stanowiska i okolicy w materiał infekcyjny (a temu sprzyjają monokultury i uproszczone zmianowanie), podatność odmiany, wykonane zabiegi pielęgnacyjne, a także poziom nasilenia szkodników w danym roku. Warto wiedzieć, że grzyby fuzaryjne mogą rozwijać się systemicznie w roślinie, przerastając grzybnią poszczególne tkanki.

Grzyby rodzaju Fusarium kojarzą się zwykle z patogenami lubiącymi ciepło i opady deszczu. Owszem, wiele gatunków doskonale wówczas się rozwija, ale są i takie, które dadzą sobie radę w niższej temperaturze, jak również w niższej wilgotności. Upały tropikalne, z jakimi ostatnio Polska się mierzy, wbrew pozorom nie są czynnikiem sprzyjającym wielu patogenom z tego rodzaju. Grzyby to żywe organizmy, które także muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju, ale przez to, że jest wśród nich duże zróżnicowanie, znajdą się takie o małych wymaganiach, jak i dużych co do temperatury i wilgotności. Przykładem jest choćby grzyb Fusarium avenaceum, który jest w stanie infekować rośliny już w temperaturze powyżej 5oC, ale z kolei wymaga wyższej wilgotności (może to być choćby mgła lub rosa). Grzyb Fusarium graminearum da sobie radę w temperaturze od 16oC, choć wskazuje się, że może infekować rośliny w nieco niższej, a do tego poradzi sobie w wyższych temperaturach (do 30oC) i wystarczy mu umiarkowana wilgotność. Z kolei Fusarium culmorum, choć preferuje temperaturę w granicach 20oC, dobrze sobie radzi w niskiej wilgotności.

Grzyby rodzaju Fusarium są zatem podstępne, bo zapomina się, że przez ogrom gatunków, jakie obejmują, są różnie przystosowane do środowiska i tam, gdzie jeden gatunek nie da rady, zaraz znajdzie się taki, który sobie poradzi (...).