Biopreparaty są jednym z filarów całej koncepcji nowoczesnego rolnictwa – zrównoważonego, opartego na najnowszych technologiach. Jednym z kierunków, który intensywnie się rozwija, są zaprawy biologiczne.

Rolnictwo musi korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych i naukowych. Nowe, odporne odmiany roślin uprawnych, precyzyjny sprzęt uprawowy i siewny, wykorzystanie GPS, stosowanie rozwiązań ograniczających zużycie chemii na hektar, stosowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie utraty plonu będącej konsekwencją stresu abiotycznego, pomiar plonu na żywo to tylko kilka przykładów nowoczesnych praktyk stosowanych w rolnictwie.

Rolnictwo ewoluuję na naszych oczach. Staje się bardziej precyzyjne, ukierunkowane, świadome. Kierunek, który obecnie bardzo dynamicznie się rozwija to mikrobiologia. Przyszłość tkwi w rozwijaniu tej dziedziny i wykorzystywaniu jej na wielu płaszczyznach, także w zaprawianiu roślin.

Biozaprawy nowy kierunek w rolnictwie

Koncepcja zaprawiania nasion roślin produktami biologicznymi coraz częściej wykorzystywana jest to tworzenia zupełnie nowej gamy środków do produkcji rolniczej. Producenci poszukują biologicznych rozwiązań w ochronie roślin, aby zastąpić produkty chemiczne albo wesprzeć je poprzez wartość dodaną w postaci działania multi-site (działanie wielokierunkowe, strategia antyodpornościowa).

W asortymencie biozapraw można obecnie wyróżnić dwa główne rodzaje produktów. Pierwszą grupę stanowią produkty o działaniu biostatycznym, drugą produkty o działaniu biostymulacyjnym, wspomagającym ochronę i nawożenie. W obu przypadkach bardzo często są to produkty o przeróżnych właściwościach, stąd jeśli mają spełniać postawione im cele i oczekiwania co do skuteczności, muszą być stosowane według ściśle określonych zasad. Co rolnik powinien wiedzieć, sięgając po zaprawy biologiczne? O tym rozmawiamy z Michałem Paulusem, Crop Field & Biologicals Manager Central Europe, z firmy Syngenta.

„Farmer”: Czy zaprawy biologiczne mogą zastąpić tradycyjne zaprawianie?

Michał Paulus: Moim zdaniem obecnie zaprawy biologiczne mogą być jedynie uzupełnieniem klasycznych rozwiązań. Mamy zarejestrowane na rynku preparaty będące biologicznymi środkami ochrony roślin, które są przeznaczone do zaprawiania nasion, jednak jest ich jeszcze stosunkowo niewiele. W przyszłości ten kierunek na pewno będzie rozwijany. Jednak aby zarejestrować taki preparat jako biologiczny środek ochrony roślin, wymagana jest podobna ścieżka, jak w przypadku rozwiązań chemicznych, co wydłuża okres pojawienia się tego typu rozwiązań na rynku. Również ograniczenia, czyli specyficzność produktów w odniesieniu do zwalczanego patogenu, jest dużym wyzwaniem – natomiast przy rozwiązaniach zaprawowych bazą zazwyczaj są rozwiązania o szerokim spektrum zwalczanych patogenów. Trudno to osiągnąć za pomocą biologicznych komponentów.

Michał Paulus, Crop Field & Biologicals Manager Central Europe, z firmy Syngenta. Fot. KP

Zaprawy biologiczne to zupełnie nowa gama produktów. Jak zatem sprawdzić, czy są one kompatybilne z tradycyjną zaprawą?

Przede wszystkim musimy mieć na uwadze kilka czynników – czy zaprawa biologiczna zawiera żywy organizm, komponent w postaci wyciągów roślinnych bądź innych związków czy substancji pochodzenia naturalnego. Wyzwania, dotyczyć mogą przede wszystkim rozwiązań opartych na żywych organizmach. Musimy mieć na uwadze, że czynnikiem, który może wpływać na rozwiązanie biologiczne często nie jest sama substancja czynna, ale koformulanty, które powodują np. zmianę odczynu cieczy użytkowej. Mogą one obniżyć albo podnieść pH poza optimum działania produktu mikrobiologicznego. Ważnym kryterium jest również czas ekspozycji mikroorganizmu na rozwiązanie chemiczne. Wpływ może mieć także forma, w jakiej mikroorganizm zawarty został w produkcie (formy przetrwalnikowe – szczególnie endospory są często odporniejsze na zmienne warunki). Podstawą do sprawdzenia kompatybilności są więc badania laboratoryjne, w których sprawdza się wpływ rozwiązania chemicznego na mikroorganizmy w zależności od czasu ekspozycji. W przypadku Syngenty jest to bardzo ważne. Firma posiada sieć Seedcare Institute, gdzie prowadzone są testy pod kątem kompatybilności rozwiązań klasycznych z mikrobiologicznymi. Tylko takie analizy są w stanie odpowiedzieć nam na pytanie dotyczące reakcji obu rozwiązań stosowanych jednocześnie. Ciekawym wątkiem jest również kompatybilność między różnymi rozwiązaniami mikrobiologicznymi – w tym przypadku również możemy mieć do czynienia z negatywnymi, antagonistycznymi interakcjami pomiędzy mikroorganizmami. Stąd też kompatybilność jest niezwykle istotna, aby mieć pewność, że użyte rozwiązanie jest w pełni wartościowe i ostatecznie odpowiednia koncentracja mikroorganizmów dostaje się na jednostkę powierzchni lub na kilogram nasion.

Biologiczne zaprawianie na etapie gospodarstwa

W jaki sposób powinno wyglądać zaprawianie biologiczne w warunkach gospodarstwa? Na jakie czynności rolnik powinien szczególnie zwrócić uwagę?

Przy okazji wprowadzania rozwiązań staramy się przedstawić procedurę przygotowania produktu do użycia przez rolnika. Musimy pamiętać, że oprócz warunków przechowywania rozwiązania biologicznego przed jego użyciem często liczą się takie elementy, jak wcześniej wspomniana kompatybilność, ale także kroki, które po kolei rolnik musi podjąć podczas przygotowania produktu. Na początku sugerowałbym sprawdzić informacje na temat jakości wody niezbędnej do przygotowania cieczy roboczej (często występuje informacja chociażby o konieczności unikania wody chlorowanej, taka woda powinna odstać przed połączeniem jej z produktem opartym na niektórych mikroorganizmach). Warto też sprawdzić informację o czasie, po jakim zaprawione nasiona powinny być wysiane na polu (shelf-life), a także dane mówiące o warunkach przechowywania – mikroorganizmy naturalnie bytujące w glebie często są bardzo wrażliwe na promieniowanie UV (należy unikać ekspozycji słonecznej). Te wszystkie informacje dostarczane są po przeprowadzeniu badań i następnie zawierane są w etykietach. Czytajmy zatem etykiety, aby nic nam nie umknęło. Pamiętajmy, że kompatybilność biologiczna to nie tylko kompatybilność z zaprawami chemicznymi, lecz także z innymi produktami, które chcemy mieszać z rozwiązaniem biologicznym – stąd też dokładna informacja jest niezbędna.

Ważna kolejność zaprawiania

W takim razie rolnik powinien zastosować najpierw tradycyjną zaprawę czy zaprawę biologiczną? W jakiej kolejności należy podawać poszczególne komponenty?

To zależy od produktu. Czasami rolnik doprawia już zaprawione nasiona, a czasami zaprawia od podstaw. Część produktów, takich jak np. produkt Atuva Groch i Bobik, dostarczana jest z rozwiązaniem zabezpieczającym mikroorganizmy przed czynnikami zewnętrznymi (dzięki temu mamy kompatybilność z zaprawą taką, jak Maxim 025FS) .W tym przypadku procedura jest taka: najpierw łączymy produkt Atuva z preparatem Premax zabezpieczającym mikroorganizmy, a następnie tak przygotowane rozwiązanie przelewamy do przygotowanego rozwiązania chemicznego. Procedury te są opracowywane indywidualnie po serii doświadczeń i testów, tak aby rolnik miał ostatecznie pewność, że zastosowane rozwiązanie będzie efektywne.

A jakie profity zyskuje rolnik, decydując się na dodatkowe doprawienie ziarna preparatem mikrobiologicznym?

Mikroorganizmy działają wielokierunkowo, stąd też oprócz kwestii biologicznej ochrony roślin przed patogenami możemy często spodziewać się także benefitów w postaci lepszego wzrostu traktowanych roślin, lepszej tolerancji na stres abiotyczny czy efektywniejszego wykorzystania zasobów. Dobrym przykładem jest rozwiązanie takie, jak Activ by Aphea.Bio oparte na mikroorganizmach występujących naturalnie w rizosferze pszenicy. Mikroorganizm ten ma dużą zdolność do przetrwania w bardzo trudnych warunkach, produkując metabolity (m. in. trehalozę czy glukozyloglicerol), które wspomagają zarówno roślinę uprawną, jak i mikrobiom glebowy w momentach, kiedy mamy do czynienia z wszelkimi sytuacjami, w których dochodzi do utraty wody przez roślinę (zaburzenia osmotyki komórek), takimi jak zasolenie, deficyt wody w glebie, silne mrozy czy wysokie temperatury. Dzięki temu roślina jest w stanie znacznie lepiej znieść trudne warunki w tak newralgicznym momencie, jak początek jej rozwoju.

Dziękujemy za rozmowę.