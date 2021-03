Na co zwrócić uwagę w wiosennej ochronie zbóż?

Wiosenne spadki temperatur to jeden z czynników wpływających na skuteczność odchwaszczania plantacji zbóż ozimych. Kolejnymi są wilgotność powietrza czy gleby oraz faza rozwojowa chwastów. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w strategii ochrony herbicydowej zbóż?

Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw firmy Corteva Agriscience, podczas konferencji Farmera „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online” zaprezentował wykład dotyczący wpływu wiosennych spadków temperatur na skuteczność zabiegów herbicydowych.

Nasz ekspert zwracał uwagę, że podczas wiosennych zabiegów warto wybierać preparaty, które są lepiej dopasowane do fluktuacyjnych temperatur i które w niższych temperaturach nadal będą skuteczne w zwalczaniu chwastów. Podkreślił, że w strategii ochrony herbicydowej zbóż ważna jest też wilgotność powietrza - w stosunku do zabiegów nalistnych, czy wilgotność gleby - w odniesieniu do zabiegów doglebowych.

Kolejnym czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę jest faza rozwojowa chwastów.

- Rok 2020 jest przykładem, kiedy mieliśmy skrajne warunki, bo chwasty które rolnicy zwalczali w marcu czy kwietniu były już przerośnięte, w stosunku do tego, co można było obserwować w latach poprzednich. Ciepła zima, a nawet jej brak i ciągła wegetacja powodowały, że chwasty się rozwijały i podczas zabiegu były zbyt duże dla niektórych rozwiązań chwastobójczych - podkreślił nasz ekspert.

Czynnikiem, na który zwrócił taż uwagę jest odporność chwastów, takich jak miotła zbożowa, bodziszki czy przytulia czepna. W skutecznej walce z tymi roślinami polecał produkty, w skład których wchodzi substancja czynna Arylex Active z nowej grupy chemicznej – arylopikolinowe (syntetyczne auksyny).