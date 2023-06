Biopestycydy to alternatywa dla syntetycznych środków ochrony roślin w wielu uprawach. Nadal ich liczba jest mała, ale zmieniły się przepisy, które mogą pomóc też zwiększyć paletę takich środków.

Rozwiązania biologiczne mają się poszerzać i stanowić podstawę ochrony roślin, w każdym razie takie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” w myśl zasady, że tych syntetycznych ma ubywać na naszym rynku, a tych drugich odwrotnie – przybywać. Wiele analiz pokazuje, że do roku 2050 wartość tych dwóch rynków wyrówna się na świecie, a w Europie może to nastąpić jeszcze wcześniej. Mimo to na razie biorozwiązań jest niewiele, zwłaszcza w uprawach rolniczych. Kwestią ciągle dyskusyjną są skuteczność i ekonomika stosowania biopestycydów, ale ten temat zostawiamy już na inny artykuł.

Warto podkreślić, że mikroorganizmy, które są „substancją czynną” biopestycydów, występują naturalnie w środowisku. Zanim jednak zostaną dopuszczone do użycia, należy zweryfikować, czy stosowanie ich jest bezpieczne i nie ma negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzi, zwierząt ani innych organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. Niestety, skuteczność „bio” nie jest stuprocentowa, a warunki podania są bardzo wymagające chociażby ze względu na pogodę. Są one też kosztowne, zarówno jeśli chodzi o stosowanie, jak i wprowadzanie na rynek. Jednak trend jest i nic nie wskazuje, że w naszej części świata się zmieni, dlatego warto bliżej poznać te preparaty (...).