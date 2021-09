Nadchodzi czas regulacji rzepaku – dylematów jest wiele

Początki wegetacji dla rzepaku nie były łatwe. Siew a następnie zaskorupienie gleby czy też wyjątkowo opóźnione siewy to powszechne w tym roku zjawiska. Rzepak miał ciężki start, a teraz tego konsekwencją jest nierównomierny wzrost roślin. Jak zadbać o prawidłowy pokrój takich plantacji?

Jak należy podejść do zabiegu regulacji tegorocznego rzepaku?

Czy regulować rzepak z opóźnionego siewu?

Jak prezentują się plantacje rzepaku położone w centrum kraju i na Kujawach?

Regulacja roślin z sierpniowych terminów siewów jest już konieczna i niezbędna dla uzyskania odpowiedniego pokroju roślin przez zimą. Część rolników nawet już wykonała takie zabiegi, gdyż plantacje wręcz domagały się przyhamowania ich rozwoju. Są to głównie plantacje założone w drugiej dekadzie sierpnia lub na początku trzeciej, na polach utrzymanych w dobrej kulturze oraz tam gdzie opady nie spowodowały zaskorupienia gleby.

Inaczej sytuacja przedstawia się na polach, gdzie siewu dokonano na krótko przed opadami z przełomu sierpnia i września. Tam często dochodziło do zagęszczenia gleby i problemów ze wschodami. Zaskorupienie gleby ograniczało także wzrost i wigor siewek.

Objawy po chlomazonie, uszkodzenia szkodników

Należy także tu zaznaczyć, że rzepaki położone w centrum kraju, ale także i na Kujawach wykazują wiele objawów fitotoksyczności spowodowanych przemieszczeniem i pobraniem dużego stężenia chlomazonu. W efekcie wiele roślin wykazuje w tym regionie i na tych plantacjach gdzie był stosowany charakterystyczne objawy bielenia roślin. I choć jest to wiadomym, że takie uszkodzenia z reguły nie mają większego wpływu na plon i są to objawy przemijające, to jednak na pewien czas „przyhamowały” rozwój roślin.

Co więcej w regionie tym notowano problemy z pchełkami, które już intensywnie żerowały na liścieniach, to również ograniczało możliwości wzrostu i rozwoju roślin.

Objawy po chlomazonie oraz liczne uszkodzenia po pchełkach osłabiały wigor siewek na plantacjach położonych centrum kraju Fot. A. Kobus

Plantacje są niewyrównane

Pomimo wielu problemów na takich plantacjach większość roślin przekracza obecnie fazę 4. liścia. Są to jednak plantacje niewyrównane, bo obok są rośliny dużo słabsze, regenerujące się dopiero po problemach związanych z zaskorupieniem gleby czy inwazją szkodników. Sytuacja na szczęście nieco się poprawiła po zeszłotygodniowych opadach, które nieco rozluźniły wierzchnią warstwę gleby i poprawiły tym wigor siewek.

Z drugiej strony należy zauważyć, że za nami 2 tygodnie ciepłej pogody, przed nami również powrót nieco większych temperatur. Najwyższy czas na zabieg regulacji również i na takich plantacjach.

Podsumowując w tym roku wyjątkowo rzepak wymaga indywidualnego podejścia do zabiegu regulacji pokroju. Decyzje są trudne, bo rzepaki problemowe.

Przypadek 1 – plantacje wzorcowe

Sprawa jest prosta jeśli plantacja jest wyrównana, rośliny mają dobry wigor i przekroczyły fazę 4. liścia. Wówczas sięgamy po preparaty, w których przynajmniej jedna substancja wykazuje silniejsze właściwości regulujące i stosujemy je w dawkach i rozwiązaniach proponowanych przez producentów. Będą to różne rozwiązania w których występują takie komponenty jak: chlorek chloromekwatu, chlorek mepikwatu. Jeśli zależy nam na łagodniejszym efekcie regulacji sięgamy po triazole (z triazoli właściwości regulujące będą wykazywały takie substancje czynne jak np: tebukonazol, metkonazol, paklobutrazol)

Przypadek 2. Plantacje niewyrównane

Niestety wiele plantacji jest niewyrównanych, problemowych. Tu należało by do nich podejść bardziej ostrożnie. Jeśli będziemy bazować na preparatach tylko zawierających triazole, do regulacji powinniśmy przystąpić jak tylko 50 % roślin przekroczy fazę 4 liści. Jeśli natomiast będziemy sięgać po preparaty mocniej oddziałujące na pokrój roślin (typowe substancje regulujące), powinniśmy rozważyć regulację sekwencyjną tj. zaaplikować preparat w zredukowanej dawce o 50 proc., a następnie po około 7-10 dniach powtórzyć ten zabieg, również dawką zredukowaną.

Przypadek 3. Plantacje z wrześniowych siewów

Całkowicie inna sytuacja przedstawia się na polach obsianych we wrześniu. To zupełnie inny przypadek, bo tam często rośliny dopiero wyrzędowały lub osiągnęły co najwyżej fazę 1 pary liści. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długa czeka nas jesień i kiedy rośliny zakończą wegetacje.

Tu z regulacją należy postępować szczególnie ostrożnie, gdyż niepotrzebnie może ona przyhamować rozwój roślin. Takie rzepki potrzebują raczej wsparcia, by dać im komfort w rozwoju kolejnych liści i systemu korzeniowego, aby mogły zaprogramować możliwie największy potencjał (utraconego już i tak z powodu opóźnionego siewu) plonowania. Dlatego na takich polach powinno się rezygnować z silniejszej regulacji na poczet ewentualnie preparatów bazujących tylko na triazolach, i im później siany rzepak, tym rezygnacja z regulacji jest coraz bardziej uzasadniona.

Jednocześnie powinniśmy zwracać uwagę na ochronę przed chorobami grzybowymi w tym na suchą zgniliznę kapustnych. Już wkrótce powinny być widoczne pierwsze objawy tej choroby. Dla małych roślin, (siewy opóźnione), infekcje phomą mogą być szczególnie groźne. Grzybnia przez krótsze ogonki liściowe szybciej przerośnie do szyjki korzeniowej. Infekcja na tych organach doprowadzi do poważnego osłabienia rośliny i późniejszego próchnienia podstawy łodyg. Dlatego na takich plantacjach ważną rolę może odegrać dobór substancji do zabiegu fungicydowego. Jeśli nie będziemy chcieli takim zabiegiem dodatkowo regulować pokroju rzepaku powinniśmy bazować na substancjach, które nie pełnią takich funkcji np. na difenokonazolu, który z triazoli tylko w niewielkim stopniu wpływa na pokrój roślin.