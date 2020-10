Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Jak unikać błędów w agrotechnice?

Mówi się, że błądzić jest rzeczą ludzka oraz, że człowiek uczy się całe życie na błędach. Nie inaczej jest w rolnictwie. Błędów w prowadzeniu produkcji rolnej nie da się uniknąć, zwłaszcza że gospodarstwo rolne to „warsztat pod chmurką”.

Dlatego zwłaszcza w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz częściej zaskakującej nas pogody łatwo o błędy w prowadzeniu produkcji rolnej. Przykładem jest chociażby mijający powoli sezon, który obfitował w nietypowe zjawiska. Wielu plantatorów dobitnie przekonało się, że rutyna w agrotechnice się nie sprawdza.

O błędy było łatwo zwłaszcza w ochronie roślin. Najpierw sucha, później obfitująca w przymrozki wiosna sprawiła, że rośliny były bardzo zestresowane, co się wiązało z tym, że wszelkie zabiegi były dla roślin podwójnym obciążeniem. Jak radzić sobie w takich i podobnych sytuacjach? Jak w trudnych momentach podejmować decyzję o zabiegach ochrony? O tym między innymi będzie opowiadał prof. Marek Korbas z IOR-PIB w Poznaniu podczas swojego wykładu na ten temat.

Naukowiec razem z prof. Markiem Mrówczyńskim zasiądzie także w debacie eksperckiej, podczas, której poruszymy szczegółowo najbardziej nurtujące was dylematy w tym zakresie.

Nadal rolnicy popełniają błędy w nawożeniu. Niedoszacowanie potrzeb pokarmowych gatunku uprawnego, źle dobrane terminy aplikacji, czy przenawożenie uprawy to tylko kilka przykładów z tego zakresu. Mogą to być także błędy mniejszego kalibru, ale ich popełnienie nie pozwala uzyskać wymarzonych plonów. Podczas konferencji te najczęściej powielane błędy będzie omawiał dr hab. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.



Następnie odbędzie się kolejna debata. Wspólnie z zaproszonymi gościmy skupimy się na tym, jak precyzyjnie dopasować nawożenie do wymagań konkretnej odmiany oraz jak prawidłowo modyfikować nawożenie w zależności od przebiegu warunków wegetacyjnych.

Pod koniec panelu agrotechnicznego - to czas dla Was! Odpowiadać będziemy na Wasze pytania. Zachęcamy do ich zadawania! Piszcie w komentarzach jakie zagadnienia Was nurtują i o co chcielibyście zapytać naszych prelegentów.

