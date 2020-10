Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2020: Za błędy w ochronie płaci się słono

To temat wykładu prof. Marka Korbasa, kierownika Zakładu Mykologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy. Wygłosi go on podczas sesji agrotechnicznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

W tym roku nasza konferencja odbędzie się online 28-29 października 2020 r. Zapraszamy do rejestracji TUTAJ.

Nie zabraknie ciekawych gości i interesujących tematów.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ AGENDĄ.

Część agrotechniczną, która odbędzie się 28 października, zainauguruje właśnie wykład prof. Korbasa o godz. 13.00 i potrwa 30 min.

Specjalista opowie o najczęstszych błędach w ochronie minionego sezonu, wyborze substancji czynnych, mieszaninach zbiornikowych i znaczeniu warunków oprysku (pH wody).

- Rolnicy przeprowadzają wiele zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Ich wykonanie niekiedy obarczone jest dużym ryzykiem popełnienia błędu, co w końcowym rozrachunku może mieć wpływ na negatywny wynik ekonomiczny. Składa się na to wiele przyczyn. Dużym błędem jest nieznajomość parametrów fizycznych i chemicznych wody używanej do tworzenia cieczy roboczej środków ochrony roślin, który ma być użyty do ochrony plantacji. Znajomość składu chemicznego stosowanych środków, a dokładnie substancji czynnych, z których są one zbudowane, umożliwia trafne podjęcie decyzji mające na celu skuteczne zwalczanie agrofagów – wyjaśnia prof. Marek Korbas.

Jak dodaje, znaczenie mają również warunki w jakich wykonuje się zabieg ochrony roślin. Jest to związane z tym, że różne substancje czynne wykazują pełną skuteczność w pewnym zakresie temperatur. Gdy warunki termiczne nie mieszczą się w tym zakresie, powoduje to istotne obniżenie ich skuteczności.

- Błędem może okazać się użycie środka, którego okres na stosowanie uległ zakończeniu lub skróceniu. Warto zatem na bieżąco śledzić zachodzące w rejestracji środków ochrony roślin zmiany, tak by nie stosować już tych, które utraciły możliwość stosowania. Znajomość biologii patogenów i pojawienia się pierwszych objawów wywoływanych ich wystąpieniem zapewnia prawidłowe wykonanie zabiegu. Zlekceważenie nasilenia występujących objawów jest poważnym błędem i prowadzi do nieodwracalnych strat w plonie – podkreśla naukowiec.

