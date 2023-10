Konferencja Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” zbliża się wielkimi krokami. To już 11. edycja tego ważnego wydarzenia dla branży. Udział w niej dla rolników jest bezpłatny! A tematów mnóstwo, jednym z nich jest pojawiający się w ostatnim czasie czynnik ryzyka produkcji.

14 listopada br. odbędzie się w Warszawie konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Już teraz warto się na nią zarejestrować! Wstęp na to wydarzenie dla rolników jest darmowy.

W debacie inauguracyjnej weźmie udział Dariusz Sip, prezes zarządu Syngenta Polska.

Inauguracja naszej konferencji rozpoczyna się o godz. 9.00 14 listopada 2023 r. w Warszawie w hotelu AirPort Okęcie. Poprowadzą ją Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Farmer i Agnieszka Kozłowska z redakcji farmer.pl. W ramach sesji początkowej odbędzie się debata.

Debata o ryzyku

Jej start zapowiedziany jest na godz. 9.55 a tematem przewodnim jest ryzyko produkcji.

9.55-11.00 | Debata

Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej – praktyczne wskazania dla rolników

• Ryzyka występujące w produkcji roślinnej

• Ryzyka produkcyjne o charakterze przyrodniczym

• Zagrożenia cenowe

• Ryzyka finansowe związane ze zróżnicowaniem źródeł finansowania, zmiany poziomu dochodów, dostęp do kredytów i stabilność warunków kredytowania, zmiana kursów walut, ryzyka związane z podatkami i ubezpieczeniami

Zapewnienie jakościowej żywności

Nie trzeba nikomu powtarzać, a rolnikom przede wszystkim, że rolnictwo zmienia się na naszych oczach. Jest coraz więcej wyzwań, nie tylko klimatycznych, ale też rynkowych, czy legislacyjnych, którym producencie rolni muszą sprostać. Wraz z nimi również producenci środków produkcji rolniczej. Oni też muszą się do nich dostosowań i wręcz być o krok przed trendami. Nie jest to łatwe zadanie tym bardziej w czasach, których żyjemy. Kiedy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę i „gra” toczy się o bezpieczeństwo żywnościowe i żywności. Kiedy mamy też ograniczenia, które wprowadza Unia Europejska w postaci redukcji stosowania środków ochrony roślin i zmiany podejścia do prowadzenia uprawy i kierunku biologizacji.

W takiej sytuacji należy postawić na innowacje.

- Rolnictwo jest otwarte na innowacje. By móc dalej produkować wysokiej jakości żywność dbając jednocześnie o środowisko, należy umiejętnie łączyć konwencjonalną ochronę roślin z ochroną biologiczną. Dla zmniejszenia ryzyka i większej wydajności gospodarstwa duże znaczenie mają także rozwiązania rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego – zauważa Dariusz Sip, prezes zarządu Syngenta Polska, który weźmie udział w debacie inaugurującej Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Bo przyszłość nie musi się malować w szarych barwach. Branża bardzo mocno pracuje nad tym, aby się przemodelować i dostosować do stawianych wymagań. Dla zmniejszenia ryzyka i większej wydajności gospodarstw duże znaczenie mają właśnie rozwiązania rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego, a także wprowadzane na coraz szerszą skalę rozwiązania ochrony biologicznej.

Zarejestruj się na NWwR!