Z rynku znikają kolejne środki ochrony roślin, narzucając nam tym samym spełnianie założeń rolnictwa zrównoważonego. Podczas konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie o rozwiązaniach w tym zakresie opowie Ewelina Konopka z Ciech Sarzyna. Jak wykorzystać innowacje w środkach ochrony roślin, by sprostać wymogom rolnictwa zrównoważonego?

Odpowiedzią Ciech Sarzyna na wymogi rolnictwa zrównoważonego jest zmniejszenie dawek herbicydów bez utraty ich skuteczności w zwalczaniu chwastów. Firma wprowadziła na rynek herbicyd nieselektywny o zmniejszonej o połowę zawartości glifosatu, względem popularnych rozwiązań, ale za to z substancjami zwiększającymi skuteczność jego działania.

- Innowacje zgodne z wymogami rolnictwa zrównoważonego to wyzwanie dla obecnych producentów środków ochrony roślin. Obecnie stosowane substancje potrzebują przełomowego podejścia, które pozwoli na zoptymalizowanie ich dawek. Innowacja będzie akceptowalna tylko wtedy gdy korzyścią będzie nie tylko ograniczenie wpływu na środowisko, ale przede wszystkim skuteczność działania i komfort dla użytkownika. HALVETIC jest idealnym przykładem gdzie jako pierwsi na świecie wnosimy nową i niezachwianą jakość w segmencie herbicydów nieselektywnych dla rolnika oraz całej branży – mówi Ewelina Konopka, Product Manager, CIECH Sarzyna SA.

Ewelina Konopka, Product Manager, CIECH Sarzyna SA będzie jednym z prelegentów części poświęconej agrotechnice. Poruszy przyszłościowy temat innowacji w środkach ochrony roślin, pozwalających sprostać wymaganiom rolnictwa zrównoważonego. Pod tym pojęciem należy zrozumieć działania ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowiska, zwłaszcza głośne w ostatnim czasie ograniczenie zużycia środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest jednak, aby zmniejszenie dawek nie oznaczało drastycznego spadku skuteczności, gdyż niosłoby to za sobą katastrofalne skutki. Podczas prezentacji będziemy mieli okazję zobaczyć, jakie rozwiązanie tego problemu proponuje CIECH Sarzyna SA.

Rolnictwo zrównoważone to termin, którego nie należy się bać. Jego założenia są stosowane w wielu polskich gospodarstwach, choć zazwyczaj rolnicy nie stosują do nich jednej zbiorczej nazwy. Spośród powszechnie spotykanych rozwiązań rolnictwa zrównoważonego warto wymienić choćby optymalny dobór gatunków i odmian roślin uprawnych do warunków w gospodarstwie, prawidłowe zmianowanie, dbanie o żyzność i zasobność gleby, zbilansowane dawki nawożenia, przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin, efektywna gospodarka wodna, utrzymywanie okrywy roślinnej zapobiegającej erozji gleb, dbałość o dobrostan zwierząt czy uprawa bezorkowa.

Innowacje w zakresie środków ochrony roślin są więc kolejnym krokiem, możliwym do zrealizowania dzięki innowacjom oferowanym przez ich producentów. Założeniem nie jest zmniejszenie dawki i martwienie się o skuteczność, a taka poprawa skuteczności działania środków ochrony roślin, która w konsekwencji pozwoli stopniowo redukować ich dawki, gdyż dotychczas stosowane okażą się po prostu zbyt wysokie.