Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine: Wykonywać zabieg ochrony czy czekać?

Wszyscy są zgodni, że zabiegi ochrony roślin powinny być wykonywane w terminie optymalnym. Powiedzieć łatwo, w praktyce to wykonać czasem bardzo trudno. Jak nie popełnić poważnego błędu na tym etapie, kiedy warunki do zabiegów nie są sprzyjające?

Rolnicy bardzo często mają dylemat związany z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin, gdy warunki pogodowe nie są optymalne. Jaką wówczas podjąć decyzję, wykonywać zabieg, gdyż faza rozwojowa rośliny na to wskazuje czy jednak czekać aż warunki będą bardziej optymalne dla zabiegu? Decyzje są trudne, a konsekwencje źle podjętych działań mogą być bardzo dotkliwe.

Trafić w punkt. Jak nie popełnić błędu na etapie wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu ochrony roślin? – to tytuł DEBATY, która się odbędzie OnLine w dniu 28 października w ramach: Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine.

W DEBACIE w studiu nagraniowym udział wezmą:

Prof. Marek Korbas Instytut Ochrona Roślin PIB, który głównie skupi się na aspektach związanych z fungicydową ochroną roślin.

Prof. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu Fot. PTWP

- W okresie jesiennym i wczesno-wiosennym ma miejsce bardzo często sytuacja, w której np. panują warunki pogodowe w przebiegu dobowym, które nie do końca uprawniają do zastosowania środka chemicznego ze względu na nieoptymalna temperaturę gleby, powietrza gwarantująca wysoką skuteczność działania zastosowanej substancji czynnej. W tym przypadku, gdy temperatury w nocy są niskie ale dodatnie, a w dzień przekraczają ok. 8°C-10°C zaleca się stosowanie środków o niższych optymalnych temperaturach działania (mefentriflukonazol, cyprodynil, fenpropidyna, proquinazid, tiofanat metylowy, spiroksamina i inne). Istnieje również możliwość stosowania środków, które zalecane są do stosowania od określonej fazy wzrostu, bez podania czy faza została osiągnięta w okresie jesiennym czy wiosennym. Wydaje się, że nie jest błędem, gdy taki środek zostanie zastosowany już jesienią w przypadku gdy presja ze strony grzybów chorobotwórczych wskazuje na taką konieczność. Każdorazowo przed wykonaniem zabiegu konieczne jest wykonanie monitoringu w celu określenia nasilenia występowania jednego lub kilku patogenów, ta aby określić próg szkodliwości. Gdy wielkość progowa zostaje osiągnięta warto wykonać zabieg opryskiwania z użyciem fungicydu. Problemem może być występowanie na roślinach obfitej rosy w takich przypadkach należy poczekać, aż zmniejszy się jej intensywność w sposób umożliwiający wykonanie zabiegu. Niewielkie zwilżenie blaszki liściowej, niekiedy jest korzystne. Zagadnienia te zostaną omówione podczas debaty transmitowanej na żywo, na którą serdecznie Państwa zapraszam! - zachęca do obejrzenia debaty prof. Marek Korbas.

Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu, który zabierze głos między innymi w tematach związanych z ochroną insektycydową, jak również podejmie wyzwanie, by nakreślić jaka będzie przyszłość ochrony roślin w kontekście zmieniającego się klimatu, regulacji prawnych czy ubywających substancji czynnych.

Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu Fot. PTWP

- Zmiany klimatyczne oraz uproszczenia agrotechnicznej wpływają na wzrost znaczenia gospodarczego powodowanego przez szkodniki w uprawach rolniczych i ogrodniczych.Szkodniki, które były łatwe do zwalczania, są wypierane przez gatunki, których ograniczenie jest bardzo trudne. Przykładem mogą być szkodniki glebowe, np. pędraki chrabąszczowatych, które do skutecznego zwalczania wymagają stosowania preparatów wykazujących także działanie gazowe. UE usunęła z dniem 17 kwietnia 2020 r. ostatnią substancję czynną insektycydów, która działała na szkodniki gazowo oraz kontaktowo i żołądkowa, a także wykazywała wgłębne działanie w roślinie, co zapewniało skuteczną ochronę. Tą substancją czynną był chloropiryfos, który w Polsce zarejestrowany był w 30 insektycydach. Oprócz pędraków substancja ta skutecznie ograniczała straty powodowane przez larwy, np. łokasia garbatka w zbożach oraz śmietkę kapuścianą w rzepaku, a także szkodniki ukryte na spodniej stronie liści, jak mszyce i mączliki. Brak substancji czynnych, które wykazują działanie gazowe na szkodniki, spowoduje duże problemy ze skuteczną ochroną oraz będzie wymagało wielokrotnego powtarzania opryskiwań roślin, co zwiększy zagrożenia dla środowiska oraz podwyższy koszty produkcji. Wycofywanie substancji czynnych, które dobrze zwalczają szkodniki podczas upałów, spowoduje kolejne problemy, gdyż skuteczność działania zależy od współczynnika termicznego. Również ograniczenie liczby grup chemicznych insektycydów spowoduje, że rotacja stosowanych preparatów będzie ograniczona, co będzie prowadziło do szybkiego powstania odporności szkodników na środki ochrony roślin.

Dr inż. Dariusz Wyczling, dyrektor Działu Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska, to cenny głos w debacie, który opowie o problemach z ochroną roślin w ujęciu praktycznym. Nie zawaha się również podać kilka konkretnych wskazówek, jak radzić sobie w tych trudnych sytuacjach.

Dr inż. Dariusz Wyczling, , dyrektor, Dział Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska Fot: PROCAM

- Opóźnienia w zabiegach ochrony roślin jak ograniczać ich straty? Jest wiele sposobów działania w takich sytuacjach. Należy być elastycznym. Generalnie zasada jest taka, by wykonywać zabiegi krótko przed lub zaraz po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie uda nam się wykonać zabiegu w optymalnym terminie, należy sięgać wówczas po substancje działające interwencyjnie (coraz mniej ich mamy) lub połączyć substancje aktywne o różnym mechanizmie działania. Warto korzystać z takich rozwiązań jak: dodatek adiuwantów, dopasowanie pH cieczy roboczej do danej substancji aktywnej lub grupy chemicznej. W takich sytuacjach również bardzo istotne są sprawy techniczne samego zabiegu. Odpowiednie ustawienie parametrów opryskiwacza jak również dobór dysz np. dysze dwustrumieniowe, mają duże znaczenie w skuteczności wykonywanych zabiegów.

