To jeden z tematów poruszanych podczas cyklu konferencji Farmera „Kierunek Innowacja”. Startujemy 10 stycznia w Wielkopolsce. Spotkania są bezpłatne dla rolników, już warto się na nie zarejestrować. Zapraszamy!

W nowym roku Farmer rusza z cyklem regionalnych konferencji: Kierunek Innowacja. Będziemy obecni w czterech lokalizacjach:

- Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 stycznia 2023 r.

- Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023 r.

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.

- Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 stycznia 2023 r. - Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023 r. - Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r. - Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r. Jednym z prelegentów konferencji będzie Łukasz Wieczorek, Marketing Manager Category z firmy Corteva Agriscience.

Z początkiem Nowego Roku ruszają konferencje Farmera. Pierwsza odbędzie się 10 stycznia w Barczyznie w województwie Wielkopolskim. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z agendą i do rejestracji na to wydarzenie. Kolejna to Ślęza na Dolnym Śląsku 12 stycznia. Następne dwie, to już termin w miesiącu luty, w takich regionach jak Pomorze i Lubelszczyzna.

W Barczyznie wykład wygłosi Łukasz Wieczorek, Marketing Manager Category z firmy Corteva Agriscience. Tytuł wystąpienia to: „Nawożenie azotowe i ochrona grzybobójcza – dwa fundamenty wpływające na plonowanie upraw. Innowacje budujące zysk”. Ta prelekcja rozpocznie się o godzinie 10.15. Zapraszamy!

- Wyzwań przed rolnikami jest naprawdę sporo, to ostatni czas by szukać rozwiązań by im sprostać. Cała branża podąża obecnie za trendem produktów mikrobiologicznych oraz przyjaznych środowisku. Nie należy jednak zapominać, że zawsze nadrzędnym kryterium jest zawsze skuteczność – mówi Łukasz Wieczorek, Marketing Manager Category, Corteva Agriscience.

Jak dodaje, substancji fungicydowych jest na rynku coraz mniej. W kolejce są następne do wycofania lub ograniczenia. Lista substancji czynnych, które można stosować w Unii Europejskiej zmniejsza się w bardzo szybkim tempie. Poszukiwane są alternatywy.

- Nawożenie będzie coraz to skomplikowane oraz droższe. Rolnik stoi dzisiaj przed wyzwaniem zmiany technologii produkcji – dodaje Wieczorek. Jak to zrobić? Za pomocą jakich narzędzi? O tym więcej podczas naszych konferencji.