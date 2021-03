Nawozy, materiał siewny oraz środki ochrony roślin w jednym miejscu

Strefa marek jest przestrzenią na giełdarolna.pl, w której firmy prezentują swoje marki w różnych kategoriach. W jednym miejscu odnajdziesz między innymi liczne produkty przeznaczone do produkcji rolnej. Z bogatą ofertą wychodzi np. firma Agrii.

Wiosna to okres wielu zabiegów w produkcji roślinnej. Zaplanować trzeba nawożenie, ochronę i pielęgnację swoich upraw. Szukasz wówczas rozwiązań dopasowanych do Twojego gospodarstwa i możliwości finansowych.

W praktyce często odwiedzasz niezliczoną liczbę stron internetowych, wykonujesz mnóstwo telefonów. Poświęcasz dużo czasu na poszukiwania odpowiednich produktów oraz informacji gdzie dany produkt można zakupić. A gdyby tak bogata oferta produktowa była dostępna w jednym miejscu i posegregowana w odpowiednie kategorie? Odwiedź STREFĘ MARKI na gieldarolna.pl a przekonasz się jak takie poszukiwania mogą być łatwe i przyjemne.

Bogata oferta firmy Agrii w Strefie Marki

Firma Agrii w swojej ofercie ma już ponad kilkadziesiąt produktów pod szyldem własnej marki. Dzięki nim możesz zaplanować produkcję rolną od siewu aż do zbioru. W ofercie odnajdziesz między innymi:

• materiał siewny

Produkty marki Nasiona Dalgety wyróżnia wysoka zdrowotność, świetna jakość i wysoki potencjał plonotwórczy. Nasiona Dalgety charakteryzują się najwyższą czystością analityczną oraz tożsamością gatunkową i odmianową. Odnajdziesz tu bogaty asortyment nasion wielu topowych odmian kukurydzy, rzepaku, zbóż a także soję oraz lucernę.

• nawozy mineralne

W ofercie dostępny jest Super N46 - granulowany nawóz azotowy z powłoką inhibitora ureazy NBPT i nośnika MDG. Wieloskładnikowe nawozy ABS Canola przeznaczony dla upraw rzepaku oraz ABS Corn (dla upraw kukurydzy), których granule otoczkowane są specjalną powłoką, dzięki której fosfor staje się lepiej dostępny dla roślin. Jest także Agran - granulowane wapno zawierające wapń, magnez oraz siarkę oraz siarczan magnezu wzbogacony o cynk - Dalmag Zn+S.

• nawozy dolistne

Bogata oferta nawozów dolistnych marki FoliQ zadowoli najbardziej wymagającego producneta rolnego. Jest tu dostępny FoliQ Amical to specjalistyczny nawóz przeznaczony do zapobiegania deficytom wapnia w uprawach sadowniczych i warzywniczych. FoliQ AscoVigor z naturalnymi hormonami wzrostu (auksyny, gibereliny, cytokininy, betainy, witaminy, poliaminy) oraz kwasami organicznymi wzbogaconymi mikroskładnikami – borem, manganem i cynkiem. FoliQ X-Bor to nawóz dolistny do prewencyjnego i interwencyjnego zaopatrywania wielu gatunków roślin w bor oraz molibden.

• środki ochrony roślin

Dostępne są także w ofercie środki ochrony roślin, których firma Agrii jest dystrybutorem. Są to np. fungicydy do stosowania w zbożach Librax, Proline Max 460 EC, Variano Xpro 190 EC czy Butisan Duo 400 EC - herbicyd stosowany w uprawie rzepaku.

Więcej środków do produkcji rolnej na Gieldarolna.pl



Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME