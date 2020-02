Nie daj się oszukać - nie kupuj fałszywych środków ochrony roślin

Początek roku to czas zakupów środków produkcji, w tym też pestycydów. Wiedzą o tym oszuści, którzy kuszą rolników pozornie tańszymi zamiennikami. W rzeczywistości może się okazać, że są to nielegalne środki ochrony roślin, których skład nie jest sprawdzony. Tym samym nie dość, że farmer naraża się na szkody w uprawach i środowisku, to jeszcze traci finansowo.

Na problem ten uczula Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w rozmowie z portalem farmer.pl. To czas, kiedy tych ofert zakupu fałszywych pestycydów jest najwięcej.

- Najczęściej nielegalne środki ochrony roślin łudząco będą przypominać oryginalne preparaty. Będą miały nawet taką samą nazwę handlową, podobną etykietę, nawet podrobione zabezpieczenia, po to aby rolnika czujność bardzo dobrze uśpić. Najczęściej to co zauważamy w ostatnim czasie, że te opakowania mają obcą etykietą. Czasem w języku ukraińskim, a czasem sugerujące, że mamy środek z Zachodu. Wśród Polaków obowiązuje taka zasada, że chemia z Zachodu jest lepsza - mówi Mrowiec.

Nic bardziej mylnego.