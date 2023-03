Chowacze łodygowe na uprawach rzepaku mogą pojawiać się już po kilku cieplejszych dniach. Dlatego ważny jest systematyczny monitoring ich nasilenia w celu precyzyjnego ustalenia terminu zwalczania tych groźnych szkodników.

Chowacze łodygowe to pierwsze szkodniki, które pojawiają się wiosną na uprawach rzepaku ozimego. Przezimowały jako chrząszcze – głównie na polach, na których wcześniej uprawiano rzepak lub inne rośliny kapustowate. Im cieplejsza wiosna, tym można się spodziewać ich wcześniejszego pojawu.

Które chowacze pojawiają się najpierw w rzepaku?

Spośród wiosennych chowaczy najwcześniej (w sprzyjających warunkach nawet już pod koniec lutego) i głównie w południowych regionach kraju pojawia się chowacz granatek, którego larwy żerują w ogonkach liściowych, pędach lub w szyjce korzeniowej. Kolejny z chowaczy – chowacz brukwiaczek najbardziej powszechny jest w rejonach zachodnich, a pojawia się na plantacjach rzepaku ozimego, gdy temperatura gleby wzrośnie do ok. 5-7°C (najliczniej przy wzroście temperatury powietrza do 10-12°C). Jego larwy przez ok. 40 dni żerują wewnątrz łodygi, co prowadzi do zahamowania wzrostu rośliny, a łodyga jest spłaszczona i charakterystycznie „esowato” wygięta. Zwykle krótko po nim pojawia się kolejny groźny gatunek – chowacz czterozębny (...).