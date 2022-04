Niedobory roślin - jak diagnozować?

Podczas okresu wegetacyjnego skład chemiczny roślin ulega ciągłym zmianom, co jest związane zarówno z gatunkiem, odmianą, fazą rozwojową, jak i z warunkami klimatycznymi, glebowymi oraz nawożeniem. Stan odżywienia roślin możemy ocenić wizualnie oraz metodami chemicznymi (pośrednimi i bezpośrednimi).

Roślina, jak każdy żywy organizm, stresuje się. Obserwacja łanu/plantacji jest zwykle nakierowana na oddziaływanie stresów związanych z warunkami meteorologicznymi (uwodnienie tkanek roślinnych) oraz oddziaływaniem innych żywych organizmów, które z jednej strony stanowią konkurencję o wodę i składniki mineralne (chwasty), z drugiej przyczyniają się do rozwoju chorób (grzyby, bakterie, owady i inne). Niełatwa, lecz możliwa jest ocena stanu żywieniowego roślin w oparciu o wizualne objawy niedoboru składników mineralnych. Jednak w tym przypadku sygnały wysyłane przez rośliny są już wołaniem o ratowanie życia, a nie poprawę komfortu funkcjonowania.

Choć nie każdy czynnik stresowy da się przewidzieć, u podstaw podejmowania decyzji o stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów powinna stać profilaktyka. Różnica polega jednak na tym, że o ile oddziaływanie patogenu jest zwykle dynamiczne, w krótkim czasie bywa wręcz niszczące, a reakcja producenta rolnego musi być natychmiastowa, to głód składników mineralnych ujawnia się po dłuższym czasie, a często przebiega niezauważalnie do końca wegetacji.

Rozpoznać ruch w roślinie

W roślinie istnieją szlaki, którymi transportowane są woda, jony, proste związki chemiczne, a także substancje o bardzo złożonej budowie. Gdy następuje przemieszczanie z dołu ku górze, mowa jest o transporcie akropetalnym, natomiast transport z wierzchołka rośliny lub z wyżej położonych organów określany jest jako bazypetalny. Ten swoisty ruch, na dalsze odległości, odbywa się we floemie lub ksylemie. Transport w obu kierunkach (bazypetalnym i akropetalnym) może następować tylko we floemie i dotyczy głównie związków organicznych (zwanych asymilatami) oraz niektórych jonów. Z dołu ku górze migrują natomiast woda i składniki mineralne.

Mobilność pobranych składników jest zróżnicowana, stąd objawy niedoboru pojawiają się na organach tworzonych na różnych etapach rozwoju rośliny. Może zdarzyć się, że deficyt wzmaga wycofywanie składnika z liści starszych do młodszych. Dlatego objawy niedoboru azotu, fosforu, potasu i magnezu występują najpierw na starszych (dolnych) liściach. W ten sposób, zaopatrując najmłodsze liście, roślina stara się minimalizować stres żywieniowy. Sprawy komplikują się w przypadku siarki, wapnia i większości mikroelementów (zwłaszcza boru). Jeśli w ryzosferze zaczyna brakować tych składników, jedynym ratunkiem dla najmłodszych organów (w tym owoców) jest aplikacja z zewnątrz. Stąd duże znaczenie nawozów z wapniem i borem w ogrodnictwie. Szczegóły odnoszące się do wizualnych symptomów przedstawia rysunek 1.

Nie wszystko da się zobaczyć

Często zdarza się, że plantacja z pozoru wygląda normalnie, a lustracja przeprowadzona przez osobę z dużym doświadczeniem nie wskazuje na problemy żywieniowe. Jednocześnie mimo względnie dobrych warunków meteorologicznych kolejne stadia rozwojowowe nie następują ze spodziewaną dynamiką. W takiej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że mamy do czynienia z utajonymi (wykrywalnymi tylko chemicznie) problemami fizjologicznymi. To tak jak z organizmem człowieka. Nieodpowiednio żywieni – nawet tego nie zauważamy. Po czasie stajemy się osłabieni i zastanawiamy się, jak funkcjonować – mówimy, że ktoś „odciął nam prąd”.

Jedną z przyczyn niedostatecznej realizacji potencjału plonotwórczego może być utajony niedobór jednego, a często kilku składników

(rys. 2). Przykładowo, odnosząc potencjał pszenicy ozimej wyznaczony przez COBORU na poziomie 9 t/ha do obszaru utajonego niedoboru (kolor jasnozielony), może zdarzyć się, że realizacja założonego plonu ukształtuje się na poziomie 75 proc. (6,75 t/ha), mimo iż producent rolny nie zauważy żadnych niepokojących symptomów na swoim polu.

W Polsce dość powszechny jest utajony niedobór wapnia, w dalszej kolejności magnezu i siarki. Zakładając niewielką mobilność siarki w roślinie, nietrudno wyobrazić sobie ograniczenie aktywności fotosyntetycznej najmłodszych liści, często przypisywane deficytowi azotu. W łanie pszenicy to przecież liść flagowy jest najważniejszym donorem asymilatów dla rozwijających się ziarniaków. Nie do przecenienia jest znaczenie miedzi, magnezu i potasu w kształtowaniu masy 1000 ziarniaków.

Ciekawym przykładem jest kukurydza. Na polu rośliny z wizualnym objawem niedoboru cynku spotykane są rzadko. W laboratorium okazuje się jednak, że ok. 50 proc. badanych próbek wykazuje niedobór tego mikroelementu.

Komfort żywieniowy rośliny a gospodarowanie energią

Zrównoważone nawożenie jest ściśle związane z bilansem energii

łanu/plantacji. Roślina funkcjonująca w optimum żywieniowym lepiej wykorzystuje zasoby własnej energii. Warto wiedzieć, że ok. 70 proc. tych zasobów jest przeznaczane na wzrost, a tylko 30 proc. na potrzeby bytowe. Najbardziej energochłonne jest pobieranie azotu z gleby, a także wiązanie darmowego azotu z atmosfery. Duże nakłady energetyczne muszą być inwestowane w syntezę aminokwasów i białek. Oznacza to, że w warunkach wystąpienia stresu żywieniowego, odniesionego do „obudowania azotu” innymi składnikami, jednym z mechanizmów obronnych jest zabezpieczenie prostej reprodukcji przy mniejszej akumulacji azotu. Konsekwencje tego dotyczą nie tylko aspektu produkcji biomasy, lecz także parametrów jakościowych.

W warunkach niedostatecznej podaży azotu roślina uruchamia mechanizmy nakierowane na poszukiwanie tego składnika w glebie. Inwestowane są wtedy zasoby energetyczne w rozwój systemu korzeniowego kosztem biomasy nadziemnej (rys. 3). W optymistycznym scenariuszu roślina doszuka się azotu residualnego w głębszych warstwach profilu glebowego, lecz opóźnienia w szybkości wzrostu biomasy nadziemnej będą nie do odrobienia. Bez znaczenia okaże się informacja o braku chlorozy liści. Z tego powodu do poszukiwań azotu glebowego, bez szkody dla rozwoju biomasy nadziemnej, lepiej zaprzęgnąć fosfor, wapń i cynk – składniki odpowiedzialne za rozwój korzeni.

Z ogólną kondycją roślin ściśle wiąże się stan zaopatrzenia w fosfor, co wynika z udziału tego pierwiastka w cząsteczce ATP. Nawet niewielki niedobór fosforu ma więc duże konsekwencje natury ogólnej. To jednak nie wszystko. Z literatury przedmiotu wynika, że pierwszą reakcją na deficyt fosforanów w ryzosferze jest pobudzanie roślin do tworzenia korzeni bocznych, a także wzmożone wydzielanie kwasów organicznych (cytrynowego, winowego, bursztynowego i innych) po to, by zwiększyć dostępność trudno rozpuszczalnych związków fosforu. W ten sposób radzą sobie bobowate i rzepak ozimy. Wymaga to jednak kolejnych nakładów energetycznych, których żaden obserwator nie dostrzeże. Dopiero następnym etapem w przełamywaniu stresu żywieniowego jest wycofanie fosforu ze starszych liści i pojawienie się wizualnych symptomów w postaci antocyjanowych przebarwień na starszych liściach.

Potas – szczególny przypadek

Zwiędnięty pokrój rośliny nie zawsze powinien być tłumaczony deficytem opadów, ponieważ może być indukowany umiarkowanym niedoborem potasu, co wynika z roli tego składnika w kontrolowaniu gospodarki wodnej. Optymalne zaopatrzenie w potas jest też szczególnie ważne ze względu na zarządzanie azotem, co w tym roku może okazać się kluczowe. Pobrany jon amonowy (NH4+) jest asymilowany w korzeniach, a to oznacza transport związków węgla w kompleksach z potasem bezpośrednio z organów nadziemnych. Jony potasowe odpowiadają też za przemieszczanie azotanów (NO3-) do liści. Znaczy to, że sprawność transportu (w obu kierunkach) zależy od obecności potasu. Dzieje się to z wykorzystaniem energii zmagazynowanej w ATP, której uwalnianie jest warunkowane przez enzym ATP-azę, aktywowany przez magnez. Zatem aby cały ten szlak ruszył z miejsca, potrzebne są – oprócz transportowanej cząsteczki – także potas (transporter), fosfor (składnik energetyczny) i magnez (aktywator reakcji). Rozładunek floemu w miejscach docelowych, czyli w komórkach akceptorów, nie wymaga wysokich nakładów energetycznych, lecz jest wypadkową ogólnego stanu fizjologicznego rośliny, zależnego także od zaopatrzenia w mikroelementy.

Nie warto ryzykować

Wieloletnie badania pokazują, że znaczenie makroskładników towarzyszących i mikroelementów w kształtowaniu efektywności nawozów azotowych ujawnia się zwłaszcza wtedy, gdy rośliny znajdują się na „głodzie azotowym”. W tym roku sytuacja taka może zdarzać się częściej niż zwykle. Wprawdzie dostępna jest laboratoryjna ocena roślin w okresie wegetacji, lecz ze względów organizacyjnych nie zawsze jest możliwa. Ponadto ewentualne działania korygujące stan fizjologiczny roślin mogą okazać się spóźnione. Dlatego nie warto ryzykować, i strategię nawożenia przygotować w oparciu o ocenę zasobności gleby wykonaną odpowiednio wcześniej, ważne są też działania profilaktyczne. W świecie roślin także obowiązuje hipokratesowe Morbum evitare quam curare facilius est, czyli „lepiej zapobiegać niż leczyć”.