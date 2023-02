Kimitec zostaje nowym partnerem strategicznym firmy Bayer. Obie firmy nawiązały globalne partnerstwo strategiczne w zakresie odkrywania i komercjalizacji produktów biologicznych, które obejmuje produkty ochrony upraw i biostymulatory oparte na cząsteczkach pochodzących ze źródeł naturalnych.

Firmy Bayer i Kimitec ogłosiły dziś nawiązanie nowego strategicznego partnerstwa, którego celem jest przyspieszenie rozwoju i komercjalizacji biologicznych środków ochrony roślin i biostymulatorów.

W ramach globalnego porozumienia obie firmy staną się kluczowymi partnerami w rozwoju i tworzeniu rozwiązań biologicznych pochodzących ze źródeł naturalnych: środków ochrony roślin zwalczających szkodniki, choroby i chwasty, a także biostymulatorów stymulujących wzrost roślin.

Kimitec prowadzi Centrum Innowacji MAAVi, największe w Europie centrum innowacji biotechnologicznych z 15-letnim doświadczeniem w badaniach i odkrywaniu naturalnych molekuł i związków dla rolnictwa i sektora spożywczego, aby zapewnić rolnikom i hodowcom wszystkie rodzaje naturalnych produktów rolnych.

-Firma Bayer jest zaangażowana w zapewnianie hodowcom korzyści płynących z rozwiązań biologicznych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania uprawami, wspieranego przez nasze wiodące cechy, środki ochrony roślin i narzędzia cyfrowe — powiedział dr Robert Reiter, kierownik ds. badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer.

Dzięki Centrum Innowacji MAAVi firmy Kimitec firma zapewni swoją wiedzę specjalistyczną i unikalną przełomową technologię, w tym sztuczną inteligencję, która umożliwia szybsze uzyskiwanie wyników. Zwiększy to zdolność firmy Bayer do wprowadzania na rynek rozwiązań biologicznych nowej generacji.

-Nasza współpraca z Kimitec oferuje wyjątkową, przyspieszoną ścieżkę do innowacyjnych rozwiązań biologicznych, które pomogą nam zrealizować naszą wspólną wizję nowej generacji skutecznych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań pochodzących z natury — powiedział Benoit Hartmann, szef działu biologii w Bayer's Crop Dział nauki.

Rynek środków biologicznych

Oczekuje się, że rynek produktów biologicznych wzrośnie do prawie 25 miliardów euro do 2028 r. 1 , ponieważ popyt konsumentów na produkty spożywcze o niskiej zawartości pozostałości i bez pozostałości oraz standardy zaopatrzenia w żywność przez sprzedawców detalicznych skłaniają hodowców do poszukiwania nowych innowacji w ochronie upraw.

Od 2007 roku Kimitec opracowuje skuteczne środki biologiczne, które zapewniają skuteczne alternatywy i opcje uzupełniające syntetyczne środki ochrony roślin, dobrze dopasowując je do strategii firmy Bayer polegającej na dostarczaniu hodowcom najlepszych w swojej klasie rozwiązań poprzez integrację przyszłych i istniejących technologii.