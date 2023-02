Corteva Agriscience zapowiada, że jest na ostatniej prostej w zakresie rejestracji w Polsce zupełnie nowej substancji czynnej o zupełnie nowym mechanizmie działania, która w pierwszej kolejności wesprze preparat dedykowany do zabiegu T-2 w zbożach. Co wiemy więcej na ten temat?

Za nami trzecia konferencja z cyklu: Kierunek Innowacja. W dniu wczorajszym Gościliśmy w Gniewie (woj. pomorskie).

Przed nami ostatnie wydarzenie. 22 lutego br. spotykamy się w Sitańcu (woj. lubelskie).

Na rynku polskim wkrótce dostępna będzie zupełnie nowa substancja czynna. Dokładnie chodzi o Inatreq active, która pochodzi z zupełnie nowej grupy chemicznej – pikolinamidy. Cechuje tą substancje nowy mechanizm działania, co czyni ją ważnym elementem w realizacji strategii odpornościowej.

Na konferencjach Kierunek Innowacja, przedstawiciele firmy Corteva Agriscience informują, że w najbliższym czasie zostanie ona oficjalnie zarejestrowana i spodziewają się, że pierwsi rolnicy będą ją mogli przetestować w warunkach polowych przy okazji wykonywania zabiegu T-2.

Zarządzanie zjawiskiem odporności

- Jest to substancja, która rzeczywiście będzie nam pomagała zarządzać odpornością na choroby grzybowe np. na septoriozę paskowaną liści, ponieważ działa w nieco inny sposób i w innym miejscu niż dotychczas stosowane substancje, a przez to nie ma odporności krzyżowej. Ta substancja ma wysokie rekomendacje zarówno przez niezależne instytucje brytyjskie jak i niemieckie – mówił w miejscowości Gniew w czasie konferencji Kierunek Innowacja Rafał Kowalski, Technical Expert, Corteva Agriscience

Pierwszy segment – zboża

Jak mówił Kowalki w pierwszej kolejności będzie ona dostępna w preparatach dla zbóż, a segment na jakim firma chce się skupić będzie to preparat przeznaczony do zabiegu T-2. Firma liczy na to, że już tej wiosny uda się go zastosować na polskich polach. W przyszłości, docelowo firma zamierza także przygotować preparaty dedykowane plantatorom buraka cukrowego i rzepaku ozimego.

Jak zapowiedział Kowalski, przygotowane preparaty będą wspomagane także innym partnerem, najczęściej substancją z grupy triazoli, między innymi po to aby zminimalizować ryzyko odporności, a także rozszerzyć zakres działania.

Chcesz wiedzieć więcej? Wybierz się na ostatnią już konferencje Farmera „Kierunek Innowacja”. Odbędzie się ona w Sitańcu k. Zamościa (woj. lubelskie) 22 lutego 2023 r.

Zapraszamy do rejestracji!