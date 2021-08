Nowe biofungicydy do walki z chorobami grzybowymi i bakteryjnymi

Europejski Urząd Patentowy przyznał firmie Futureco Bioscience (wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Sumi Agro Poland) patent na komercyjne wykorzystanie szczepu bakterii Pseudomonas putida B2017. Produkty na jego bazie będą miały zastosowanie w zwalczaniu wielu chorób roślin wywoływanych przez bakterie oraz grzyby.

Przyznanie patentu nastąpiło po tym, jak w marcu 2021 r. Futureco Bioscience złożyło w Niemczech pakiet dokumentów, w celu rejestracji tego mikroorganizmu jako nowej aktywnej substancji fitosanitarnej zgodnie z procedurą EU (dyrektywa 1107/2009).

Szczep Pseudomonas putida B2017 wykazuje duży potencjał zwalczania szeregu patogenów wywołujących choroby roślin – zarówno grzybowe (mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, fuzariozy, zgnilizna twardzikowa czy rizoktonioza), jak i bakteryjne (powodowane m.in. przez bakterie Pseudomonas syringae, Pectobacterium oraz Xanthomonas).

Skuteczne działanie nowego szczepu zostało zbadane w uprawach roślin warzywnych (pomidor, sałata, ogórek, bakłażan), ziemniaków, winorośli oraz w sadach owocowych.

– Biopestycyd oparty na Pseudomonas putida B2017 będzie stanowił doskonałą, alternatywną broń w walce z chorobami roślin. Skuteczność szczepu B2017 jest bardzo wysoka, dlatego jestem przekonana, że nowe produkty wkrótce staną się wartościowym narzędziem w integrowanej ochronie roślin – mówi Urszula Filipecka dyrektor marketingu w firmie Sumi Agro Poland.

– Rolnicy, konsumenci oraz prawodawcy oczekują zmian w rolnictwie w kierunku jego większego zrównoważenia. Ma to wyraz m.in. we wprowadzaniu takich programów, jak europejska strategia „Od pola do stołu” czy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi Jose Manuel Lara, dyrektor techniczny Futureco Bioscience.

Pierwszy preparat zawierający nową s.cz. (oznaczenie kodowe: B2017 OD) znajduje się obecnie w doświadczeniach, m.in. w Hiszpanii, we Włoszech oraz we Francji. Jak poinformowały firmy, po zakończeniu procedury rejestracyjnej na poziomie EU produkty na bazie Pseudomonas putida B2017 będą rejestrowany w poszczególnych krajach (w tym w Polsce).