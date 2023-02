Nowe herbicydy do zbóż i kukurydzy dostępne od Corteva Agriscience

Dwa nowe herbicydy pojawiły się w ofercie firmy Corteva Agriscience; Fot. AK

Corteva Agriscience wprowadza na rynek polski nowe produkty przeznaczone do ochrony zbóż i kukurydzy. Są to herbicydy Starane Forte i Principal Flex. Będą one dostępne w ofercie już od sezonu 2023.

Corteva Agriscience przygotowała kilka nowości na sezon 2023. Nowa odsłona znanego herbicydu Firma na sezon przygotowała herbicyd: Starane Forte. Jest to nowa odsłona znanego producentom zbóż herbicydu: Starane. Wersja Forte zawiera innowacyjną substancję czynną jaką jest Arylexactive (halauksyfen metylu) a także fluroksypyr meptylu. Herbicyd przeznaczony jest do zwalczania chwastów w zbożach ozimych i jarych. Starane Forte jest skuteczny w szerokim zakresie temperatur, już nawet od 2 do 25 stopni Celsjusza. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz po godzinie od wykonania zabiegu. Preparat zwalcza dymnicę pospolitą, jasnotę purpurową, bodziszki, przytulię czepną (w każdej fazie), chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, tasznik pospolity, rdestówka powojowatą i komosę białą. Czytaj więcej Nowa substancja czynna do zabiegu T-2 w zbożach Powschodowy herbicyd do stosowania w kukurydzy Druga nowość, Principal Flex, to preparat przeznaczony do nalistnego, powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate), perzu, życicy oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Herbicyd zawiera trzy substancje czynne, tj. nikosulfuron, rimsulfuron i dikambę oraz sejfner, który zabezpiecza kukurydzę przed uszkodzeniem. Działa systemicznie, pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Chwasty początkowo przebarwiają się, następnie całkowicie zamierają. Principal Flex stosuje się jednorazowo lub w dawkach dzielonych. W systemie dawek dzielonych plantatorzy kukurydzy mogą zwalczyć w niskiej dawce zarówno pierwsze, jak i wtórne wschody chwastów zagrażających uprawom kukurydzy. Czytaj więcej Corteva przejmuje kolejną firmę z rozwiązaniami biologicznymi Środek skutecznie eliminuje chwasty, ale jest łagodny dla kukurydzy, ponieważ zawiera specjalny sejfner, który zabezpiecza rośliny uprawne przed fitotoksycznym działaniem herbicydu. To związek chemiczny, który sprzyja szybszemu i pełniejszemu rozkładowi substancji czynnej w komórkach rośliny uprawnej. Ponadto, nie stwarza zagrożeń dla upraw następczych. Jesienią tego samego roku, po zbiorze kukurydzy można wysiewać zboża ozime, a wiosną i jesienią następnego roku - wszystkie rośliny uprawne. Co więcej, jak podaje firma Principal Flex można stosować łącznie z produktami mikrobiologicznymi zawierającymi Methylobacterium symbioticum, czyli bakterie wiążące azot z powietrza np. Utrisha N lub BlueN od fazy 4 liścia właściwego kukurydzy (BBCH-14), zarówno jednorazowo lub w systemie dawek dzielonych. -Jesteśmy w momencie wielkich zmian technologicznych w rolnictwie. My w Corteva Agriscience rozumiemy kierunek i tempo tych zmian oraz wychodzimy im naprzeciw z naszym portfolio. Dlatego Corteva Agriscience stawia na nowoczesne substancje czynne i wprowadza nowe herbicydy pozwalające rezygnować z zabiegów doglebowych. Ponadto, Corteva umożliwia rolnikom łączenie zabiegów wykorzystujących tradycyjne środki ochrony roślin z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania azotem i fizjologią roślin. Działania te pozwalają rolnikom realizować skuteczne programy ochrony zgodnie z nowymi wymaganiami środowiskowymi, a równocześnie oszczędzać na kosztach prowadzenia gospodarstwa – powiedział Przemysław Szubstarski, dyrektor Corteva Agriscience Polska.

