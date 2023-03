Syngenta stawia wysoko poprzeczkę i zagłębia się w precyzyjne rolnictwo. Cropwise Operations, Cropwise Seed Selector, Interra Scan to najnowsze rozwiązania z tego zakresu. Szczegóły tych narzędzi przybliżono podczas dwóch branżowych spotkań: konferencji prasowej oraz międzynarodowego wydarzenia zorganizowanego w ramach Cropwise Camp.

Syngenta na konferencji prasowej, która miała miejsce 27 lutego br. zaprezentowała nowe rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego przygotowane na sezon 2023.

W Warszawie 28 lutego zorganizowano także międzynarodową konferencję Cropwise Camp, gdzie przybliżono szczegóły proponowanych rozwiązań.

Oblicze rolnictwa zmienia się z dnia na dzień. Wiele bodźców, które oddziałują na tą gałęź produkcji zmusza do poszukiwań nowych rozwiązań.

Firmy wręcz prześcigają się w dostarczaniu aplikacji cyfrowych czy narzędzi z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Owocem są nowe rozwiązania, które pomogą zmierzyć się rolnikom z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością. Pomagają także zarządzać skomplikowanym procesem jakim jest prowadzenie gospodarstwa.

Jak będzie wyglądać przyszłość rolnictwa?

- Technologia nas nie ominie, postęp nas nie opinie -mówił podczas konferencji prasowej Dariusz Sip, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin i Prezes Zarządu Syngenta Polska.

Jak bardzo świat jest już zagłębiony w technologię świadczą o tym chociażby żelazne fakty:

- 67 proc. naszego społeczeństwa korzysta z smartfona i około 7 godzin dziennie spędzamy on-line. Coraz więcej także spędzamy czasu w mediach społecznościowych. Tracimy na to około 2,3 godz. dzienne mówiła- Sylwia Kańtoch, Dyrektorka Działu Nasion.

Coraz szybciej technologię zdobywają nowych użytkowników. Przykładowo aby został przekroczony próg 50 milionów korzystających z określonej zdobyczy technologicznych linie lotnicze potrzebowały – 64 lata, telewizja 24, komputer – 14, YouTube – 4 lata, a Pokemon Go – 19 dni. Ostatnio światem potrząsa nowa kontrowersyjna technologia ChatGPT. Podano powyższe przykłady podczas konferencji.

Wyzwania branży rolnej

To wyzwania prowadzą do zmian. Wystarczy teraz spojrzeć jak się zmienia oblicze rolnicze pod wpływem wielu czynników. Podczas wydarzeń Dariusz Sip oraz Sylwia Kańtoch wypunktowali te najważniejsze, do których zaliczyli:

- prawne regulacje, w tym rozporządzenie SUR,

- zmiany klimatyczne,

- biologizacja rolnictwa i tworzenie produktów biologicznych,

-konflikty polityczne w tym przede wszystkim wojna prowadzona przez Rosję w Ukrainie,

- nowe technologie, które są szansą ale i też pewnym zagrożeniem,

- zakłócenia finansowe (np. wysoka inflacja),

- ograniczenia w handlu i zmiany w tej branży (których doświadczyliśmy w czasie pandemii Covid19 oraz teraz w czasie trwania wojny w Ukrainie),

- presja społeczna (rosnące wymagania konsumentów).

Dariusz Sip, Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin i Prezes Zarządu Syngenta Polska oraz Sylwia Kańtoch, Dyrektorka Działu Nasion

Rolnictwo musi dać odpowiedź

Tymczasem świat ma obecnie do wyżywienia 8 mld ludzi. Wydajność rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla wyżywienia rosnącej populacji. A zasoby się kurczą i coraz więcej żywności musi być produkowanej na tej samej powierzchni – tłumaczono obrazowo znane już wszystkim fakty.

W powyższej perspektywie rolnictwo musi się zmienić, aby umożliwić realizację celów klimatycznych i sprostać oczekiwaniom rosnącej populacji świata. Nadzieję pokłada się we wzroście wydajności z upraw.

Wyzwań jest dużo. Trudno tu zatem znaleźć kompromis. Wszyscy obecni na konferencji byli zgodni co do zrównoważonego kierunku rozwoju. Syngenta obecnie chce nie tylko dostarczać środki ochrony roślin, nasiona czy inne środki produkcji. Chce także uczestniczyć w rozwoju rolnictwa regeneracyjnego i węglowego, a także dostarczać narzędzia i usługi, które pomogą zarządzać gospodarstwami w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, a tym samym poprawić ich rentowność i zredukować wpływ na środowisko.

Zespół Syngenta Polska podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 27 lutego br

W tym roku firma na polski rynek dostarcza 3 nowe rozwiązania.Stały się one bohaterami tegorocznego spotkania prasowego.

Cropwise Operations zapewni optymalizację na każdym szczeblu produkcji

Cropwise Operations to kompleksowy system do zarządzania gospodarstwem (z ang. FMS – farm management system). Działanie platformy przybliżyli podczas konferencji prasowej: Dmytro Shemet, CEO Cropwise Operations i Dominik Szymborski, ekspert Syngenty ds. rolnictwa cyfrowego.

Dmytro Shemet, CEO Cropwise Operations oraz Dominik Szymborski, ekspert Syngenty ds. rolnictwa cyfrowego

Cropwise Operations jest to narzędzie rozwijane od 2013 roku, a od 2019 roku należy do Syngenta Group. W momencie przejęcia przez Syngentę za pomocą platformy zarządzanych było około 6 mln ziemi uprawnej. Obecnie są to już 42 mln ha, co przekłada się na 31 tys. użytkowników, 95 tys. zintegrowanych z platformą maszyn, 2,6 mln wykonanych raportów lustracyjnych, 689 tys. pól i aż 5,7 mln zarejestrowanych prac polowych. Umożliwia zdalne monitorowanie pól przy pomocy danych satelitarnych, prowadzenie dokumentacji pola, integrację z innymi systemami (ERP, SAP) i urządzeniami (stacje pogodowe, maszyny rolnicze).

Cropwise Seed Selector pomoże w wyborze odmiany

To kolejne narzędzie, które wspomoże rolników w wyborze nasion kukurydzy dostosowanych do lokalnych potrzeb. Podczas konferencji prasowej zaprezentował je Łukasz Bojkowski, Dyrektor Marketingu Działu Nasion oraz Małgorzata Srebro Product Manager ds. kukurydzy z Syngenta Polska.

Narzędzie opiera się na kilku bazach danych, a jedną z nich są wyniki doświadczeń polowych. Dzięki zespołom doświadczalnym Syngenty w całej Europie zgromadzono dotychczas wyniki z ponad 22 tys. doświadczeń oraz 251 tys. obserwacji. Seed Selector wykorzystuje także historyczne dane pogodowe z ostatniego 20-lecia i satelitarną analizę danych glebowych. Dzięki temu w kilku prostych krokach można uzyskać informację o rekomendowanej odmianie kukurydzy firmy Syngenta, dostosowanej jednocześnie do warunków klimatycznych panujących na danym polu.

Obecnie narzędzie to wspomaga wybór w zakresie odmian kukurydzy na ziarno, i na kiszonkę będących w ofercie Syngenta. Niebawem będzie rozszerzone o kolejne uprawy takie jak: słonecznik, jęczmień hybrydowy, rzepak ozimy. Usługa jest dostępna u przedstawicieli Syngenta z działu nasion. W najbliższym czasie w wersji uproszczonej będzie dostępna dla każdego użytkownika.

Łukasz Bojkowski, Dyrektor Marketingu Działu Nasion oraz Małgorzata Srebro Product Manager ds. kukurydzy z Syngenta Polska.

800 punktów/ha. Skanowanie gleby z Interra Scan.

Na konferencji zaprezentowała także firma innowacyjne narzędzie do skanowania gleby Interra Scan, które jest oparte na nowej technologii skanowania gleby. Omówili to na spotkaniu: menedżerka ds. Marketingu, Katarzyna Łapińska oraz Mark Hall, Dyrektor ds. Rolnictwa Zrównoważonego w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie,

Katarzyna Łapińska menedżerka ds. Marketingu, oraz Mark Hall, Dyrektor ds. Rolnictwa Zrównoważonego w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie,

Jak zapewniała narzędzie to pozwala na przeanalizowanie gleby pod kątem zawartości makro- i mikroskładników, pH, właściwości takich jak tekstura czy próchnica, oraz dodatkowych parametrów, tj. zdolność wymiany kationów, dostępność wody dla roślin, wzniesienie n.p.m., węgiel organiczny i węgiel aktywny. Technologia ta zapewnia najwyższą precyzję, uwzględniającą aż 800 punktów referencyjnych na hektar. Interra Scan dostarcza aż 25 map informacji o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion. Fizycznie można już zamówić usługę skanowania gleby. Niebawem będzie to możliwe również przez sklep internetowy Syngenty.

Rozkwit e-commerce

Jak przypomniała na spotkaniu prasowym firma, półtora roku temu uruchomiła sklep internetowy. Oferuje w nim środki ochrony roślin, nasiona upraw polowych i produkty biologiczne do stosowania w rolnictwie. Główny cel sklepu to zapewnienie klientom dodatkowego, jeszcze łatwiejszego dostępu do produktów firmy, będących dotychczas w sprzedaży jedynie u dystrybutorów i w detalicznych punktach handlowych. Tomasz Cichocki, ekspert ds. rolnictwa cyfrowego przedstawił na konferencji szczegóły tego projektu i zasady korzystania z e-sklepu.

Tomasz Cichocki, ekspert ds. rolnictwa cyfrowego

Międzynarodowe wydarzenie okazją to poznania platformy Cropwise. Na miejscu 400 słuchaczy

28 lutego odbyła się także konferencja Cropwise Camp, która zgromadziła blisko 400 rolników z Polski i zagranicy oraz wielu przedstawicieli branży rolnej.

Cropwise Camp, Warszawa 28 lutego 2023

Wśród uczestników nie zabrakło partnerów Cropwise Operations, i takich firm jak AgroWe, Centrum Usług Dronowych, John Deere, Kverneland, Metos Polska, New Holland, SAS, Vantage Polska. Spotkanie w całości poświęcone było wykorzystaniu nowoczesnych technologii w rolnictwie i stanowiło okazję do merytorycznej wymiany informacji i doświadczeń na ich temat.

Uczestnicy poznali zarówno nowe, rozbudowane funkcje Cropwise Operations, dostępne od sezonu 2023, jak i wcześniej wdrożone funkcjonalności. Firma zaprezentowała także narzędzia Seeds Selector i premierowo – Interra Scan.

Oprócz wykładów uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach poświęconych szczegółom działania platformy Cropwise Operations, w których tłumaczono poszczególne funkcje i możliwości jej działania. Na miejscu można także było zapoznać się ze scanerem Interra Scan.