Nowe odmiany i zaprawy dla rzepaku od Bayer

Na nowy sezon Bayer wprowadza nową zaprawę nasienną zapewniającą ochronę przed szkodnikami Buteo Start. Nowością w ofercie są także dwie klasyczne odmiany mieszańcowe: DK Excited oraz DK Exima.

Wczoraj firma Bayer na specjalnie zorganizowanej konferencji on-line, przedstawiła swoje nowości produktowe przygotowane na zbliżający się sezon rzepaczany.

W dobie koronawirusa również konferencje prasowe muszą odbywać sie w formie wirtualnej Fot. A. Kobus

Nowości odmianowe

- W ofercie mamy produkty w każdym segmencie. Dominują odmiany klasyczne, ale także są dostępne odmiany półkarłowe, z tolerancją na kiłę kapusty, produkty przystosowane do uprawy w technologii Clearfield, a od tego sezonu będziemy obecni także w nowym segmencie dzięki nowej odmianie z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) – zapowiedział nowości odmianowe Marcin Liszewski z firmy Bayer

Pierwszą nowością jest DK Excited z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). To odmiana o standardowej biomasie, łącząca cechy wysokiego i stabilnego plonowania oraz dobrej zimotrwałości. Dzięki silnemu wigorowi jesiennemu, nie zaleca się siewu tej odmiany w terminach przyspieszonych. DK Excited wyróżnia się także wysoką zawartością tłuszczu w nasionach (co w roku ubiegłym, ze względu na przebieg warunków pogodowych okazało się bardzo istotną cechą odmianową). Jest wczesna w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Polsce z początkiem bieżącego roku.

DK Exima to klasyczna odmiana nazwana przez Marcina Liszewskiego rekordzistką. Charakteryzuje się bowiem wysokim i stabilnym plonowaniem. DK Exima ma bardzo dobry wigor jesienny, dzięki czemu można ją polecić do siewów opóźnionych. Nie wykazuje jednak tendencji do elongacji szyjki korzeniowej jesienią, co przekłada się na dobrą zimotrwałość. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin (sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa i werticilioza). Odmiana nie wylega, wcześnie dojrzewa i posiada podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dodatkowym atutem jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Wszystkie odmiany marki Dekalb zostaną zaprawione zaprawą Scenic Gold. Nowości DK Exima i DK Excited, będą dodatkowo chronione również przed szkodnikami poprzez zaprawę Buteo Start.

Nowość w segmencie zapraw

- Zaprawianie to ważna część zrównoważonego rolnictwa, czyli kierunku który mocno promuje firma Bayer – tłumaczyła podczas konferencji Dorota Muszyńska – ekspert od zapraw przemysłowych. Na nowy sezon firma przygotowała dwie zaprawy: Scenic Gold oraz Buteo Start.

Scenic Gold to znana już rolnikom zaprawa fungicydowa, chroniąca rzepak ozimy i jary przed chorobami, występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. Zaprawa zawiera dwie substancje fluopilkolid oraz fluoksastrobina, dzięki czemu zaprawa wykazuje aktywność układową oraz wgłębną. Zakres działania preparatu obejmuje: zgorzele siewek (powodowane przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp, Rhizoctonia solani), suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego krzyżowych.

Zupełną nowością jest zaprawa Buteo Start, która zawiera nową substancję czynną, nie występującą dotąd w żadnej innej zaprawie - flupyradifuron (FPF). Susbtancja ta na rynku dostępna jest jeszcze w produkcie nalistnym Sivanto Prime 200 SL przeznaczonym do ochrony upraw sadowniczych oraz warzywniczych.

Flupyradifuron należy do grupy butenolidów (4D wg IRAC). Działa jak modulator nikotynowego receptora acetylocholinowego (NAChR). Inspiracją dla stworzenia produktu był naturalnie występujący związek – stemofolina (pochodząca z azjatyckiej rośliny Stemona japonica).Zaprawa ma formę płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym. Chroni uprawę rzepaku przed takimi szkodnikami jak: śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne.

Działa systemicznie, przemieszczana w ksylemie roślin wyrosłych z nasion zaprawianych FPF, prowadzi do najwyższego stężenia substancji czynnej w liścieniach oraz na obrzeżach liści. Zapewnia działanie systemiczne do 3-4 liścia.

Buteo Start używać można tylko do przemysłowego zaprawiania materiału siewnego. Zakłady, w których odbywa się zaprawianie muszą stosować posiadać certyfikat ESTA.

Zarówno Buteo Start, jak i Scenic Gold zostały przetestowane co do możliwości przechowywania, wykazując brak znaczącego opóźnienia wschodów lub obsady na odmianach testowanych krótko po zaprawianiu oraz po roku przechowywania.



Przezwyciężyć suszę

Tematem wiodącym tegorocznej edycji programu edukacyjnego „Grunt to bezpieczeństwo”, prowadzonego przez firmę Bayer od 10 lat, jest walka z suszą. - To odpowiedź na palący problem, dotykający zarówno rolnictwa, jak i – w szerszym kontekście – całego życia gospodarczo-społecznego w Polsce– mówił podczas konferencji z kolei dr Michał Krysiak, Agriculture Sustainability Manager. Kampania objęła m.in. wykłady dla rolników, przygotowano również specjalną broszurę edukacyjną.