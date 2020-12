Nowe produkty od Innvigo na sezon 2021

Na nowy sezon do oferty firmy Innvigo dołączają: herbicyd do stosowania w kukurydzy, herbicyd do stosowania w zbożach, fungicyd zbożowy oraz zaprawa do materiału siewnego.

Kukurydza

Najważniejszą nowością w segmencie środków do ochrony kukurydzy jest Mezonir 340 WG – trójskładnikowy herbicyd powschodowy, przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Substancjami czynnymi preparatu są mezotrion, nikosulfuron i rimsulfuron. Preparat wykazuje skuteczność na najważniejsze chwasty w kukurydzy, między innymi: chwastnicę jednostronną, komosę białą, psiankę czarną, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlicę drobnokwiatową, rzodkiew świrzepę i wiele innych. Należy stosować go po wschodach chwastów, w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18).

Zboża kłosowe

Herbicyd

Powiększa się także liczba preparatów od INNVIGO, przeznaczonych do stosowania w ochronie zbóż. Pierwsza z nowości to herbicyd Galaxo 150 WG –trójskładnikowy produkt, który zawiera florasulam, jodosulfuron metylosodowy i tribenuron metylowy. Środek zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, takie jak: miotła zbożowa, bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdestówka powojowata oraz wiele innych. Zarejestrowany jest w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, a także w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Kombinacja trzech substancji czynnych, jakiej do tej pory nie było na rynku, zapewnia eliminację bardzo szerokiego spektrum chwastów – łącznie z miotłą zbożową (biotypy wrażliwe na herbicydy z grupy B, czyli inhibitory funkcjonowania syntezy acetolaktanowej – ALS). W zbożach ozimych preparat powinien być stosowany od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 20-30), a w zbożach jarych od 4. liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14-30).

Fungicyd

Kolejną nowością jest dwuskładnikowy fungicyd AsPik 250 EC, zawierający protiokonazol i tebukonazol. Preparat przeznaczony jest do zwalczania chorób zbóż ozimych i jarych – m.in. rdzy brunatnej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew, brunatnej plamistość liści, fuzariozy kłosów, czerni zbóż. - AsPik 250 EC polecany będzie przede wszystkim do stosowania w zabiegach T1 i T3, ponieważ jest to produkt, który doskonale radzi sobie z wszelkiego rodzaju fuzariozami, za co odpowiada właśnie protiokonazol. Rekomendujemy także stosowanie tego fungicydu w połączeniu z naszą azoksystrobiną, czyli z produktem Makler 250 SE – dodaje Marcin Bystroński. Preparat został dopuszczony również w wariancie do ochrony rzepaku, pod nazwą AsPik R 250 EC.

Zaprawa nasienna

Portfolio INNVIGO wzbogaciło się również o Flutrix 050 FS, czyli dwuskładnikową zaprawę do materiału siewnego zbóż. Zawiera ona fludioksonil i tritikonazol – substancje, które bardzo dobrze zwalczają szeroką gamę chorób odnasiennych (fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, pleśń śniegowa zbóż i traw), w tym wszelkiego rodzaju choroby fuzaryjne, jakie występują w bardzo wczesnych fazach rozwoju ziarniaków i w pierwszych fazach wzrostu roślin.

Regulator wzrostu

Po rocznej przerwie do oferty INNVIGO powraca regulator Kobra/Korekt 510 SL, zawierający etefon. Preparat zapobiega wyleganiu zbóż oraz powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania. Warto podkreślić, że środek zarejestrowany jest także w sadownictwie – do poprawy wybarwienia jabłek.

Jakie jeszcze nowości będą dostępne?

Obecnie trwają prace rejestracyjne nad preparatami, które będą sukcesywnie dołączały do portfolio firmy w 2021 roku. Wśród nich znajdą się kolejne herbicydy do stosowania w kukurydzy oraz fungicydy do ochrony zbóż. Firma nie zapomina również o sadownikach i planuje wprowadzenie dwóch fungicydów o bardzo silnym działaniu.