Nowe strategie ochrony fungicydowej zbóż w ofercie Ciech Sarzyna

Ciech Sarzyna przygotował nową, kompleksową strategię ochrony fungicydowej w uprawie zbóż. Pełna oferta produktów fungicydowych Spółki powstała we współpracy z nowoczesnym laboratorium badawczo-rozwojowym firmy, które otrzymało niedawno prestiżową certyfikację „Good Laboratory Practice”.

Podstawową strategią ochrony fungicydowej proponowaną przez Ciech Sarzyna jest ta gwarantująca kompleksową, efektywną ochronę upraw. Jej fundamentem jest zastosowanie środków Prokarb 450 EC i Askalon 125 SC. w fazie T-1 oraz Tarcza Łan Extra 250 EW oraz Azoksar 250 SC w fazie T-2. Strategią zapewniającą dobry start roślin jest łączne zastosowanie Prokarb 450 EC, Tarcza Łan Extra 250 EW oraz Azoksar 250 SC, już w fazie T-1.

Strategia solidnej ochrony liści wymaga użycia Tarcza Łan Extra 250 EW oraz Azoksar 250 SC w fazie T-2. Natomiast rolnicy zainteresowani ziarnem wolnym od mykotoksyn mogą zastosować czwartą strategię w ofercie Ciech Sarzyna, która zakłada zastosowanie Prokarb 450 EC oraz Tarcza Łan Extra 250 EW w fazie T-3.

- Rolnicy stają przed coraz większym problemem planowania skutecznej ochrony swoich upraw. Znamy ich oczekiwania i potrzeby, dlatego Ciech systematycznie rozbudowuje swoje portfolio w oparciu o dostępne substancje, tworząc kompleksowe programy ochrony najważniejszych upraw w Polsce. W zbożach Spółka oferuje pełną ochronę herbicydową na chwasty jedno- i dwuliścienne, regulację wzrostu, pełną ochronę fungicydową oraz zaprawianie nasion. W przypadku uprawy kukurydzy jest to pełna technologia ochrony herbicydowej o działaniu nalistnym i doglebowym, a w rzepaku - ochrona herbicydowa i fungicydowa oraz regulacja łanu rzepaku. Łączymy przy tym wysoką jakość produktów Ciech, wynikającą z działań badawczo-rozwojowych, z prawie 60-letnią tradycją produkcji środków ochrony roślin – mówi Jacek Skwira, dyrektor marketingu strategicznego i zarządzania portfelem produktów w biznesie Agro Grupy Ciech.

Właściwą ochronę przed chorobami grzybowymi wdraża się po rozpoczęciu wiosennej wegetacji. W pierwszych zabiegach, ogólnie określanych mianem T-1, zwalcza się choroby podsuszkowe, takie jak łamliwość podstawy źdźbła i mączniak prawdziwy zbóż i traw. Patogeny powodujące te schorzenia uszkadzają tkanki mechaniczne i przewodzące, co prowadzi do przedwczesnego zamierania źdźbeł i do wylegania łanów. Na początku fazy strzelania w źdźbło na dolnych liściach mogą również rozwijać się choroby określane jako plamistości liści, np. rozwój rdzy, septoriozy i brunatnej plamistości liści z infekcji jesiennych, a także fuzarioza.

Początkowe fazy strzelania w źdźbło, jako okres zwiększonego ryzyka, to najlepszy moment na wykonanie zabiegu zabezpieczającego przed infekcją. Fungicyd stosowany w fazie początków strzelania w źdźbło musi wykazywać działanie interwencyjne, będące w stanie wyleczyć jesienne infekcje, a także skutecznie zwalczyć choroby powodowane przez różne grupy patogenów. Wysokie wymagania odnośnie wiosennego zabiegu powodują, że najlepszym sposobem ograniczania rozwoju chorób w okresie wiosennym jest zastosowanie mieszaniny fungicydów o różnych mechanizmach działania.

Dlatego eksperci Ciech Sarzyna proponują, by w terminie T-1 stosować nowości w ofercie Spółki - Prokarb 450 EC oraz Askalon 125 SC. Mieszanina tych produktów chroni przed chorobami podstawy źdźbła. Kombinacja wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu mączniaka i chorób powodujących plamistości dolnych liści.

- Proponowana mieszanina ma nie tylko działanie interwencyjne, pozwalające na wyniszczenie patogenu, który rozpoczął rozwój w roślinie, ale również zabezpieczające przed ponowną infekcją. Utrzymujące się przez kilka tygodni działanie chroni bowiem przed atakiem patogenów powodujących choroby na górnych liściach i kłosie, stanowiąc podwaliny pod właściwą ochronę w terminie T-2 – wyjaśnia Jacek Skwira.

Zabiegi fungicydowe w fazach liścia flagowego i kłoszenia powinny wyróżniać się działaniem interwencyjnym i zapobiegawczym. Górne liście stanowią najbardziej wydajną w budowaniu plonu część rośliny. Niezmiernie ważne dla uzyskania plonu jest więc utrzymanie jak najdłuższej aktywności tych części roślin, co jest tożsame z ochroną przed atakiem patogenów grzybowych.

Grzyby z rodzaju septoria powodują septoriozę paskowaną liści, jak i później występującą na liściach oraz częściach kłosa septoriozę plew. Największe straty choroby te wyrządzają na górnych liściach i plewach, ponieważ te części rośliny odpowiadają za dostarczenie blisko 90 proc. asymilatów wykorzystywanych do budowy ziarna. Fungicydy zwalczające septoriozę stosuje się głównie zapobiegawczo, gdyż patogen charakteryzuje się długim, trzytygodniowym okresem utajonego rozwoju. Dopiero po tym czasie można zauważyć pierwsze objawy jego działania. Skuteczna walka z chorobą polega więc na aplikacji fungicydu jeszcze przed pojawieniem się widocznych plam na liściach.

W związku z tym, w okresie T-2, eksperci Ciech Sarzyna proponują stosowanie m.in. Azoksar 250 SC. Środek ten chroni rośliny przed infekcją oraz charakteryzuje się przedłużonym działaniem. Preparaty z grupy strobiluryn wykazują silne działanie fungicydowe w przypadku infekcji rdzy i brunatnej plamistości liści. Stanowią też długotrwałe zabezpieczenie przed infekcjami septorioz. Dodatkowo mają działanie fitotoniczne, czyli pozytywnie wpływające na procesy fizjologiczne rośliny. Ma to szczególne znaczenie w okresie największej produkcyjności łanu. W okresie T- 2 warto stosować również lecznicze fungicydy z grupy triazoli. Tarcza Łan Extra 250 EW czy Askalon 125 SC powinny być stosowane przemiennie w tym samym okresie wegetacyjnym, jako środki komplementarne z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Ostatni termin zabiegów fungicydowych T-3 skupia się na przeciwdziałaniu infekcji chorób fuzaryjnych na kłosie. Atak grzybów powodujących fuzariozę kłosów następuje dość późno. Przypada on w naszym klimacie na okres kwitnienia. Rozwój choroby trwa kilka, kilkanaście dni. Po tym czasie pojawiają się kłoski, w których zamiast ziarniaków znajduje się szaroróżowa grzybnia. Zainfekowane, niepoddane obróbce ziarno jest szkodliwe dla zwierząt. W zwalczaniu choroby bardzo ważne jest stosowanie fungicydów w okresie około kwitnienia.

Jak pokazują badania, najlepsze efekty grzybobójcze osiąga się w tym okresie stosując Prokarb 450 EC i Tarcza Łan Extra 250 EW. Zwłaszcza w sytuacji licznych przelotnych opadów deszczu w czasie kwitnienia zbóż na stanowiskach po kukurydzy lub przy uprawie odmian zbóż wrażliwych na fuzariozę, zabieg T-3 powinien być obligatoryjnie wykonywany.