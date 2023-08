Młode rośliny rzepaku, chcąc uzyskać lepszy dostęp do światła, pną się ku górze. To z kolei powoduje spore problemy związane z mrozoodpornością oraz ogólnie zimotrwałością, fot. farmer.pl

Teoretycznie samosiewy nie są trudne do zwalczania, niemniej efektywność zabiegów ukierunkowanych na ich eliminację jest uzależniona od kilku kluczowych czynników. Być może jednak musimy być gotowi na nowe wyzwania związane ze zwalczaniem samosiewów zbóż.

Dlaczego ważna jest eliminacja samosiewów zbóż w jak najwcześniejszych fazach? Otóż ich gęsta obsada w rzepaku w okresie jesiennym prowadzi do bardzo niepożądanego zjawiska, jakim jest dążenie rzepaku do dominacji nad samosiewami. Młode rośliny rzepaku, chcąc uzyskać lepszy dostęp do światła, pną się ku górze. To z kolei powoduje spore problemy związane z mrozoodpornością oraz ogólnie zimotrwałością. Takie rośliny wymagają wówczas silniejszej jesiennej regulacji, ale ze względu na obecność licznych samosiewów zbóż są także bardziej podatne na choroby (m.in. ze względu na ogólną słabszą kondycję).

Co więcej, duża gęstość tych niepożądanych w rzepaku roślin może w bardzo wysokim stopniu zagłuszyć roślinę uprawną. Będziemy wspominać dalej o tym, w jak znacznym stopniu samosiewy zbóż są w stanie zachwaścić metr kwadratowy uprawy, a co za tym idzie - odciąć w dużej mierze rzepak od składników pokarmowych oraz światła. W zależności od stopnia zagęszczenia samosiewami straty w plonie rzepaku spowodowane samą konkurencją o składniki pokarmowe mogą wynosić nawet ponad 20 proc.

Już w żniwa ograniczajmy samosiewy

Pierwszy etap zwalczania samosiewów zbóż odbywa się już na etapie… żniw. Straty podczas zbioru są nieuniknione – nie ma kombajnu, który nie pozostawi choćby śladowej ilości ziarna na polu (choć oczywiście oprócz sprzętu równie ważne są tu umiejętności operatora oraz stan koszonego zboża) (...).