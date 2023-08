CIECH Sarzyna wprowadziła w sezonie na rynek trzy produkty:Leptosar 200 SL, Tokama, Zarolis. Natomiast ugruntowane w sprzedaży herbicydy: Chwastox i Tezosar bronią swojej pozycji rynkowej.

W pierwszym półroczu 2023 r. firma Ciech Sarzyna broni swojej pozycji w rynku w segmencie zbóż i herbicydów kukurydzianych.

Jak informuje także w komunikacie prasowym, kontynuuje również cykl Halvetic Tour – wydarzeń, w czasie których rolnicy otrzymują dokładne informacje na temat działania herbicydu opartego na opatentowanej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”).

Trzy nowe produkty CIECH Sarzyna zadebiutowały w sezonie 2023.

Debiuty w CIECH Sarzyna

Za pośrednictwem produktu Leptosar 200 SL (acetamipryd) biznes Agro CIECH wchodzi na całkiem nowy rynek insektycydów. Środek jest zarejestrowany dla ponad 40 upraw rolniczych, w tym małoobszarowych.

Na rynku debiutują również produkty Tokama i Zarolis. Tokama (protiokonazol, tebukonazol) to fungicyd do zastosowania we wszystkich zbożach ozimych oraz jarych. Zarolis(protiokonazol, tebukonazol) stosuje się w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi.

Obrona pozycji w kluczowych segmentach

Według danych firmy PAMS wartość polskiego rynku środków ochrony roślin wynosi obecnie 2,7 mld zł (rok temu było to 2,9 mld zł, co oznacza spadek o 7,6 proc. ). Globalnie przedsiębiorstwa z branży Agro nadal znajdują się pod znaczną presją osłabienia popytu. Mimo to, w ostatnich miesiącach produkty CIECH Sarzyna bronią swojej pozycji w segmencie wiosennych herbicydów zbożowych dwuliściennych, którego wizytówką są produkty rodziny Chwastox. Podobnie pozycję utrzymuje segment herbicydów kukurydzianych z rozwiązaniem Tezosar Extra Box na czele.

– CIECH Sarzyna broni pozycji w kategorii herbicydów zbożowych i kukurydzianych, a także kontynuuje rozwój produktów i aktywnie wchodzi do segmentu insektycydów. Warunki rynkowe są nadal pełne wyzwań, ale wyniki dobrze znanych wyrobów i kolejne, nowe rynki dla innowacyjnego produktu Halvetic pokazują, że konsekwencja w realizacji największego w historii firmy planu inwestycji w nowe produkty przynosi zamierzone efekty – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Halvetic w trasie

CIECH Sarzyna kontynuuje również akcję upowszechniania wiedzy na temat Halveticu wśród rolników, którzy chcieliby poznać zalety tego innowacyjnego środka ochrony roślin. Podkarpacka spółka CIECH organizuje ogólnopolski cykl ponad trzydziestu wydarzeń polowych pod nazwą Halvetic Tour. Motywem przewodnim jego jesiennej odsłony będzie zastosowanie tego środka na ścierniskach. Kolejne spotkania odbędą się m.in. w województwach łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim.

Są one dedykowane właścicielom gospodarstw rolnych oraz doradcom rolnym. Ich uczestnicy mają możliwość porozmawiania z ekspertami, którzy przedstawią dokładne informacje na temat działania produktu Halvetic oraz sposobów jego stosowania. Halvetic Tour to również szansa na wymianę doświadczeń i zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów oraz technologii stosowanych w rolnictwie.