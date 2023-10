Corteva odpowiada aktywnie na największe problemy notowane w europejskim rolnictwie i stawia na innowacje. Jakie nowości proponuje polskim rolnikom na sezon 2024? To był temat przewodni konferencji prasowej, która miała miejsce 11 października w Warszawie.

11 października 2023 roku Corteva Agriscience przedstawiła wyniki finansowe oraz priorytety i główne kierunki rozwoju.

Firma zaprezentowała także swoje innowacyjne rozwiązania, które proponuje polskim rolnikom na sezon 2024.

Corteva stawia na innowacje, bo wierzy że tylko w tej sposób może pomóc rolnikowi zmierzyć się z największymi problemami w rolnictwie.

- Corteva prowadzi bardzo dużo projektów innowacyjnych, chcemy podkreślać innowacyjność jak również chcemy przyciągać do siebie ludzi którzy myślą innowacyjnie - mówił w swoim wystąpieniu Andre Negreiros, Central and Eastern Europe Commercial Unit Leader w Corteva Agriscience.

Andre Negreiros, Central and Eastern Europe Commercial Unit Leader w Corteva Agriscience.Fot. AK

Wyniki finansowe firmy Corteva Agriscience

Andre Negreiros przedstawił także wyniki finansowe firmy:

- W pierwszym półroczu 2023 roku Corteva osiągnęła lepsze wyniki niż rynek ogółem pomimo wpływów wojny w Ukrainie, wycofania się z rynku rosyjskiego, niekorzystnych warunków pogodowych i walutowych. Ze wstępnych danych wynika, że we wszystkich krajach Europy Centralnej i Wschodniej Corteva zwiększyła udział w rynku ochrony roślin i utrzymała silną pozycję w segmencie nasion pomimo spadków w powierzchni uprawy kukurydzy w niektórych krajach. Na wolumen sprzedaży w segmentach ochrony roślin i nasion wpłynęły strategiczne działania w ramach portfolio oraz wycofanie się ze sprzedaży w Rosji - mówił w swoim wystąpieniu Andre Negreiros.

Inwestycja w innowacje

Corteva Agriscience nadal inwestuje w prace badawczo-rozwojowe. Spółka jest liderem w branży w tym zakresie.

- Każdego dnia Corteva przeznacza prawie 4 mln USD na badania i rozwój oraz realizuje ponad 3000 projektów rocznie. Tylko do końca 2023 roku firma przeznaczy 1,3 mld USD na inwestycje R&D w segmencie nasion (63 proc.) i ochrony roślin (37 proc.) - mówił Andre Negreiros.

Ważnym krokiem w rozwoju jest także podjęcie współpracy i przejęcie takich firm jak: Symborg i Stoller co zaowocuje wysypem rozwiązań biologicznych.

Nowości w ofercie Corteva na sezon 2024

Na sezon 2024 Corteva przygotowała kilka ważnych nowości. Zanim je przestawiła przypomniała o kliku innowacyjnych rozwiązaniach, które ostatnio wprowadziła na rynek. Wśród zaprezentowanych produktów znalazły się te zawierające w swym składzie Arylex active: Starane Forte i Elipris (do ochrony zbóż) oraz LaDiva (do ochrony rzepaku). Corteva wprowadziła także nowy środek chwastobójczy do upraw kukurydzy (Principal Flex). Spółka rozszerza też portfolio fungicydów wprowadzając środki bazujące na substancji czynnej Inatreq active (Questar i Queen) czy a także linii do ochrony plantacji ziemniaka tj. Zorvec Entecta (oksatiapiprolina, amisulbrom).

- Od zawsze stawiamy na innowacje, aby dobre rozwiązania wspomagały prace rolnika. Jeśli rolnik uzyska dobry dochód z gospodarstwa, tym ma lepsze możliwości inwestycyjne w innowacje - mówił Paweł Trawiński, Country Leader Agriscience Corteva Polska.

Paweł Trawiński, Country Leader Agriscience Corteva Polska Fot. AK

Jak stosować nowe rozwiązania w praktyce?

Więcej szczegółów na temat innowacyjnych produktów od Corteva przedstawił Vasyl Golubka, Marketing and Commercial Effentiveness Leader w Corteva Agriscience Polska.

Przypomniał on o sukcesie w Polsce produktu BlueN (Ustrisha N). Omówił także herbicyd LaDiva (Arylex active), który jest przeznaczony do stosowania jesienią solo, bez dodatku innych substancji czynnych. To rozwiązanie powschodowe, które skutecznie zwalcza chwasty w przypadku kłopotów z aplikacją produktów posiewnych np. w sytuacji wystąpienia suszy lub nadmiernych opadów deszczu. W celu uzyskania najlepszych efektów rekomendowany termin aplikacji to faza 2-4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14). Zalecana dawka to 0,25 l/ha.

Dłużej zatrzymał się także na preparacie Queen. To nowy fungicyd zawierający substancję czynną Inatreq active, która wyróżnia się całkowicie nowym miejscem działania. Środek działa w kompleksie III hamując oddychanie mitochondrialne i zaburzając wytwarzanie ATP – głównego nośnika energii. Fungicyd ma zarówno działanie zabezpieczające (do 6 tygodni), jak i lecznicze, interwencyjne (do 7-10 dni). Queen zastosowany w dawce 1,25 l/ha skutecznie zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, żółtą, rdzę brunatną żyta i rynchosporiozę zbóż, a w dawce 1,5 l/ha fuzariozę kłosów.

- W badaniach AHDB Inatreq active z protiokonazolem uzyskał najwyższą ocenę 5/5 w skuteczności zwalczania septoriozy paskowanej liści- tłumaczył na spotkaniu Vasyl Golubka.

Vasyl Golubka, Marketing and Commercial Effentiveness Leader w Corteva Agriscience Polska. Fot. AK

Nowości od Corteva Agrisciene w kukurydzy

Corteva kukurydzą stoi, a dokładnie marką Pioneer. Co roku do praktyki rolniczej oddaje nowe mieszańce. Nie inaczej jest w tym roku. O nowościach w tym segmencie opowiedział Jarosław Żurek, Senior Agronomist w Corteva Agriscienece Polska.

Zaprezentował on nowe odmiany hybrydowe kukurydzy, w tym m.in.: P8436 (FAO 230-240), P8782, P9255 (FAO 260-270), które wyróżnia potencjał plonotwórczy i stabilność plonowania, a także odporność na suszę oraz wysoka tolerancja na choroby grzybowe. Dodatkowo obie typowo ziarnowe i dentowe odmiany P8436 oraz P9255 zostały wyhodowane w technologii Qptimum AQUAmax. P8782 to z kolei najnowsza odmiana kukurydzy na kiszonkę Pioneer. Odmiana jest odporna na trudne warunki pogodowe, znakomicie plonuje, a także charakteryzuje się wyższą strawnością i energetycznością.

Jarosław Żurek, Senior Agronomist w Corteva Agriscienece Poslka. Fot. AK

Zaprawianie kukurydzy na wspomaganiu

- Realny spadek plonowania kukurydzy z powodu żerowania szkodników szacowany jest na 20%. Z powodu żerowania omacnicy prosowianki może dojść do ubytku plonu na poziomie 2,5t/ha - mówił Rafał Kowalski, Technical Expert w Corteva Agriscience Polska.

Jak zapowiedział z powodu rosnącej presji szkodników glebowych, np. drutowców, od sezonu 2024, wszystkie odmiany kukurydzy Pioneer są zaprawione teflutryną.

Rafał Kowalski, Technical Expert w Corteva Agriscience Polska. Fot. AK

W podstawowym pakiecie LumiGEN Premium znajdują się:

fungicydowa zaprawa nasienna Redigo M 120 FS (metalaksyl 20 g i protiokonazol 100 g/l), która chroni przed zgorzelą siewek powodowaną m.in. przez grzyby Fusarium spp. i Pythium spp.,

insektycydowa zaprawa nasienna (teflutryna w ilości 200 g/l), która chroni przed larwami drutowców,

biologiczna zaprawa nasienna Lumidapt Optima, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz pobudza rośliny do lepszego startu, zapewniając im szybszy i równomierny rozwój.

Za opłatą dostępny jest pakiet zapraw LumiGEN FULL, który zawiera dodatkową zaprawę nasienną odstraszającą ptaki Korit 420 FS (ziram w ilości 420 g/l).