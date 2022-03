Nowości od Sumi Agro Poland na rok 2022

W bieżącym sezonie Sumi Agro Poland wprowadza do oferty Tonale - nowy herbicyd do ochrony kukurydzy oraz Topari - nową linię specjalistycznych nawozów dolistnych.

Sumi Agro Poland powiększa w 2022 roku asortyment oferowanych produktów.

W portfolio znajdzie się nowy herbicyd do kukurydzy Tonale, a także linia nawozów makro- i mikroelementowych Topari.

Firma zapowiada rozwój kolejnych nowych rozwiązań, w tym także rozwój środków biologicznych.

Nowy herbicyd przedwschodowy

Tonale, to 3-składnikowy herbicyd do przedwschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Jak podaje firma w jego produkcji wykorzystano opatentowaną technologię mikro-kapsułkowania MICROPLUS. Na czym polega wyjątkowość tego rozwiązania?

– W dużym uproszczeniu – technologia MICROPLUS polega na zamknięciu cząsteczek substancji czynnej (w tym przypadku chlomazonu) w polimerowej kapsułce w formulacji CS. Pozostałe substancje czynne czyli: mezotrion oraz terbutylazyna występują w formie zawiesiny (SC). W ten sposób otrzymujemy wyjątkową formulację ZC, czyli zawiesinę z mikrokapsułkami. Została ona stworzona po to, aby zwiększać skuteczność i długość działania środka. Substancja czynna – chlomazon - jest stopniowo uwalniana z kapsułki, dzięki czemu jest bezpieczniejsza dla rośliny uprawnej. Ponadto zaletą zastosowania mikrokapsułek jest ograniczenie wymywania substancji czynnej w głąb profilu glebowego oraz fakt, że chlomazon nie był dotychczas stosowany w uprawie kukurydzy– mówi Marta Strzelecka-Berek, Kierownik ds. Produktów Rolniczych Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

Fot. materiały prasowe

Nowa linia nawozów dolistnych

W skład linii nawozów Topari wejdą 4 produkty: Topari Cynk, Topari Magnez, Topari Rzepak i Burak oraz Topari Horti. W przyszłości dołączą do nich kolejne rozwiązania. W produkcji nawozów Topari stosowana jest innowacyjna technologia chelatowania, w której związkiem kompleksującym jest kwas heptaglukonowy. Nawozy z nowej linii są łatwo biodegradowalne, co eliminuje ryzyko kumulowania się składników w glebie i wodach gruntowych. Ważnym atutem Topari jest certyfikacja pozwalająca na zastosowanie ich w produkcji ekologicznej.

To nie koniec nowości

Jak podała firma, po wycofaniu z rynku wielu ważnych substancji czynnych zapotrzebowanie na nowe rozwiązania gwałtownie wzrosło. Firma Sumi Agro intensywnie pracuje nad rozwojem oraz rejestracją nowych produktów i w najbliższych latach planuje wprowadzić na rynek kolejne rozwiązania na miarę wymagań założeń Zielonego Ładu.

– Wkrótce do oferty planujemy wprowadzić dwa fungicydy do ochrony upraw ogrodniczych. Pierwszym z nich jest Mevalone zawierający w składzie substancje pochodzenia naturalnego – terpeny. Drugim produktem, który zostanie wprowadzony do asortymentu będzie fungicyd biologiczny oparty o szczep bakterii Pseudomonas putida B2017 – informuje Urszula Filipecka, Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

W niedalekiej przyszłości w ofercie Sumi Agro Poland pojawi się także herbicyd oparty o nową (w Polsce) substancję czynną do stosowania w sadach oraz w uprawie ziemniaka, jak również fungicyd na parcha i mączniaka, na bazie nowej substancji czynnej.

Warto tu także zaznaczyć, że rynek insektycydowy dalej jest zdominowany przez firmowe produkty. Jak wynika z badań Kynetec (badanie FARM TRAK 2021), firma Sumi Agro Poland zajmuje obecnie pierwsze miejsce na rynku insektycydów w Polsce.

– Wg najnowszych badań jesteśmy liderem rynku insektycydowego w Polsce. Ten tytuł zawdzięczamy wszystkim rolnikom stosującym nasze skuteczne insektycydy – Mospilan 20 SP oraz Inazumę 130 WG. Jak pokazują badania przeprowadzone w minionym roku przez Kynetec, wspomniane insektycydy są najczęściej wybieranymi produktami do stosowania w ochronie rzepaku ozimego oraz w uprawach sadowniczych - kończy Urszula Filipecka, Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland Sp. z o.o.