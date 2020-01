Nowości produktowe od Bayera

Firma Bayer przedstawiła nowości na sezon 2020. Wśród nich są dwa fungicydy: Ascra Xpro 260 EC i Luna Care 71,6 WG, herbicyd: Sekator Plus, a także nowe odmiany kukurydzy i warzyw. Nowością w Polsce jest też rolnicza platforma cyfrowa: Climate FieldView.

O tym, że Bayer stawia na rolnictwo pisaliśmy TUTAJ. Teraz przyszedł czas na propozycje firmy na nowy sezon, które zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej 14 stycznia 2020 r. Najpierw skupimy się na środkach ochrony roślin i odmianach, a o platformie cyfrowej napiszemy w następnej informacji.

Konferencję prowadziła Elżbieta Socha z Bayer, fot. M. Tyszka

Jako pierwszą nowość, którą przedstawił Dariusz Szymański z Bayer, był Sekator Plus. Jest to herbicyd zbożowy selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesiny olejowej. Opiera się o trzy substancje czynne: 2,4-D (związek z grupy estrów fenoksykwasów), amidosulfuron w formie soli sodowej (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) i jodosulfuron metylo sodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika). Przeznaczony jest on do wiosennej walki z chwastami dwuliściennymi. Wrażliwe na jego działanie są m.in. takie chwasty jak: przytulia czepna, chaber bławatek, jasnoty i przetaczniki.

Dariusz Szymański przybliżył nowości zbożowe, fot. M. Tyszka

Jak informuje firma, w połączeniu z herbicydem Puma Uniwersal staje się skutecznym rozwiązaniem również na uodpornioną miotłę zbożową. W uprawie: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyto ozime, żyto ozime, środek w dawce maks. 0,6 l/ha aplikuje się po rozpoczęciu wegetacji wiosennej roślin od fazy pierwszego krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32). Z kolei w uprawie: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, zalecana dawka to 0,45 - 0,6 l/ha. Termin stosowania: od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32). Jak podkreślał Szymański to dobry partner do mieszanek zbiornikowych.

fot. Bayer

Kolejną nowością jest fungicyd zbożowy Ascra Xpro 260 EC, który nie tylko chroni przed najgroźniejszymi chorobami, ale dodatkowo korzystnie stymulujący rozwój roślin. Ascra Xpro to połączenie dwóch substancji ze grupy SDHI (fluopyram 65 g/l, biksafen 65 g/l), a także azolu (protiokonazol 130 g/l). Fluopyram to pierwszy benzamid w zbożach, który cechuje się szybkim wchłanianiem i przemieszczaniem w roślinie. Poza tym posiada odmienne właściwości antyodpornościowe niż pozostałe karboksyamidy.

fot. Bayer

- Biksafen i fluopyram wykazują komplementarne działanie przeciwko mniej wrażliwym szczepom zmutowanych grzybów – podkreślał na konferencji Szymański.

W uprawie pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i pszenicy jarej maksymalna, a zarazem zalecana dawka środka to 1,5 l/ha. Z kolei w takich uprawach jak: jęczmień ozimy, jęczmień jary, dawka to 1,2 l/ha. Środek przeważnie stosuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).

Preparat zwalcza m.in. takie patogeny jak: septoriozy, brunatna plamistość liści, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

- Po zastosowaniu Ascra Xpro znacznie zwiększa się zieloność liści, które stają się szersze i dłuższe. Zwiększa się aktywność fotosyntezy i wydłuża okres napełniania ziarna. Stymulowany jest również wzrost korzeni, co przekłada się na poprawę stopnia wykorzystania składników pokarmowych i dostępnej wody – informuje firma.

Do upraw sadowniczych firma proponuje Luna Care 71,6 WG. To nowy fungicyd z rodziny Luna, przeznaczony do ochrony upraw sadowniczych: jabłoni i gruszy. W skład preparatu wchodzą: fluopyram 50 g/kg oraz fosetyl glinu 666 g/kg. Dzięki synergii działania tych substancji produkt wykazuje szeroki zakres zwalczania patogenów na wielu poziomach: kontaktowo, translaminarnie, systemicznie, systemicznie dwukierunkowo oraz indukuje naturalną odporność rośliny.

fot. Bayer

Luna Care przeznaczona jest do zwalczania chorób grzybowych, takich jak parch, mączniak prawdziwy, Stemphylium, rak drzew owocowych. Jednocześnie ogranicza szkodliwość innych chorób - m.in. bakteryjnych (zaraza ogniowa, rak bakteryjny drzew owocowych). Dzięki systemicznemu i długotrwałemu działaniu, a także wysokiej odporności na zmywanie, można wydłużyć okresy między zabiegami (8-10 dni). Właściwości te pozwalają ponadto na ochronę młodych liści, które wyrosły po wykonanym zabiegu. W uprawie jabłoni zalecana dawka stosowania to 2kg/ha (0,67 kg/metr wysokości korony drzewa), w gruszy 3 kg/ha (1 kg/metr wysokości korony drzewa).

Bayer poinformował też o poszerzonej rejestracji herbicydu Bandur 600 SC o nowe gatunki uprawne takie jak: groch na świeże nasiona, bobik, soczewicę, wykę, lucernę, topinambur, tytoń, pietruszkę naciową, seler korzeniowy, szczypiorek, fasolę, bób, koper ogrodowy i lubczyk. A także poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów w uprawie ziemniaka.

Katarzyna Gallewicz omówiła nowe odmiany kukurydzy marki Deklab, fot. M. Tyszka

Bayer zaprezentował też nowości odmian kukurydzy na rok 2020 marki Dekalb. Co ciekawe po raz pierwszy wśród nich pojawiła się odmiana przeznaczona na kiszonkę DKC3697 o FAO 240-250 i typie ziarna flint/dent. Jak poinformowała Katarzyna Gallewicz odmiana ta charakteryzuje się wysokimi roślinami o długich, dobrze zaziarnionych kolbach. Odmianę cechuje wysoki plon suchej masy, wysoka zawartość skrobi, dobra strawność włókna i wydajność mleczna. DKC3697 toleruje okresowe niedobory wody. Jest ona polecana do uprawy na wszystkich glebach na obszarze całej Polski. Norma wysiewu na kiszonkę przy optymalnej ilości wody to 9,0 sztuk/m2, a przy niedoborach wody 8,0 sztuk/m2. Jest ona przeznaczona do uprawy na jakościową kiszonkę o wysokiej koncentracji energii.

fot. Bayer

- Na szczególną uwagę zasługuje DKC 3595. Jest to odmiana średnio wczesna o FAO 240, przeznaczona do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonotwórczym. W doświadczeniach hodowlanych dobrze znosi stresowe warunki uprawowe. Rekomenduje się ją do uprawy na słabych, średnich i dobrych stanowiskach. Posiada ziarno typu dent i kolby typu flex. Rośliny są średniej wysokości i mają nisko zawieszone kolby. Odmianę cechuje wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe. DKC 3595 bardzo szybko zrzuca wodę w końcowej fazie dojrzewania – podała.

Przykładem wczesnej odmiany, która po raz pierwszy trafi do oferty handlowej Deklab, jest DKC 2972 (FAO 230). To odmiana do uprawy na ziarno i kiszonkę. Ten uniwersalny mieszaniec charakteryzuje się wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Jego rośliny są wysokie, posiadają mocne łodygi oraz silny system korzeniowy. Odmianę cechuje mocny efekt stay green oraz wysoka zdrowotność. Jest ona polecana do uprawy na wszystkich glebach na obszarze całej Polski.

Nowością w ofercie jest też DKC 4098 (FAO 290). To średnio późna odmiana typu dent, o kolbach typu flex, polecana do uprawy na ziarno w Polsce południowej. Posiada dobry wiosenny wigor w swojej grupie wczesności. Rośliny odmiany są wysokie, ale - dzięki silnemu systemowi korzeniowemu - nie wylegają. Odmianę charakteryzuje efekt stay green oraz dobra zdrowotność - dzięki wysokiej tolerancji na choroby z rodziny Fusarium. Osiąga maksymalny plon na stanowiskach średnich, dobrych i bardzo dobrych.

Kalafior Gieflor, fot. Bayer

Bayer Crop Science Monsanto Polska zaprezentował pod marką Seminis odmiany, sprawdzone w ostatnich latach podczas prób oraz w pilotażowej sprzedaży i uprawie: kalafior Gieflor, marchew Caribou oraz pomidor tunelowy Pink ID.

Kalafior Gieflor to odmiana dla przemysłu (dobrze okryta liśćmi), o nieco krótszym okresie wegetacji, niż odmiana Giewont. Marchew Caribou to wyrównana, gładka marchew w typie nantejskim, do przechowywania. Pomidor tunelowy Pink ID o umiarkowanie dużych owocach cechująca się smakiem, kolorem i jakością.