Nowości w ofercie BASF na rok 2022

W okolicach Namysłowa (woj.opolskie) w dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym sezonie prasowe spotkanie polowe z firmą BASF. Firmowi eksperci ocenili sezon 2021, stan przezimowania ozimin oraz wystosowali rekomendacje na rok 2022. Poinformowali także o nowościach produktowych.

Na sezon 2022 firma przygotowała kilka nowości produktowych.

BASF wchodzi także w segment słonecznika. Dla swoich klientów ma do zaoferowania 2 odmiany.

Firma dynamicznie rozwija także dział produktów biologicznych.

- Rok 2021 zapisał się jako rok z niepewnymi dostawami towarów i niestabilnymi rynkami finansowymi. Jest to także sezon rekordowych cen za płody rolne i wysokie wzrosty cen środków produkcji. Plony głównych upraw zanotowano na przeciętnym poziomie. Pogoda natomiast mijała bez większych niespodzianek (wyjątek - bardzo zimny kwiecień) - omawiał na spotkaniu sezon 2021 Dyrektor działu Agricultural Solutions Cezary Urban.

Jak podano firma zanotowała 5 proc. ogólny wzrost rynku ś.o.r. Największy wzrost (w stosunku do roku 2020) odnotowano na rynku regulatorów (+16,3 proc.), następnie fungicydów (+7,5 proc.). Te wzrosty dotyczyły praktycznie wszystkich grup upraw oprócz buraka cukrowego (zapowiedziano jednak nowość w tym zakresie). Dzięki temu firma BASF po raz pierwszy uplasowała się w rynku na pierwszym miejscu ex aequo z inną firmą fitofarmaceutyczną).

Jakie cele na rok 2022?

Na spotkaniu wspólnie stwierdzono w roku 2022 szykuje się bardzo dużo wyzwań związanych z kosztami środków produkcji. Ceny płodów rolnych natomiast osiągają nieznane dotychczas poziomy. To będzie jednak rok wielu zmian, niespodzianek, a także nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Jakie cele założyła sobie firma BASF na rok 2022?

- Od strony produktowej firma dąży do wzrostu w sprzedaży w uprawach zbożowych i w rzepaku, a także w uprawach specjalistycznych. Z drugiej strony to dalszy rozwój segmentu nasion, biologizacji oraz cyfryzacji rolnictwa. To także inwestycja w dział campaign management czyli w rozwiązania związane z analizą sprzedaży i działań marketingowych - tłumaczył Cezary Urban.

Firma wschodzi w segment słonecznika

Wśród polskich rolników wzrasta zainteresowanie uprawą słonecznika. Warunki naturalne w przeważającej części Polski są odpowiednie dla tej rośliny. Dlatego przybywa odmian. Firma BASF proponuje dwie odmiany takie jak: Aluris CLP oraz InSun222 CLP. Są to odmiany oleiste z grupy średnio wczesnych. Charakteryzują się wysokim i stabilnym plonowaniem, również w warunkach stresowych.

Rafał Maras z firmy BASF przedstawił najważniejsze nowości w portfolio firmy Fot. A. Kobus

Nowe odmiany rzepaku InVigor

Na polach w Rychnowie k/Namysłowa zaprezentowano także nowości wśród odmian rzepaku ozimego. Są to:

- Tuba (KR 20220- odmiana mieszańcowa "kompaktowa" o wysokim i stabilnym plonowaniu. Odmiana posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz Phomę (gen Rlm7). Odznacza się także dobrą tolerancją na zgniliznę twardzikową oraz werticiliozę. Co ważne określa ją średni wigor jesienny (odmiana przydatna na wczesne siewy).

Tuba to nowa odmiana o spowolnionym jesiennym wigorze, sprawdzająca się szczególnie w warunkach wczesnego siewu Fot. A. Kobus

- Crossfit- odmiana kiłoodporna (odporność na najczęściej występujące w Polsce patotypy). Posiada także odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), Phomę (gen Rlm 7 oraz odporność pozioma) i cylindrosporiozę. Odmiana o wysokim potencjale plonowania oraz zaolejenia. Odporna na przedwczesne osypywanie się nasion. Wyróżnią ją średnio wczesny termin kwitnienia oraz dojrzewania.

- Darling - odmiana do dobrym profilu zdrowotności (odporność na TuYV, Rlm7) i stabilnym plonowaniu. Odznacza się dobrą tolerancją na werticiliozę. Posiada dobry wigor początkowy, podwyższoną odporność na osypywanie się nasion, wyleganie. Wyróżnia ją średnio wczesny termin kwitnienia oraz dojrzewania.

Zupełna nowość w walce z chwościkiem

Na spotkaniu przedstawiono także zupełną nowość w ochronie buraka cukrowego przed chwościkiem buraka, rdzą buraka oraz brunatną plamistością liści. Jest to preparat Belanty. Zawiera mefentriflukonazol (substancja z grupy triazoli) czyli Revysol. To dobra wiadomość w ustalaniu strategii zarządzania odpornością chwościka na wiele dostępnych substancji czynnych. Preparat jest w formulacji SC z dopasowanym systemem adiuwantów. Stosowanie preparatu w sekwencji dwuzabiegowej polega na jego łącznej aplikacji z preparatami zawierającymi miedź oraz siarkę. W przypadku wykonywania trzech zabiegów (rejony południowe) można go stosować maksymalnie 2 razy w sezonie. W pierwszym zabiegu (łącznie z preparatem siarkowym) oraz w trzecim zabiegu (łącznie z preparatem miedziowym).

Nowość w ochronie rzepaku

W ofercie pojawiły się niedawno Cleravo Flex - powschodowy herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów w rzepaku ozimym oraz jarym, które są odporne na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany).Zawiera: aminopyralid, chinomerak oraz imazamoks. Produkt jest w formulacji SL z wbudowanym systemem adiuwantów. Herbicyd jest pobierany głównie przez liście, ale także przez korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 - 4 liści właściwych (przytulia czepna do 4 okółków).

Nowości w segmencie warzyw

Wyróżniono także takie produkty jak:

- Enervin (ametoktradyna) - fungicyd do ochrony ziemniaka, warzyw, tytoniu oraz winorośli,

- RAK 3+4 - w zakresie ochrony feromonowej w sadach (ograniczanie liczebności populacji owocówki jabłkóweczki oraz zwójki siatkóweczki),

- Serifel - fungicyd mikrobiologiczny oparty na Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 do ochrony głównie przed szarą pleśnią w wielu uprawach warzywniczych oraz jagodowych.

W kolejnych wiadomościach znajdziecie szczegóły na temat przezimowania upraw ozimych oraz rekomendacji w zakresie ich ochrony.