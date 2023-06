Podczas spotkania z firmą Osadkowski i jej partnerem - AgroBiotics, została zaprezentowała nowość w portfolio, czyli mikrobiologiczny preparat ProBeet WG, który ma wspierać plantatorów buraków cukrowych w walce z chwościkiem buraka.

Mikrobiologiczna walka z chwościkiem

Jak zaznaczyli podczas spotkania przedstawiciele firmy AgroBiotics, chwościk buraka to najgroźniejsza choroba buraków cukrowych. Chwościk zmniejsza powierzchnię asymilacyjną liści i wiąże się ze stymulacją roślin do tworzenia młodych liści, na co zużywane są asymilaty - zamiast gromadzić się w korzeniach. W konsekwencji dochodzi do znacznego spadku polaryzacji.

Patogen Cercospora beticola łatwo podlega mutacjom, co zwiększa zagrożenie pojawienia się ras odpornych na fungicydy. Już dziś plantatorzy donoszą o niewielkiej skuteczności wielu chemicznych preparatów, a dodatkowym utrudnieniem jest odporność krzyżowa na fungicydy, co oznacza, że odporność na jedną substancję czynną pociągać może za sobą odporność na całą grupę chemiczną fungicydów.

W odpowiedzi na te problemy firma AgroBiotics wprowadza mikrobiologiczny preparat ProBeet WG. W jego skład wchodzą 4 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g. Według producenta preparat ma za zadanie wzmagać indukowaną odporność systemiczną na chwościk buraka i stymulować wzrost roślin.

ProBeet WG jest polecany do pierwszego zabiegu, przed wystąpieniem objawów choroby. Firma AgroBiotics zaleca obserwowanie objawów chwościka na liściach buraków ćwikłowych, bowiem pojawiają się one wcześniej. Objawy na burakach ćwikłowych są wskazaniem do aplikacji preparatu mikrobiologicznego. Preparat można stosować nie tylko na plantacjach buraków cukrowych, ale też w innych gatunkach, które zagrożone są chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju Cercospora: buraku pastewnym i ćwikłowym, selerze i soi.

Mikrobiologia sprawdziła się w T-1 w zbożach

Podczas spotkania przedstawiciele firm Osadkowski oraz AgroBiotics nawiązali do ochrony łanów zbóż w zabiegu T-1 tegorocznej wiosny. Jak mówił Bartosz Waniorek z firmy AgroBiotics, ten sezon pozwolił na zaprezentowanie pełnego spektrum działania preparatu mikrobiologicznego Arcton.

- W tym roku marzec był stosunkowo ciepły, bowiem średnia temperatura była o 1,5°C wyższa w porównaniu do średniej z wielolecia. To sprzyjało infekcjom w łanach zbóż ozimych, choć warunki nie pozwalały na przystąpienie do konwencjonalnych zabiegów chemicznej ochrony. Ponieważ preparat Arcton można stosować nawet w niskich temperaturach, rolnicy decydujący się na zabieg preparatem mikrobiologicznym mogli wykonać go nawet 20 dni wcześniej niż konwencjonalny zabieg T-1. W tym roku preparat Arcton był dla rolników szansą na zdrowy łan w trudnych warunkach pogodowych - mówił Bartosz Waniorek.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z ekspertem firmy AgroBiotics, w której przybliża zalety stosowania produktów mikrobiologicznych.