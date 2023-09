Corteva Agriscience wprowadziła na globalny rynek Reklemel active, nową substancję nicieniobójczą (nematocyd).

Nicienie pasożytujące to mikroskopijne organizmy występujące w glebie, które żerują na korzeniach roślin. Ponieważ rolnikom jest niezwykle trudno je zidentyfikować i wyeliminować, szkody powodowane przez nicienie pasożytujące na roślinach szacowane są na minimum 80 miliardów dolarów rocznie.

Reklemel active to nowa substancja nicieniobójcza (nematocyd), która chroni wiele roślin uprawnych przed szkodami powodowanymi przez nicienie, nie zakłócając zdrowej równowagi ekosystemu pożytecznych organizmów glebowych.

Reklemel active został odkryty i opracowany przez firmę Corteva i jest efektem ponad dziesięciu lat badań.

Przyszłość globalnego rolnictwa – i nasza zdolność do wyżywienia rosnącej populacji – opiera się na innowacjach. Reklemel pokazuje, w jaki sposób Corteva wdraża innowacje, aby pomóc rolnikom sprostać wyzwaniom związanym z wyżywieniem ludzkości – powiedział Robert King, wiceprezes ds. ochrony roślin w Corteva Agriscience.

Substancja dopasowana do nowych wymogów

Reklemel active otrzymał od amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) status produktu zmniejszonego ryzyka (Reduced Risk) ze względu na jego zdolność selektywnego zwalczania nicieni pasożytujących na roślinach, możliwość zastosowania w niższej dawce niż inne nematocydy oraz bardzo korzystny profil środowiskowy i toksykologiczny w porównaniu do innych środków nicieniobójczych. Reklemel™ jest jedną z pierwszych nowych substancji czynnych zarejestrowanych zgodnie ze zaktualizowaną polityką EPA w zakresie ochrony zagrożonych gatunków.

Nagrody i wyróżnienia dla nowej substancji

Reklemel otrzymał także nagrodę Krajowego Stowarzyszenia Producentów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (National Association of Manufacturers' Sustainability), jest laureatem nagrody Circular Economy Award, przyznawanej za wdrażanie lub promowanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Reklemel, dzięki stosowaniu go w niskich dawkach, umożliwia eliminację emisji ponad 500 mln kg CO 2 do ziemskiej atmosfery w ciągu najbliższych 5 lat.

Reklemel to jedna z pierwszych nowych substancji czynnych zarejestrowanych zgodnie ze zaktualizowaną polityką EPA w zakresie ochrony zagrożonych gatunków. W ramach tego programu EPA ocenia potencjalny wpływ pestycydów na zagrożone gatunki i ich siedliska oraz konsultuje je z U.S. Fish and Wildlife Service oraz National Marine Fisheries Service.

Współpraca ta pozwala wprowadzać na rynek technologie, które są skutecznym narzędziem dla rolników, a równocześnie pomaga chronić zagrożone gatunki i ich siedliska.

Gdzie będzie dostępna ta substancja?

Nematocyd Salibro z substancją czynną Reklemel będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Meksyku pod koniec 2023 roku, a obecnie jest już sprzedawany w Kanadzie i Australii. Kolejne rejestracje planowane są na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej.

Jak stosować Reklemel active?

Reklemel to najnowsze osiągnięcie wprowadzone na rynek przez firmę Corteva, które ma pomóc rolnikom zwiększyć plony, sprostać zmianom klimatycznym, a w konsekwencji wzmocnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Nematocyd zawierający substancję czynną Reklemel active można stosować przed sadzeniem/siewem roślin jednorocznych, pomiędzy roślinami wieloletnimi, w sezonie wegetacyjnym i poza nim.

Reklemel active chroni m.in. warzywa owocowe, korzeniowe i bulwiaste, dyniowate, drzewa i krzewy owocowe i rośliny jagodowe.