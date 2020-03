Nowy środek do ochrony kukurydzy od CIECH Sarzyna

CIECH Sarzyna wprowadziła na rynek nowe rozwiązanie do skutecznej ochrony kukurydzy. Tezosar® Extra Box to kompozycja trzech herbicydów, które charakteryzuje cię szerokim spektrum zwalczanych chwastów oraz dobrym działaniem odglebowym z nalistnym. Aplikacja nalistna jest możliwa nawet w fazie 15-16 BBCH.

Kukurydza jest jednym z głównych gatunków roślin uprawnych – od kilku lat powierzchnia jej uprawy przekracza ponad 1 mln hektarów. Jej uprawa wydaje się pozornie prosta, jednak w rzeczywistości wymaga szczególnej dbałości o całość zabiegów agrotechnicznych, począwszy od nawożenia mineralnego, przez ochronę przed szerokim spektrum chwastów, aż po nawożenie dolistne i ochronę przed szkodnikami.

Zawarte w Tezosar® Extra Box herbicydy - Tezosar® 500 SC oraz Juan 100 SC zapewniają bardzo dobre działanie odglebowe głównie na chwasty dwuliścienne. Dodatek Nikosar® 060 OD rozszerza spektrum zwalczanych chwastów (m.in. o chwastnicę jednostronną) i sposób działania. Nikosar® 060 OD jest herbicydem o działaniu układowym, pobieranym głównie poprzez liście chwastów i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. To komponent do sporządzania mieszanin opryskowych, zwiększający spektrum zwalczanych chwastów.

Z kolei trzeci herbicyd - Juzan 100 SC to środek o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i jest szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.

- Kukurydza jest jednym z głównych gatunków roślin uprawnych, dlatego przygotowaliśmy dla rolników całą gamę produktów do jej ochrony oraz nawożenia dolistnego. Co szczególnie ważne, produkty te są doskonale dopasowane do polskich warunków i precyzyjnie udoskonalone przez naukowców pracujących w naszym dynamicznie rozwijającym się centrum badawczo-rozwojowym, które otrzymało niedawno prestiżową certyfikację „GLP”, potwierdzającą najwyższą jakość prowadzonych w nim badań. Cieszymy się, że nasi klienci darzą te produkty coraz większym zaufaniem, doceniając ich powtarzalną, wysoką jakość – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów w biznesie Agro Grupy CIECH.