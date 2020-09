Nowy szef działu Crop Science w Bayer

Antoine Bernet, wcześniej kierujący organizacją handlową Crop Science w Skandynawii i dyrektor zarządzający Bayer Dania, od 1 września 2020 objął stanowisko szefa działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji. Bernet z warszawskiego biura Bayer w Polsce będzie kierować zespołem około 150 osób w w/w krajach, sprzedającym środki ochrony roślin (herbicydy, insektycydy, fungicydy), jak również nasiona.

Globalnie, w biznesie rolniczym (Crop Science) Bayer podniósł w drugim kwartale 2020 sprzedaż o 3.2 procent do 4,802 miliarda Euro i osiągnął łącznie 11,636 miliardów Euro w pierwszym półroczu 2020.

- Rosnące znaczenie rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej daje nam niepowtarzalną okazję do wykazania zalet rozwiązań w środkach ochrony roślin dla nowoczesnego rolnictwa. Dodatkowo, podczas obecnej pandemii COVID-19, rolnicy każdego dnia pokazują kluczową rolę jaką odgrywają w łańcuchu żywnościowym, zapewniając ciągłość produkcji zdrowych upraw – powiedział Antoine Bernet.

„Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, określonymi przez ONZ do 2030 roku, Bayer zamierza aktywnie przyczyniać się do ich osiągnięcia, kładąc silny nacisk na zdrowie ludzi i produkcję żywności. „Zdrowie dla wszystkich, brak głodu“: taka jest nasza wizja w Bayer.“

- W segmencie Crop Science należy położyć większy nacisk na takie tematy, jak zrównoważone rolnictwo, redukcja emisji CO2 w rolnictwie oraz bioróżnorodność. Bayer zobowiązał się do osiągnięcia 30-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych naszych klientów dla systemów upraw o największej emisji w obsługiwanych przez nas regionach do 2030 roku. Powinno to iść w parze z bezpiecznym i odpowiedzialnym stosowaniem środków ochrony roślin, które są podstawowym elementem efektywnej produkcji żywności dla setek milionów ludzi w Europie – dodaje Bernet.

Antoine Bernet rozpoczął swoją karierę w Bayer w 2005 roku jako przedstawiciel handlowy we Francji. Następnie zajmował różne stanowiska w sprzedaży i marketingu we francuskiej organizacji. W 2015 roku przeniósł się do Danii i objął stanowisko szefa marketingu w Crop Science na kraje skandynawskie. Od 2019 roku kierował organizacją handlową Crop Science w Skandynawii.

Bernet został również wybrany członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR).