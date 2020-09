Nowy typ ogrodzeń przeciw zwierzynie

Straty powodowane przez zwierzynę leśną z roku na rok stanowią coraz większy problem. W związku z tym polska firma Agrofence rozpoczęła produkcję nowego typu ogrodzeń, które mają być dużo bardziej odporne od najpopularniejszej dotychczas tzw. siatki leśnej.

Idea, jaka przyświeca firmie Agrofence przy produkcji tego rodzaju ogrodzenia, jest zapewnienie jak największej odporności na sforsowanie go przez zwierzynę. Udało się to osiągnąć, dzięki zastosowaniu m.in. tzw. nieprzesuwnego węzła (Fixed Knot), dzięki któremu można tworzyć dużo bardziej wytrzymałe ogrodzenie w porównaniu do chociażby siatki leśnej.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu grubszych drutów i temu, że nowe siatki są tzw. siatkami wysokonaciągowymi, stabilność całego ogrodzenia jest na bardzo wysokim poziomie. Ponadto rozstaw słupków można w sprzyjających warunkach (np. na płaskich polach) zmniejszyć nawet do 12 m, co przy standardowych z reguły 4 m rozstawu pozwala na obniżenie kosztów grodzenia.

Jak mówi Szymon Woźniakowski z firmy Agrofence, siatki zanim weszły do produkcji, były testowane na polach własnego gospodarstwa w okolicach Szczecina, w pobliżu którego znajdują się duże kompleksy leśne, a co za tym idzie, rokrocznie zwierzęta takie jak np. dziki czy sarny stanowiły spory problem.

Aby zapewnić jak najlepsze możliwości ochrony przeciw zwierzynie, siatki dostępne są w 3 wariantach: Solid, Strong i Extreme. Różnią się one między sobą m.in. rozstawem drutów pionowych oraz ich grubością. Dla przykładu wariant Strong ma rozstaw 25 cm i grubość zastosowanych drutów 2 mm a najmocniejszy Extreme to odpowiednio rozstaw co 15 cm i grubość 2,5 mm.

Jeśli zaś chodzi o ceny, to w najniższym wariancie Solid rozpoczynają się one od 7,4 zł netto za mb, w średnim Solid jest to odpowiednio 7,99 zł mb a najwyższy Extreme to koszt od 8,73 zł mb. Ceny te uzależnione są od ilości zamawianego ogrodzenia a także od jego wysokości, która może wynosić od 150 do 240 cm.