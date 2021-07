NPP - nowa firma dla rozwoju biorozwiązań

Firma UPL uruchamia nową globalną jednostkę biznesową NPP – Natural Plant Protection. W ten sposób chce zwiększyć możliwości rozwoju biorozwiązań dla rolnictwa zrównoważonego.

NPP skoncentruje się na globalnej działalności UPL w zakresie biorozwiązań, które stanowią 7 proc. całkowitych przychodów firmy.

Rynek biorozwiązań ma wzrosnąć do 10 mld dolarów do 2025 r., ponieważ konsumenci domagają się bardziej zrównoważonych systemów produkcji żywności.

UPL ogłosił uruchomienie „NPP” – Natural Plant Protection – nowej globalnej jednostki biznesowej obejmującej kompleksowe portfolio biorozwiązań i technologii rolniczych. NPP będzie działać jako samodzielna marka, konsolidując istniejące portfolio, sieć laboratoriów badawczo-rozwojowych i obiektów na całym świecie, które generują obecnie 7% całkowitych przychodów UPL.

NPP będzie wprowadzać rozwiązania korzystając ze swoich możliwości badawczych i rozwojowych, a wspierana będzie przez globalny zasięgu dystrybucyjny UPL. Jak podaje firma, szerokie portfolio NPP będzie odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów rolników – ze stresem abiotycznym, żyznością gleby, problemem pozostałości i zarządzania odpornością – zarówno na rozwiniętych, jak i rozwijających się rynkach rolnych.

- Od ponad dwóch dekad, UPL inwestuje w rozwój biorozwiązań. Siła naszego obecnego portfolio jest świadectwem nie tylko naszego postępowego podejścia do zrównoważonego rolnictwa, ale także zaangażowania naszych zespołów na całym świecie w zaspokajanie potrzeb rolników, konsumentów i środowiska w zakresie innowacji i technologii. Nasz cel - OpenAg stawia współpracę w centrum, a NPP będzie działać na całym świecie, aby kreować nowe rozwiązania biologiczne przyszłości – powiedział Jai Shroff Global CEO UPL Ltd.

Jai Shroff Global CEO UPL Ltd. , fot. UPL

- NPP może zmienić świat. Ma odpowiednie możliwości, właściwy sposób myślenia oraz odpowiednie zaplecze techniczne i zasoby, aby napędzać nową erę pozytywnych zmian w rolnictwie. Rynek biorozwiązań przewiduje dwucyfrowy wzrost do 10 mld USD do 2025 r., w porównaniu z tradycyjnymi agrochemikaliami, które według prognoz odnotują jednocyfrowy wzrost. NPP jest dobrze przygotowana do kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości – dodał Fabio Torretta, Chief Operating Officer, NPP, UPL.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, jednym z największych atutów NPP będzie zdolność do wprowadzenia innowacji w różnych regionach, zrozumienia i uczenia się na podstawie potrzeb jednego rynku w celu szybszego dopasowania i wprowadzenia na inne rynki.