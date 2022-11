Za nami konferencja Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która odbyła się 27 października w Jachrance. Podczas debaty inauguracyjnej poruszano m.in. temat coraz trudniejszej ochrony upraw przed agrofagami. Mówił o nim Dariusz Sip, prezes zarządu Syngenta Polska. Sprawdź szczegóły.

Przypominamy, że debata pt. Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy? Producenci zbóż i rzepaku wobec nowego ładu; Dobrostan zwierząt w powiązaniu z II filarem WPR; Inwestycje w gospodarstwach rolnych; jakie, z jakich źródeł; Produkcja rolna wobec zaostrzających się reguł związanych z ochroną środowiska i klimatu, była moderowana przez Iwonę Dybę, redaktor naczelną portalu farmer.pl i Radosława Iwańskiego, redaktora naczelnego magazynu Farmer. Brali w niej udział politycy, przedstawiciele organizacji rolniczych, ale też i firm wprowadzających na rynek środki produkcji rolnej. Jednym z gości był Dariusz Sip, prezes Syngenta.

Jak jego zdaniem można w tej nowej perspektywie zbudować wartość dodaną do produkcji?

Wielkimi krokami zbliża się start nowej Wspólnej Polityki Rolnej i założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który będzie oddziaływał na produkcję na następne lata. Wyzwań jest bardzo dużo, w tym te związane z ochroną roślin.

- Z jednej strony świat i Europa dąży do rolnictwa regeneracyjnego, regeneratywnego, co w dosłownym znaczeniu tłumaczone jest przede wszystkim jako zdrowa gleba, bioróżnorodność, zadbanie o szeroko pojęty klimat i wodę – wyjaśnił Sip. Ma się to zadziać przy jednoczesnym utrzymaniu na wysokim poziomie produktywności i rentowności prowadzonej produkcji na poziomie rolnika i gospodarstwa. Ale czy nie jest to misja wręcz niemożliwa?

- Jeśli dołożymy do tego wyzwania związane z dążeniem do neutralności w procesie emisji dwutlenku węgla to mamy bardzo kompleksowy problem, który brzmi jak „mision imposible”. Z drugiej strony my jako firma, bardzo dużo uwagi przekładamy jakie regulacje i jakie wyzwania stawia Europejski Zielony Ład czy Wspólna Polityka Rolna przed rolnikami i patrzymy na to trochę bardziej kompleksowo. Wierzymy, że może się to udać, ale trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć na pewne obszary. Przede wszystkim element legislacyjny, który musi być wspierający w stosunku do innowacji w rolnictwie – podkreślił w debacie Dariusz Sip.

Jako przykład podał problemy związane z okresowymi suszami, które już kolejne lata pojawiają się na wybranych terenach naszego kraju w czerwcu i lipcu. - Jako firma wychodzimy z innowacyjnymi rozwiązaniami, wprowadziliśmy produkt Quantis - biostymulator, który w tym obszarze jest w stanie dużo zdziałać, aczkolwiek cały rynek biopreparatów nie jest do końca uregulowany – zaznaczył. Bo z jednej strony, tych produktów jest dość dużo, ale z drugiej rolnicy nie mają zbyt dużej wiedzy o nich. Jego zdaniem dzisiaj, ale też i w perspektywie kolejnych pięciu lat, będzie bardzo trudno zastąpić konwencjonalną chemię, ale wierzy, że odpowiednie połączenie tych technologii, tzw. ochrona hybrydowa, da rolnikom możliwość produkowania w układzie zrównoważonym.

- Tutaj ważny jest element edukacyjny, którego nie możemy pominąć i prawodawstwo, które należałoby zrewidować. Dostosować tak, aby wspierać tę innowacyjność, czy to w obszarze bio, ale też i w obszarze cyfryzacji. Jeżeli będziemy patrzeć na ten proces niezależnie to to się nie uda – mówił Dariusz Sip.

Więcej na temat legislacji związanych z biologicznymi środkami ochrony o hodowlą roślin w artykule poniżej.

Uwagi do Krajowego Planu Strategicznego

Przejście na model produkcji zrównoważonej bardzo mocno dotyka kwestii opłacalności produkcji. Za chwilę zacznie obowiązywać opracowany Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027. Jak oceniają go firmy związane ze środkami produkcji?

- Jeżeli chcemy wspierać innowacje to potrzebujemy dwóch elementów. Po pierwsze przede wszystkim zachęty producentów, żeby tej innowacji poszukiwali i rolnikowi finalnie ich dostarczyli. Z drugiej strony rolnik też musi być zachęcony, żeby zacząć ją stosować. To są czynniki, które się nawzajem wspierają - podkreślał podczas dyskusji nad przyszłą WPR prezes Syngenta.

Wspomniał on o regulacjach związanych chociażby z projektem rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, który wprost zakłada bardzo duże redukcje aplikacji pestycydów w poszczególnych krajach i stanowisko Polski w tej sprawie. Podkreślił, że ministerstwo rolnictwa wspólnie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, robi w tym względzie bardzo dobrą pracę.

- Jeżeli chcemy w jakiś sposób reagować na zmieniającą się ilość rozwiązań w środkach konwencjonalnych, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nowoczesne techniki hodowli. Jeżeli tutaj tego nie udrożnimy to hodowle będą miały związane ręce, aby innowacje wdrażać w dużo szybszy sposób. Proces hodowlany jest bardzo długim procesem i są w tej chwili technologie, które pozwalają to przyspieszyć. Dzięki temu rolnik może uzyskać w relatywnie krótkim czasie, nowoczesne rozwiązanie, które zaadresuje np. podwyższoną tolerancję na septoriozę – powiedział na koniec Sip.

Retransmisja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022 z sesji Agrotechnika i rozmowy o biologicznych środkach ochrony roślin i hodowli roślin znajduje się TUTAJ.