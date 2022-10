Sukcesywnie ubywa nam substancji czynnych w ochronie roślin, proces ten trwa i w najbliższym czasie wręcz nabierze na sile. Czego wkrótce nam zabraknie i jakie problemy pojawią się w ochronie poszczególnych gatunków uprawnych? O tym między innymi będziemy rozmawiać na najbliższej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Problem wycofywania substancji czynnych trwa już latami. Jakie wypadną z użycia w najbliższym czasie? Czego nam zabraknie? Czy lukę tę można wypełnić innymi alternatywnymi produktami lub sposobami? O tym między innymi będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Merytorycznego wsparcia w tym zakresie udzielać będzie prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w latach 2018 - 2021 oraz 2007 - 2012.

To rodzi pewne problemy

Jak zaznacza prof. Marek Mrówczyński, uprawy wielkopowierzchniowe, czyli np. zboża, kukurydzy, rzepak, jeszcze posiadają duży dobór środków ochrony roślin. Jednak należy zwrócić tu uwagę, że w pewnym zakresie pojawiają się już cząstkowe problemy w zwalczaniu poszczególnych patogenów, głównie ze względu na zakresy rejestracyjne dopuszczonych do użytku preparatów.

Jego zdaniem najgorzej prezentuje się sytuacja w uprawach małoobszarowych, takich jak bobowate, czyli strączkowe. Te grupy upraw mają bardzo małą liczbę preparatów ochronnych, co utrudnia realizację Integrowanej Ochrony Roślin.

Co mamy w zamian?

- Zmniejszające się liczba substancji czynnych wymusza na praktykach powrót do metod niechemicznych, w tym pełnej agrotechniki z różnorodnym płodozmianem, a także wysiew odmian odpornych i tolerancyjnych na rożne patogeny i szkodniki - mówi prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB w Poznaniu.

Alternatywą staną się także środki biologiczne, o których również będzie mowa podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Jak drastycznie będą cięcia w ochronie roślin?

Do końca 2023 r. UE wycofa 5 s.cz. fungicydów (które są zarejestrowane w 69 preparatach), 3 s.cz. zoocydów (25 preparatów). To nie koniec ważnych decyzji. 15 grudnia 2022 r. UE wygasa zezwolenie na stosowanie s.cz. glifosat, który zarejestrowany jest w prawie 100 herbicydami totalnych. Batalia o tą substancję trwa i nigdy proces odnowienia i przedłużenia w przypadku żadnej substancji czynnych nie był tak transparentny dla zainteresowanych jak w przypadku glifosatu. Co martwi także, w najbliższych latach UE planuje wycofanie głównie s.cz. z grupy sulfonylomoczników i innych, co może dotyczyć prawie 500 herbicydów, które posiadają rejestrację w Polsce.

- Tak wielka redukcja wpłynie negatywnie na prawidłowe i skuteczne zwalczanie chwastów - uważa prof. Mrówczyński.

Chcesz być na bieżąco w tym zakresie? Jakie alternatywne metody można zastosować w rolnictwie w dobie kurczących się zasobów substancji czynnych?. O tym między innymi będzie na konferencji NWwR w części Agrotechnicznej, w drugiej odsłonie.

