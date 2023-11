Rynek biopreparatów dynamicznie się rozwija. Coraz więcej biologicznych produktów jest dedykowanych takim wymagającym uprawom jak rzepak ozimy czy warzywa. Co w tym segmencie ma do zaoferowania firma BASF?





Zastosowanie preparatów biologicznych w uprawie rzepaku i warzyw. Taką prezentację wygłosi dla Państwa Jacek Brol, Subregional Portfolio Manager Oilseeds z firmy BASF podczas zbliżającej się wielkimi krokami konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

O czym będzie mowa w prezentacji?

W swoim wystąpieniu ekspert podkreśli fakt, że ochrona roślin oparta głównie o pestycydy jest pod dużą presją związaną ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz oczekiwaniami klientów. Fakt ten wymusza poszukiwanie nowych metod ochrony roślin, zgodnych z ideologią Zielonego Ładu.

Kierunek w ochronie został już nadany, dlatego firmy chcą dostarczać rolnikowi konkretne rozwiązania na miarę potrzeb dynamicznie zmieniającego się rolnictwa. Jakie produkty ma w ofercie firma BASF - tego dowiecie się między innymi podczas konferencji NWwR.

Opracowanie nowych produktów to jedno. Jak włączać biologiczne środki ochrony do systemów produkcji by zachować wysoką jakość plonów przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów? - to druga strona medalu, nie mniej ważna od tej pierwszej.

Zupełnie nowa era ochrony

Firmy zobligowane są nie tylko do dostarczenia rolnikowi innowacyjnych rozwiązań, ale także powinny nauczyć go, jak należy podchodzić do zupełnie innej gamy produktów jakimi są produkty biologiczne.

Jak to przełożyć na praktykę? Rad i wskazówek będzie udzielał Jacek Brol w swoim wystąpieniu.

