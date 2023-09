Bayer będzie dynamicznie rozwijać technologię tworzenia nowych odmian kukurydzy typu short corn. Nowe mieszańce mają być około 30-40proc. niższe od tradycyjnych odmian i mają nie ustępować im w plonowaniu.

Pairwise i Bayer rozpoczynają nową pięcioletnią wielomilionową współpracę w celu dalszego rozwoju kukurydzy o niskim wzroście tzw. short corn.

W tworzeniu nowych odmian ma pomóc edycja genów CRISPR.

W wyniku współpracy 27 nowych cech zostało przeniesionych do programów testowych firmy Bayer.

Jak poinformowała firma Bayer w komunikacie prasowym Pairwise, firma z branży spożywczej i rolnej znana z wprowadzenia na rynek amerykański pierwszej żywności poddanej edycji genów, oraz firma Bayer ogłosiły pod koniec sierpnia br. nową pięcioletnią umowę o wartości wielu milionów dolarów, skupiającą się na współpracy w zakresie tworzenia nowych odmian kukurydzy o niskim wzroście.

Ten nowy program wykorzystuje platformę Fulcrum firmy Pairwise i opiera się na sukcesie początkowej pięcioletniej współpracy firm w zakresie kukurydzy, soi, pszenicy, bawełny i rzepaku.

O metr niższe mieszańce

Nadchodząca współpraca pomiędzy Pairwise i Bayer będzie koncentrować się na optymalizacji i udoskonalaniu niskorosłej kukurydzy poddanej edycji genów do przyszłego wykorzystania w inteligentnym systemie kukurydzy Preceon firmy Bayer. Kukurydza niskorosłości – o docelowej wysokości od 30 do 40 procent mniejszej niż tradycyjna kukurydza – to innowacyjne, nowe podejście do uprawy kukurydzy, oferujące szereg korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ochronę przed stratami plonów wynikającymi z coraz ostrzejszych zjawisk pogodowych i ekstremalnych wiatrów.

Kukurydza niskorosnąca pozwala również na bardziej precyzyjne stosowanie środków nawozowych przez cały sezon wegetacyjny, zapewniając bardziej zrównoważony wzrost poprzez zmniejszone ryzyko utraty plonów.

-Zastrzeżone narzędzia do edycji baz firmy Pairwise umożliwiają wprowadzanie określonych zmian w praktycznie dowolnym miejscu genomu, co może potencjalnie wprowadzić ukierunkowane i bardzo potrzebne ulepszenia w rolnictwie – powiedział Bob Reiter, dyrektor działu badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer. Tego rodzaju nowe techniki genomiczne są niezwykle ukierunkowane i dają wyniki znacznie szybciej i precyzyjniej niż konwencjonalny proces hodowli, dzięki czemu możemy przyspieszyć dostarczanie rozwiązań potrzebnych hodowcom.

27 nowych cech przeniesionych do nowych mieszańców

Początkowa pięcioletnia współpraca skupiała się na kukurydzy, soi, pszenicy, bawełnie i rzepaku, a jej celem było umożliwienie producentom większych upraw przy mniejszych nakładach na tej samej powierzchni ziemi. Partnerstwo, które zakończyło się w czerwcu 2023 r., zaowocowało przeniesieniem 27 nowych cech do programów testowych firmy Bayer. Wyniki programu wykazały znaczną wartość komercyjną, w tym zmodyfikowane fenotypy kukurydzy z 20-procentowym wzrostem liczby rzędów ziaren, co mogłoby prowadzić do znacznie większych plonów z tej samej powierzchni.

Kolejnym rezultatem była edycja soi, która zmniejsza nasilenie azjatyckiej rdzy sojowej, potencjalnie zmniejszając potrzebę stosowania środków grzybobójczych w celu zwalczania choroby i chroniąc potencjał wyższych plonów.

Metoda CRISPR daje szereg nowych możliwości

Te i inne znaczące osiągnięcia były możliwe dzięki opracowaniu przez Pairwise niestandardowych narzędzi do edycji genów. Należą do nich REDRAW, czyli zamiana alleli w DNA zakodowanym w RNA za pomocą CRISPR, precyzyjny zestaw narzędzi do edycji oparty na szablonach, który umożliwia dokonanie dowolnego rodzaju drobnej edycji w witrynach docelowych CRISPR. Kolejnym narzędziem jest SHARC, zastrzeżony enzym, który dobrze sprawdza się przy wycinaniu, edycji bazowej i edycji REDRAW . Narzędzia te zostaną również wykorzystane w nowej współpracy skupionej na rozwoju kukurydzy o niskim wzroście