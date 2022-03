O czym należy pamiętać kupując materiał siewny?

Wiosna to okres nabywania nasion a następnie siewu upraw jarych. Jakie są zasady obrotem materiałem siewnym? O czym należy pamiętać w tej kwestii?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

Krajowego rejestru,

Wspólnotowego katalogu

Odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Kupując materiał siewny należy pamiętać o kilku zasadach:

1. Należy kupować wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu;

2. Materiał siewny musi być trwale zabezpieczonym w etykietę nasienną potwierdzającą, że został on poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji;

3. Musi on pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary. Niektóre gatunki roślin rolniczych oraz roślin warzywnych wymagają zaopatrzenia w paszport roślin. Jeżeli na etykiecie jest informacja, że materiał siewny został zaprawiony zaprawą nasienną, to należy zwrócić uwagę czy środek ochrony roślin użyty do zaprawiania jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

Kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Prawa reklamacji materiału siewnego

Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, kupujący ma zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje mu prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabył.

Aby reklamacja u dostawcy materiału siewnego mogła być była skuteczna należy:

1. Koniecznie zachować dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;

2. Po otwarciu opakowania ocenić wizualnie jakość materiału tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków, zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;

Jeżeli po otwarciu opakowania stwierdzisz wady materiału nie otwieraj kolejnych opakowań.

Takie działanie umożliwi wykonanie kontroli materiału, w tym jeśli zaistnieje potrzeba, pobranie prób do kontroli.

O stwierdzeniu wadliwego materiału siewnego należy poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Źródło: PIORIN, piorin.gov.pl.