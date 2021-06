O odmianach, ochronie i technice oprysku – Pola Klasy S wracają do gry

Rolnicy razem z firmą Syngenta ponownie spotykają się na polach demonstracyjnych. Obecni byliśmy w Kostrogaju w woj. mazowieckim.

Na Polach Klasy S w Kostrogaju k. Płocka można obejrzeć efekty programów ochrony Syngenty oraz odmiany zbóż, rzepaku ozimego i kukurydzy z oferty firmy.

Firma przedstawiła także nowości produktowe oraz plany na przyszłość.

Wygłoszono także wykład o prawidłowym doborze rozpylaczy do oprysków i technice samego oprysku.

Spotkanie odbyło się ponownie u państwa Emilii i Macieja Gralewskich. Gospodarstwo ma powierzchnię około 100 ha, dominują w nim gleby III i IV klasy. Na miejscu odbyło się także spotkanie prasowe, podczas którego Syngenta podsumowała miniony rok i zaprezentowała nowości w swoim portfolio środków ochrony roślin i nasion.

Czas pandemii – branża się obroniła

Jak tłumaczył prezes Syngenta Polska, Marek Łuczak, odpowiedzialny za segment środków ochrony roślin w Europie Centralnej, pandemia nie zachwiała łańcuchami dostaw firmy. Szybkie i sprawne przejście na zdalny tryb pracy sprawiło, że klienci mogli być obsługiwani na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Marek Łuczak, prezes Zarządu firmy Syngenta, odpowiedzialny za segment środków ochrony roślin w Europie Centralnej Fot, A. Kobus

Syngenta – wzmocnione działania on-line

W poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia do rolników Syngenta postawiła na rozwój działań online. Powstał m.in. blog z poradami rolniczymi, a Pola Klasy S przeniosły się do sieci pod postacią filmów z ekspertami i transmisji na żywo. Jednocześnie nie rezygnowano z wypracowanych wcześniej rozwiązań i tak np. tegoroczne Pola Klasy S w Polwicy będzie dostępne także w formie internetowej transmisji na żywo.

Przydatne aplikacje

Syngenta poinformowała także o nowej odsłownie popularnej aplikacji mojeINFOPOLE. Ma ona nową nazwę myFIELD i została uzupełniona o wiele pożytecznych funkcji. Są to m.in. dodatkowe raporty i rozbudowane atlasy, ulepszone filtry do wyszukiwania produktów. Firma poinformowała także, że pracuje nad kolejnym narzędziem cyfrowym – aplikacją Cropwise Protector. Rolnicy będą mogli w niej znaleźć szereg funkcji wspomagających podjęcie decyzji agronomicznych, m.in. dane z pola w formie przydatnych analiz i zaleceń. W planach jest także aplikacja SPRAY ASSIST, która pomoże operatorowi określić najlepszy czas dla zastosowania środków ochrony roślin, a także dobrać sprzęt i jego ustawienia do poprawnego przeprowadzenia zabiegu.

Nowe wyzwania, nowe produkty

Presję i trudności w ochronie bardzo mocno odczuwają także firmy fitofarmaceutyczne. Syngenta chce być także obecna na rynku produktów biologicznych i biostymulatorów, Biostymulatory to obecne już w sprzedaży w innych krajach Isabion czy Quantis oraz produkty z oferty firmy Valagro, którą Syngenta nabyła w zeszłym roku. Pierwszym biologicznym produktem zarejestrowanym w Polsce w ofercie Syngenta jest biofungicyd Taegro, polecany do ochrony roślin przed mączniakami prawdziwymi i szarą pleśnią. W kolejce czekają już następne fungicydy i insektycydy, np. Costar– selektywny produkt do zwalczania gąsienic motyli.

W ochronie zbóż nadal pozycją nr 1 dla firmy jest oparty na solatenolu fungicyd Elatus Era, polecany głównie do zabiegu T-2 w zbożach. Zwracano także uwagę na rozwiązanie fungicydowe w ochronie zbóż i rzepaku, tj. pakiet Amistar mPro PaK. Jak zapewnił prezes Łuczak w przygotowaniu jest także nowy fungicyd do ochrony rzepaku w okresie kwitnienia rzepaku i w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Będzie to nowa substancja dotychczas nie stosowana w tej uprawie. Syngenta liczy także, że w niedalekiej przyszłości wprowadzi na polski rynek produkty oparte na Adepidynie. Jest to substancja czynna nowej generacji przeznaczona do zwalczania chorób grzybowych w wielu uprawach. Do walki z odporną miotłą zbożową oraz chwastami dwuliściennymi Syngenta szczególnie poleca Avoxa Pak. Prezes Łuczak przypomniał także, że ze względu na wycofany mankozeb To ostatni sezon, w którym można wykorzystać Ridomil Gold MZ. Zapowiedział jednak nowy produkt w tym segmencie. Będzie on oparty na mefenoksamie i miedzi. Szacuje się że uda się uzyskać rejestrację już w 2023 roku – najpierw w ziemniakach, a następnie w warzywach.

Jak dobierać rozpylacze do oprysków?

Podczas spotkania w Kostrogaju dr Andrzej Bruderek podpowiadał także jak prawidłowo dobrać rozpylacze w zależności od rodzaju oprysku i uprawianej rośliny, jak również od zwalczanego agrofaga oraz stopnia pokrycia chronionej powierzchni cieczą roboczą. Dobór rozpylaczy jest także uzależniony od warunków pogodowych. Zainteresowanych zapraszamy do objerzenia zarejestrowanego wykładu.

Nowości odmianowe na Polach Klasy S

Portfolio nowości odmianowych zaprezentował podczas spotkania Dariusz Sip – Dyrektor Działu Nasion Syngenty w Europie Centralnej oraz Sylwia Kańtoch, odpowiedzialna za marketing nasienny w Europie Centralnej. Przedstawili oni m.in. dwie nowości w portfolio rzepaku ozimego – odmianę SY Glorietta oraz SY Cornetta.

Odmiana SY Glorietta dołączyła do rodziny odmian posiadających gen odporności na Wirusa Żółtaczki Rzepy (TuYV). Odmianę charakteryzuje przede wszystkim bardzo wysoki potencjał plonowania oraz wysoka zimotrwałość i odporność na wyleganie. Odmiana ta cechuje się także wysoką efektywnością wykorzystania azotu, co pozwala jej budować maksymalny plon nawet przy obniżonym nawożeniu azotowym.

Odmiana SY Cornetta charakteryzuje się wysoką zawartością oleju oraz dobrą zdrowotnością. Odmiana posiada gen odporności na Wirusa Żółtaczki Rzepy (TuYV) oraz wysoką odporność na zgniliznę twardzikową, a także wysoką zimotrwałość. Ponadto charakteryzuje ją wysoki potencjał plonowania również na słabszych stanowiskach glebowych.

Aganos to odmiana wprowadzona w 2020 roku. Odznacza się wysoką zimotrwałością oraz odpornością na choroby – posiada tolerancję na Wirusa Żółtaczki Rzepy (gen TuYV). Odmianę charakteryzuje przydatność na słabsze stanowiska glebowe, świetnie nadaje się także do systemów uproszczonej uprawy.

Floretta, która uzyskała rejestrację w Polsce. W warunkach demo będzie testowana na polskich polach w tym roku, zaś do sprzedaży trafi w sezonie 2021/2022. Odmiana charatkryzuje się bardzo dobrym profilem zdrowotności.

Odmiany rzepaku zaprezentowane podczas Pola Klasy S w Kostrogaju Fot. A. Kobus

Zastosowany w Kostrogaju program ochrony rzepaku Fot. A. Kobus

Mieszańcowy jęczmień ozimy

Na polach w Kostrogaju nie zabrakło nowości wśród odmian mieszańcowych jęczmienia ozimego Hyvido. Na Polach Klasy S, można było porównać następujące odmiany takie jak: SY Galileoo, SY Baracooda, Torrero i Wootan.

Firma zaprezentowała także nowość w ofercie Hyvido. Jest to odmiana SY Dakoota, którą charakteryzuje bardzo wysoka zdolność krzewienia oraz szybkie tempo wzrostu w początkowych fazach rozwojowych zarówno jesienią, jak i wiosną. Jest mało podatna na wyleganie. Odmiana SY Dakoota charakteryzuje się też najwyższą wagą hektolitra spośród odmian Hyvido.

Dwie odmiany mieszańcowego jęczmienia ozimego Hyvido Fot. A. Kobus

Program ochrony zastosowany w jęczmieniu ozimym Fot. A. Kobus

Na polach na Mazowszu można było także podziwiać następujące odmiany pszenicy ozimej takie jak: Delawar, SY Dybaj, SY Landrich, Galerist, SY Yukon oraz nowość z gatunku pszenżyto ozime Cappricia.

Kolekcja odmian pszenicy ozimej na której testowane są firmowe programy ochrony Fot. A. Kobus

Program ochrony zastosowany w pszenicy ozimej Fot. A. Kobus

Projekt Maximaize

W Kostrogaju firma poinformowała także o projekcie pod nazwą Maximaize. Jest to specjalnie wyselekcjonowana mieszanka trzech topowych odmian kukurydzy, które zagwarantują wysoką jakość oraz stabilność plonowania. W projekcie biorą udział odmiany z grupy Powercell.

Pola Klasy S - kalendarz spotkań

Pola Klasy S powróciły w dawnej formule spotkań polowych. Poniżej zamieszczamy kalendarz wydarzeń:

• 8 czerwca – Ulhówek

• 10 czerwca – Kostrogaj

• 15 czerwca – Polwica spotkanie polowe oraz transmisja LIVE

• 17 czerwca – Szelejewo

• 22 czerwca – Łęczyna

• 24 czerwca – Rogóźno

• 29 czerwca – Bajdyty