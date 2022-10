Teraz to definicja tzw. obszarów wrażliwych spędza sen z powiek nie jednego rolnika, a dla wielu nadal jest abstrakcją. Niestety na razie jest to projekt, ale w którym bez zmian można bardzo namieszać w produkcji rolnej. W jaki sposób tereny te zostały wyznaczone i co wspólnego ma dyrektywa azotanowa z redukcją stosowania środków ochrony roślin?

Polska zużywa 2,1 kg substancji czynnej na ha.

Trwają prace nad projektem rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, w którym jest zapis o ograniczeniach pestycydów na obszarach wrażliwych. Te obszary wrażliwe to Natura 2000, ale też może być i cała Polska.

Okazuje się, że Unia Europejska znalazła wspólny mianownik. Jest nim właśnie wyżej wspomniana definicja tzw. obszarów wrażliwych, która opisana jest w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR) i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Portal farmer.pl jako pierwszy poruszył tą ważną, a zarazem chyba jednak nadal pomijaną kwestię.

Najpierw napisaliśmy o tym, że ewentualna redukcja stosowania środków ochrony roślin może dotyczyć m.in. obszarów Natura 2000, które w Polsce zajmują ok. 20 proc. powierzchni kraju. Później, co potwierdził nam też resort rolnictwa, okazało się, że według obecnej interpretacji przepisów, ewentualnym zakazem aplikacji pestycydów, może być objęty obszar całej Polski, bo ten w ramach dyrektywy azotanowej czytany jest jako obszar wrażliwy. Więcej na ten temat w artykułach poniżej. Przypominamy, że dyrektywa azotanowa to podstawowy dokument Unii Europejskiej, który został wydany w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem, ale też i zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Co to jest obszar wrażliwy?

Jak podało nam ministerstwo rolnictwa, obecnie w projekcie rozporządzenia SUR, za obszar wrażliwy traktuje się dowolny z następujących obszarów:

a) obszar użytkowany przez ogół społeczeństwa, taki jak park lub ogród publiczny, tereny rekreacyjne lub sportowe lub droga publiczna;

b) obszar wykorzystywany głównie przez grupę szczególnie wrażliwą zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 14 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

c) osiedla ludzkie (społeczność, w której żyją i pracują ludzie), określone zgodnie z najbardziej aktualnym systemem CORINE (Koordynowanie informacji o środowisku) Land Cover nadzorowanym przez Europejską Agencję Środowiskową, poziom 1 klasyfikacji pokrycia terenu (tereny sztuczne) (z wyłączeniem poziomu 2–1.2: tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne oraz poziom 2–1.3: kopalnie, wyrobiska i budowy);

d) obszar miejski, przez który przepływa ciek wodny lub na którym znajduje się zbiornik wodny;

e) obszary nieprodukcyjne zdefiniowane zgodnie z unijnymi normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), normą 8 GAEC wymienioną w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115;

f) obszar wrażliwy pod względem ekologicznym, który oznacza dowolny z następujących obszarów:

(i) każdy obszar chroniony na podstawie dyrektywy 2000/60/WE, w tym ewentualne strefy ochronne, jak również modyfikacje tych obszarów w następstwie wyników oceny ryzyka dla punktów poboru wody do spożycia na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/218447;

(ii) tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG, oraz specjalne obszary ochrony wyznaczone zgodnie z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy, a także obszary specjalnej ochrony sklasyfikowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/147/WE oraz wszelkie inne krajowe, regionalne lub lokalne obszary chronione zgłoszone przez państwa członkowskie do krajowego wykazu obszarów chronionych wyznaczonych na poziomie krajowym (CDDA);

(iii) każdy obszar, na którym w wyniku monitoringu gatunków zapylaczy przeprowadzonego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia xxx/xxx [należy wstawić odniesienie do przyjętego aktu prawnego] stwierdzono, że występuje na nim jeden lub więcej gatunków zapylaczy, które w Europejskich czerwonych księgach zostały sklasyfikowane jako gatunki zagrożone wyginięciem;”.

I w tej definicji właśnie jest zawarte meritum sprawy, a raczej w jej interpretacji. Co teraz może zrobić Polska? Bo przecież prace nad projektem rozporządzania o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, który pojawił się nagle i „promowany” jest przez środowisko tzw. zielonych, nadal trwają. Wydaje się, że jedyną drogą, aby go zmienić lub zablokować, jest znalezienie większości poparcia w krajach Wspólnoty. Nie jest to proste. Potrzebna jest szeroka dyskusja nad skutkami wprowadzenia przepisów.

Co Polska w tym kierunku robi?

- Rząd Polski przyjął negatywne stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Stanowisko to prezentowane jest konsekwentnie na posiedzeniach grupy roboczej Rady, na którym omawiany jest projekt. Polska współpracuje przy tym ściśle z państwami, które podzielają podobne zastrzeżenia wobec projektu. Wyrazem tej współpracy było wniesienie pod obrady Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 21 marca br. opracowanego z inicjatywy Polski i Estonii wspólnego dokumentu podpisanego łącznie przez 12 państw członkowskich, przedstawiającego obawy wobec przygotowywanych przepisów (dokument prezentowany był przez Polskę) – informuje farmer.pl Dariusz Mamiński, radca z Departamentu Komunikacji i Promocji z resortu rolnictwa.

Jak zaznacza, propozycje alternatywne dla proponowanych przez Komisję Europejską zostały przedstawione podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 13 czerwca br. – wspólny dokument został podpisany przez 10 państw członkowskich. Z kolei podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 września 2022 r. Polska przedstawiała wspólne wezwanie Komisji Europejskiej do uzupełnienia oceny wpływu dla projektu rozporządzenia, podpisane przez 11 państw członkowskich. Sprawa omawiana była również na forum Grupy Wyszehradzkiej.

- Ministerstwo współpracuje także ściśle z organizacjami rolniczymi i innymi podmiotami, których dotyczyć mogą nowe regulacje. Zorganizowane m.in. zostało spotkanie z organizacjami reprezentowanymi w COPA-COGECA, celem wskazania na potrzebę wypracowania silnego stanowiska środowiska rolniczego w ramach tego forum. Ministerstwo zachęcało także do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu, czego rezultatem była wysoka liczba uwag zgłoszonych przez podmioty z Polski - jedynie z Niemiec i Francji przekazanych zostało więcej komentarzy do projektu – podał Mamiński.

Co jest ważne?

- Rząd Polski będzie zatem nadal wykorzystywał wszelkie wynikające z procedur legislacyjnych możliwości do zwracania uwagi na niekorzystne dla polskich rolników rozwiązania i dążył do ich zmiany lub eliminacji. Ważne jest w tym procesie jednak także wyrażanie opinii przez środowiska rolnicze, jak chociażby za pośrednictwem COPA-COGECA – apeluje przedstawiciel ministerstwa.

Co na to organizacje rolnicze?

- Musimy otworzyć nową debatę na temat tworzenia definicji obszarów wrażliwych i do tych zagadnień np. Natura 2000 wrócić. Trzeba to zmienić. W podobnej sytuacji są inne kraje np. Niemcy. Temat jest poważny, musimy o nim dyskutować i szukać partnerów w innych krajach w podobnej sytuacji. Trzeba też ocenić skutki wejścia w życie tych przepisów – mówi nam Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

I apeluje w tej sprawie do rządzących.

- Tzw. piłka jest dzisiaj po stronie rządu, aby jak najszybciej rozpoczął on dyskusję na szczeblu Unii Europejskiej i w kraju – mówi Szmulewicz.

Jak były wyznaczane u nas tzw. obszary wrażliwe?

Jak przyznaje sam Wiktor Szmulewicz, działo się to bardzo szybko.

- Obszary Natura 2000 były wyznaczane bez konsultacji. Nikt nie miał większych konsekwencji, mógł też wówczas pozyskać dodatkowo większe środki z UE i sprzeciwu z tego tytułu nie było. Dzisiaj zaczyna się robić problem i poważne ograniczenia produkcji rolnej, wówczas nikt tego nie mógł przewidzieć – przypomina Szmulewicz.

Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dwadzieścia procent powierzchni Polski zajmują obszary Natura 2000. Wkrótce pojawią się nowe, a niektóre z istniejących zostaną powiększone. W Polsce obszary Natura 2000 istnieją od 2004 r. Obecnie jest ich 999, w tym: 864 siedliskowe, 145 ptasich - w tym 10 wspólnych obszarów o podwójnym statusie – łącznie prawie 70 tys. km2. W styczniu br. do Komisji Europejskiej została przekazana aktualizacja granic obszarów Natura 2000, na której znajdują się 42 obszary. Jak tylko KE zatwierdzi przekazaną propozycję powierzchnia polskich obszarów Natura 2000 zwiększy się o ponad 46 km2. Czy to właśnie obszary Natura 2000 zostaną „poświęcone” w ramach tzw. ewentualnego kompromisu wyłączającego cały kraj?

Więcej na temat sytuacji tzw. obszarów wrażliwych w innych krajach UE napiszemy w kolejnym artykule. Ale trzeba też podkreślić, że w Niemczech obszar ten oceniany jest na ok. 3,5 mln ha, kiedy użytki rolne zajmują 16,6 mln ha. Obecnie trwa tam też dyskusja, gdzie podkreślane jest, że założenia planowanego projektu rozporządzenia mogą przyczynić się do ogromnych strat w rolnictwie.

Dlaczego pod dyrektywę azotanową podlega cała Polska?

- Ostatecznie OSN, czyli obszar szczególnie narażony, na teren całego kraju zmienił się w 2016 r. Stało się to z bardzo prostego względu. Komisja Europejska zakwestionowała zbyt niskie poziomy spływu ładunku azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego z Polski. Groziły nam wówczas z tego tytułu wysokie kary – przypomniała prof. Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Polska bowiem po wejściu do UE w 2004 r. mogła wybrać, albo podać tereny tzw. OSN, albo zadeklarować, jak to zrobiły inne kraje, że teren całej Polski, będzie przestrzegać dobrowolnie kodeksu dobrych praktyk rolniczych. Najpierw zdecydowała się na pierwszy krok, ale po kolejnym drugim raporcie KE, niekorzystnym dla nas, wycofała się z tych założeń i objęła nimi teren całego państwa. W ten sposób z omawianej wyżej tzw. dyrektywy azotanowej, cała Polska jest obecnie traktowana, z tytułu projektu rozporządzenia SUR, jako obszar wrażliwy i tym samym z ewentualnym zakazem aplikacji pestycydów.

Jak przypomina prof. Gaj, sposób i efekty realizacji wymogów dyrektywy azotanowej w Polsce od momentu wejścia do UE podlegał ocenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DGŚ), działającej przy Komisji Europejskiej. - W ocenie DGŚ w 2003 roku Polska wyznaczyła zbyt małą powierzchnię obszarów szczególnie narażonych (OSN) i Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) tzw. skarga azotanową. Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) 20 listopada 2014 r. wydał niekorzystny dla Polski wyrok. W wyniku ustaleń kierownictwa resortu środowiska oraz resortu rolnictwa i rozwoju wsi, będących następstwem orzeczenia TSUE, nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce. Polega ona na wdrożeniu programu ochrony wód na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN – mówi nam prof. Renata Gaj.

Czy można było wówczas inaczej poprowadzić wyznaczanie terenów pod dyrektywę azotanową?

– Ich wyznaczanie w większości skupiało się w pobliżu ferm produkcyjnych i w większości przypadków obszary te nie do końca odzwierciedlały stan odnoszony terenów klasyfikowanych jako tereny wrażliwe. Myślę, że gdyby od początku Polska, po wejściu do UE, podjęła wzorem innych krajów, decyzję o objęciu całego kraju obowiązkowym a nie dobrowolnym przestrzeganiem kodeksu dobrej praktyki rolniczej, uniknęlibyśmy problemów, z którymi Polska musiała się zmierzyć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i na szybko wprowadzać nowe regulacje i rozwiązania obarczone licznymi błędami. Aktualnie sporządzanie planów nawozowych czy przestrzeganie maksymalnych dawek to nie dowolność, ale obowiązek – oceniła prof. Renata Gaj.

Co teraz? Chyba nikt się nie spodziewał, że w takiej formie mogą do „nas wrócić” ponownie obszary tzw. wrażliwe i że będą one powiązane bezpośrednio z dyrektywą azotanową, a konsekwencje mogą być bardzo niekorzystne dla Polski. Co dalej? Dobre pytanie.