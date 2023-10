Zbieramy dla Państwa opinie odnośnie przepisów związanych z projektowanym rozporządzenie o zrównoważonym stosowaniu pestycydów tzw. SUR, który może wprowadzić i jesteśmy tego coraz bliżej, m.in. zakaz aplikacji chemicznych środków ochrony roślin na tzw. obszarach wrażliwych, w tym Natura 2000. Przepisy te zaostrzają też kurs w samej aplikacji pestycydów.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła stanowisko do rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR).

W listopadzie tematem zajmie się Parlament Europejski.

Co z obszarami wrażliwymi?

Polska jest jednym z krajów, który zużywa stosunkowo niewiele substancji czynnych na hektar. Na przykład w roku 2020 było to 2,1 kg na hektar, kiedy średnia unijna to 3 kg, a Holandia zużywała 8,8 kg substancji czynnej na ha. Poniżej grafika. Mimo to unijni urzędnicy i politycy chcą ograniczenia stosowania pestycydów i to procentowo, nieważne ile zużywane jest w konkretnym kraju. Jak pisaliśmy na farmer.pl w tym tygodniu Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła dokument większością głosów, w którym ma plan do 2030 roku UE ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i ryzyko związane z nimi o co najmniej 50 proc. oraz stosowanie tzw. „bardziej niebezpiecznych środków” o 65 proc. Latami referencyjnymi ma być okres od 2013 do 2017 r. To nie jedyne proponowane zmiany, a sam temat wróci na wokandę już 20-23 listopada br.

Obszary wrażliwe. Natura 2000 bez pestycydów?

Ważnym zagadnieniem są plany dotyczące obszarów wrażliwych, które obejmują obszary Natura 2000. Już mamy zapytania od zaniepokojonych rolników, że właśnie na terenie takim gospodarują i czy to oznacza, że będą zmuszeni zamknąć produkcję bądź przejść na tzw. ekologię, co jest dla nich nieporozumieniem. Zbieramy dla Państwa opinie specjalistów i organizacji w tej sprawie. Wypowiedzieli się dla nas m.in. Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin czy Michał Kiciński z CropLife Europe. Teraz przyszedł czas na kolejne osoby.

Zdaniem prof. Jolanty Kowalskiej z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, najważniejsze jest dokładne doprecyzowanie definicji obszarów wrażliwych. Bo tutaj nie ma jeszcze dokładnych wytycznych i może ona ulec zmianie. Już wielokrotnie podawaliśmy jak ona obecnie brzmi, ale na razie w myśl dyrektywy azotanowej cała Polska jest obszarem wrażliwym, a Natura 2000 tym bardziej.

- Jeśli obszary wrażliwe obejmują obszary Natura 2000, to w dużej części są to obszary przyrodnicze chronione ze względu na siedliska ptaków lub bogate siedliska botaniczne. Najczęściej są one wykorzystywane jako użytki zielone, na których zazwyczaj i tak nie stosuje się środków ochrony roślin. Należy także przypomnieć, że ograniczanie ś.o.r. zostało już wprowadzane w innych działaniach takich jak interwencja – ochrona bioróżnorodności na gruntach ornych - pasy kwietne, ogródki bioróżnorodności, gdzie nie można stosować żadnych ś.o.r lub przynajmniej herbicydów – mówi farmer.pl prof. Kowalska.

Dodaje, że ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, wymusza także działania, które sprzyjają stosowaniu środków biologicznych.

- Przejawia się to także w zwiększonym zainteresowaniu tym asortymentem produktów wśród firm, które w ostatnim czasie zintensyfikowały swoje działania w kierunku zwiększenia asortymentu środków stosowanych w rolnictwie ekologicznym, opartych na mikroorganizmach i naturalnych substancjach. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu firm wykazem środków zakwalifikowanych dla rolnictwa ekologicznego znajdującym się na stronie IOR PIB w Poznaniu, które od pewnego czasu obserwuję – dodaje prof. Jolanta Kowalska.

Dlatego podsumowując uważa ona, że pomimo dużych oporów i lęków z ograniczaniem ś.o.r. widać zintensyfikowanie wysiłków w kierunku opracowywania i wprowadzania na rynek nowego asortymentu środków produkcji roślinnej, które mogą być alternatywne dla chemicznych produktów.

Czy zgadzacie się z tym?

Rolnicy mają duże obawy

Podaliśmy je wcześniej za Copa-Cogeca. Teraz w tej sprawie wypowiedział się dla nas Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Jak podał, wyraża ogromne zaniepokojenie decyzjami Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), która przyjęła stanowisko do rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR).

- Wprowadzenie w życie powyższych przepisów doprowadzi do utraty przez Unię Europejską bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ ich efektem będzie znaczący spadek produkcji roślinnej i uzależnienie krajów UE od importu żywności, która nie będzie musiała spełniać szeregu rygorystycznych i kosztownych unijnych norm. Niepokoi nas, że członkowie ENVI podejmując takie decyzje nie opierają się na ocenie skutków oddziaływania tych przepisów na rolnictwo. Uznaniowe i nieuzasadnione naukowo ustalanie przepisów dotyczących poziomu ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin pokazuje, że są to decyzje polityczne i silnie zideologizowane – mówi nam Marian Sikora, szef FBZPR.

I dodaje, że organizacja ma nadzieję, iż Parlament Europejski, który rozpoczyna swoją sesję plenarną 20 listopada podejdzie do sprawy SUR pragmatycznie i ze świadomością z jakimi konsekwencjami wiąże się radyklane ograniczenie możliwości stosowania ś.o.r przez unijnych rolników.

- Mocno podkreślamy, że rolnicy potrzebują leków dla roślin. Jednocześnie Bruksela nie jest w stanie zaproponować żadnych sensownych alternatyw oprócz zakazów – zauważa Sikora.

Jak Wy oceniacie ten problem?