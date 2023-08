Komisja Europejska 5 lipca 2023 r. przedłożyła analizę uzupełniającą ocenę skutków wniosku dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin oraz zmiany rozporządzenia UE 2021/2115, tzw. SUR. Stało się to zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2022/2572 z 19 grudnia 2022 r. Czy ta ocena jest wystarczająca?

Wywiad z prof. Markiem Mrówczyńskim dotyczący oceny skutków wprowadzenia projektu rozporządzenia SUR. Poniżej jego uwagi.

Podano, że całkowita produkcja rolna zostanie ograniczona o 11,2 %, produkcja zbóż będzie zmniejszona o 14,9 % a roślin oleistych o 15,5 %, natomiast warzyw o 12,1 % oraz pasz z pastwisk o 10,0 %.

Redukcja o 50 % stosowania środków ochrony roślin spowoduje, że będzie istniała potrzeba importu surowców roślinnych z krajów trzecich, które nie posiadają systemu integrowanej ochrony roślin oraz używają substancje czynne już od wielu lat wycofane w UE.

Ewentualne wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin spowoduje, że administracja państwowa, w tym szczególnie PIORiN będzie musiał prowadzić znacznie więcej działań kontrolnych, co wymaga nakładów osobowych oraz finansowych, które powinny zostać zabezpieczone w ramach WPR 2023 – 2027.

Zapytaliśmy o to prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012, a także specjalistę z zakresu ochrony roślin. Przypominamy, że kwestia projektu rozporządzenia SUR budzi i budziła wiele wątpliwości i to od samego początku. Farmer.pl jako pierwszy opisywał tę sprawę i to bardzo dogłębnie o czym świadczą liczne artykuły zamieszczone na naszej stronie internetowej. Komisja Europejska w marcu zatwierdziła wniosek unijnych ministrów rolnictwa o dalszą ocenę skutków planów ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego. Stało się to, jak już pisaliśmy, na mocy przyjętej 19 grudnia 2022 r. decyzji Rady Unii Europejskiej wzywająca do pogłębienia tego tematu pod wieloma względami. Teraz została ona przedstawiona. Jak ją ocenia osoba, specjalista zajmujący się tą tematyką od lat i śledzący przebieg legislacji kontrowersyjnego projektu rozporządzenia SUR, prof. Mrówczyński? Poniżej dokładna analiza tej oceny oczami profesora.

Farmer: Komisja Europejska w dniu 5 lipca 2023 r. przedłożyła analizę uzupełniającą ocenę skutków wniosku projektu z dnia 22 czerwca 2022 r. , który dotyczył rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i zmiany rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2021/2115. Spróbujemy ją przeanalizować punkt po punkcie, artykuł po artykule. Pan jest osobą, która ma ogromną wiedzę na temat rynku pestycydów w Polsce, ale również i w Unii Europejskiej. Zacznijmy od początku, czyli faktu, że decyzja Rady UE 2022/2572 w art. 1, ust. 1a określiła, iż Komisja Europejska przedłoży analizę ilościowego wpływu wniosku Komisji na produkcję żywności w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez ilościowe określenie wpływu na plony w odniesieniu do głównego rodzaju odpowiednich upraw i produktów roślinnych w ujęciu indywidualnym, przy jednoczesnym uwzględnieniu krajowych celów w zakresie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin w szczególnych warunkach w państwach członkowskich, w tym w różnych regionach klimatycznych. Czy w Pana ocenie jest ona wystarczająca?

Prof. Marek Mrówczyński: Odnosząc się wprost do art. 1, ust. 1a oceny, po pierwsze Komisja Europejska przedłożyła bardzo ograniczone ilościowe określenie wpływu redukcji o 50 % obniżenia do 2030 r. stosowania w Unii Europejskiej środków ochrony roślin. W tabeli 2 tego dokumentu podano symulowane zmiany produkcji w UE-27 dla poszczególnych celów Strategii „Od pola do stołu”. Podano, że całkowita produkcja rolna zostanie ograniczona o 11,2 %, produkcja zbóż będzie zmniejszona o 14,9 % a roślin oleistych o 15,5 %, natomiast warzyw o 12,1 % oraz pasz z pastwisk o 10,0 %. Obniżenie produkcji roślinnej spowoduje również spadek produkcji zwierzęcej, czyli trzody chlewnej o 15,5 %, mięsa wołowego o 14,3 %, mleka o 10,1 %, drobiu o 15,9 % oraz owiec o 10,0 %.

W tabeli 3 podano opracowane w Wageningen dane o wpływie redukcji środków ochrony roślin o 50 % w zależności od kraju oraz rodzaju upraw rolniczych i ogrodniczych. Stwierdzono, że straty w plonach mogą się wahać od 2 do 28 %, w zależności od kraju oraz rodzaju upraw.

Dla Polski spadki plonowania będą dotyczyły głównie jabłek, które zostanie ograniczone o 20 %, następnie rzepak, gdzie przewiduje się redukcję o 13 % oraz burak cukrowy z ograniczeniem produkcji o 10 %.

W przedłożonej analizie tylko krótko wspomniano o raporcie nr 30 Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych z listopada 2020 r., gdzie podano, że redukcja stosowania środków ochrony roślin i Strategie KE „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, mogą wpłynąć na zmniejszenie plonowania roślin rolniczych średnio o 12 %. W opracowaniu Komisji Europejskiej nie podano szczegółów, które są zawarte w raporcie nr 30, gdzie podano, że produkcja rzepaku i soi ulegnie zmniejszeniu o 37,8 %, pszenicy o 24,7 %, buraka cukrowego o 18,2 % oraz inne uprawy, gdzie redukcja plonowania może wynosić nawet 20,6 %. Obniżenia plonowania roślin może wpłynąć na produkcję olejów roślinnych o 14,8 % oraz cukru o 16,1 %. Również zmniejszenie produkcji roślinnej wpłynie na ograniczenia pogłowia bydła o 11,7 %, trzody chlewnej o 11,4 % ora innych zwierząt o 12,3 %. Taka sytuacja spowoduje ograniczenia w produkcji wołowiny o 11,7 %, wieprzowiny o 13,3 %, innych zwierząt o 8,2 %, mleka o 12,0 % oraz produktów mlecznych o 7,2 %. Także całe przetwórstwo żywności zostanie ograniczone o 11,1 %.

W opracowaniu Komisji Europejskiej nie wspomniano również o publikacji organu Unii Europejskiej „Joint Research Centre – Technical Report, 2021”, gdzie podano, że spadek plonowania roślin rolniczych i ogrodniczych zależy od rejonu uprawy oraz gatunków. Różnice w plonowaniu pomiędzy produkcją prowadzoną w systemie konwencjonalnym a ekologicznym w krajach położonych w północnych rejonach Centralnej Europy, wpłynęły w największym stopniu na ograniczenie produktywności rzepaku, bo aż o 56,7 %. Nieco mniejsze obniżenie plonowania stwierdzono podczas produkcji owoców, gdzie redukcja wynosiła 51,3 %. Produkcja warzyw ulegnie obniżeniu o 42,1 %, pszenicy o 44,0 %, innych zbóż o 42,9 %, kukurydzy o 32,3 % oraz na trwałych użytkach zielonych o 8,5 %.

Po drugie, w przedłożonej przez Komisję Europejską analizie uzupełniającej ocenę skutków dotyczących redukcji o 50 % stosowania środków ochrony roślin, brakuje informacji o wpływie gradacji agrofagów na plonowanie roślin. Przykładem gradacji jest istniejący od kilku lat wielki problem z np. szarańczą wędrowną, która całkowicie niszczy rośliny uprawne na terenach Południa Europy. Zagrożenia powodowane przez szarańczę wędrowną w najbliższych latach będą wzrastać, co jest skutkiem zmian klimatycznych. Agrofagi inwazyjne spowodują wzrost zużycia substancji czynnych na 1 ha, co jest logiczne, ale niestety nie zostało uwzględnione w projekcie rozporządzenia z 22 czerwca 2022 r. oraz w przedłożonej przez Komisję Europejską analizie oceny skutków redukcji o 50 % stosowania środków ochrony roślin.

Farmer: Jak się dowiadujemy z dokumentu, Komisja Europejska dokona analizy skutków wniosku na dostępność żywności i pasz w Unii, ocenianej na podstawie głównych rodzajów podstawowych produktów spożywczych i paszowych oraz możliwości zwiększenia się zależności od przywozu żywności i pasz. Co to oznacza w praktyce i jaki ma to wpływ na redukcję dostępności żywności i pasz, również w Polsce?

Prof. Marek Mrówczyński: Uważam, że przedłożonej przez Komisję Europejską analizie uzupełniającej ocenę skutków ograniczenia stosowania w UE o 50 % środków ochrony roślin, w bardzo małym zakresie omówiono wpływ redukcji na dostępność żywności i pasz w Unii oraz możliwości zwiększenia się zależności od przywozu żywności i pasz. Z tabeli 2 można pośrednio wnioskować o zmniejszeniu dostępności w UE żywności i pasz. Ograniczenie tuczu drobiu o 15,9 % wpłynie na zaopatrzenie 0,5 mld ludności UE o podobną wartość, co może spowodować, że będzie potrzebny import mięsa drobiowego. Podobna sytuacja będzie z produkcją mięsa wieprzowego, która zostanie obniżona o 15,5 %, mięsa wołowego o 14,3 %, warzyw o 12,1 % oraz innych surowców roślinnych i zwierzęcych od 10,0 % do 15,5 %. Podobnie z tabeli 3 wynika pośrednio, że dostępność żywności i pasz będzie ograniczona nawet o 28 % w przypadku winogron produkowanych we Francji.

W przypadku Polski produkcja jabłek zostanie ograniczona o 20 %, co spowoduje, że Polska z eksportera stanie się importerem owoców, a także oleju rzepakowego oraz cukru. W analizie KE brakuje szerokiego omówienia wpływu Strategii „Od pola do stołu” na zaopatrzenie mieszkańców UE w podstawowe surowce do produkcji najwyższej jakości żywności oraz dostępność pasz dla zwierząt. Taka szeroka analiza została pokazana w raporcie nr 30 z listopada 2020 r. Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wg tego raportu produkcja cukru zmniejszy się o 16,1 % oraz olejów roślinnych o 14,8 %. Także ograniczona zostanie produkcja surowców od zwierząt, mleka o 12,0 %, produktów mlecznych o7,2 %, wołowiny o 11,7 %, wieprzowiny o 13,3 %, a przetwórstwo żywności ulegnie zmniejszenie o 11,1 %.

Co ważne, redukcja o 50 % stosowania środków ochrony roślin spowoduje, że będzie istniała potrzeba importu surowców roślinnych z krajów trzecich, które nie posiadają systemu integrowanej ochrony roślin oraz używają substancje czynne już od wielu lat wycofane w UE.

Prof. Marek Mrówczyński z IOR PIB, fot. IOR PIB

Farmer: Co z przeliczeniem tych działań na konkretne pieniądze? Jak obliczono potencjalny wpływ tego rozporządzania na ceny żywności w ujęciu ogólnym, a szczególności na podstawowe produkty spożywcze, które są związane z redukcją o 50 % stosowania środków ochrony roślin. Jak bardzo mogą one wzrosnąć? Czy ocena pokrywa się z Pana przewidywaniami?

Prof. Marek Mrówczyński: W przedłożonej analizie w małym stopniu przeanalizowano potencjalny wpływ na ceny żywności i pasz. We wnioskach końcowych oraz podsumowaniu stwierdzono, że do 2030 r. nie będzie wpływu ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na ceny żywności i pasz. Wspomniano tylko o wzroście cen żywności o 17 %, cytując raport nr 30 z listopada 2020 r. Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Niestety nie pokazano całej analizy cenowej, która została podana w raporcie nr 30.

Redukcja o 50 % stosowania środków ochrony roślin spowoduje, że będzie istniała potrzeba importu surowców roślinnych, co uzależni UE od krajów trzecich. Taka sytuacja może spowodować wzrost cen, gdyż wg raportu nr 30 z listopada 2020 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Strategia „Od pola do stołu” wpłynie na wzrost cen surowców roślinnych.

Farmer: A co z ilościowymi skutkami zwiększonego obciążenia administracji dla konkurencyjności i rentowności małych i średnich gospodarstw rolnych. Czy w tym wypadku ocena podana przez KE podołała?

Prof. Marek Mrówczyński: Chyba znowu nie. W analizie uzupełniającej stwierdzono, że nie będzie dodatkowych obciążeń dla administracji państwowej oraz profesjonalnych rolników i ogrodników. Wniosek ten jest sprzeczny z ekspertyzą nr 30 z listopada 2020 r. Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, który we wnioskach stwierdza, że wprowadzenie Strategii „Od pola do stołu’ oraz „Na rzecz bioróżnorodności” wpłynie na zwiększenie obciążeń dla administracji państwowej oraz także dla producentów rolnych i ogrodniczych.

Ewentualne wprowadzenie w życie projektowanego rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin spowoduje, że administracja państwowa, w tym szczególnie PIORiN będzie musiał prowadzić znacznie więcej działań kontrolnych, co wymaga nakładów osobowych oraz finansowych, które powinny zostać zabezpieczone w ramach WPR 2023 – 2027. Także profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin będą zobowiązani do prowadzenia większej biurokracji, co również będzie generowało dodatkowe koszty.

Poza tym, w projekcie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. w art. 43 wprowadzono zapis, że wsparcie finansowe potrzebne w celu spełnienia wymogów wynikających z projektu rozporządzenia, będzie obowiązywał tylko przez 5 lat. Należy zmienić ten zapis i usunąć okres 5 lat. Wsparcie finansowe powinno obowiązywać w kolejnych edycjach WPR.

Dodatkowo w projekcie Komisja Europejska wprowadza nadmiar nieprecyzyjnie sformułowanych zadań kontrolnych, jako obowiązek dla administracji państwowej oraz profesjonalnych użytkowników. Przykładem są art. 10 i 11 oraz 30, gdzie wprowadzono szerokie i nieprecyzyjne kompetencje dla Komisji Europejskiej. Nadmiar nieprecyzyjnych uprawnień kontrolnych, które nadała sobie Komisja Europejska, może być wykorzystywany po ewentualnym wprowadzeniu rozporządzenia w życie. Wówczas KE będzie mogła dobrowolnie nakładać kary w zależności od politycznych preferencji.

Farmer: Co z rozwojem rynku biologicznych środków ochrony roślin. Ograniczenie aplikacji tych syntetycznych ma się wiązać ze zwiększoną dostępnością alternatyw chemicznych preparatów oraz potencjalnego zwiększonego ryzyka wprowadzenia i rozpowszechniania się organizmów szkodliwych w Unii, ze względu na ograniczoną dostępność alternatywnych środków łagodzenia tego ryzyka. Jak to Pan ocenia na podstawie tego dokumentu?

Prof. Marek Mrówczyński: W przedłożonej analizie stwierdzono, że biologiczne preparaty rozwiążą wszystkie nowe problemy związane z zagrożeniami powodowanymi przez agrofagi, czyli szkodniki, patogeny i chwasty. W analizie podano, że nowe przepisy UE ułatwią i przyspieszą rejestrację nowych biologicznych środków ochrony roślin. W tym celu UE opublikowała 4 rozporządzenia nr od 1438 do 1441, które obowiązują od 21 listopada 2022 r. Rozporządzenia miały ułatwić procedurę rejestracji nowych biologicznych środków ochrony roślin. Niestety stało się odwrotnie, bo nowe przepisy nie obniżyły wymagań w stosunku do substancji biologicznych, które są prawie podobne do chemicznych środków ochrony roślin. Nowe przepisy o wymaganiach względem substancji biologicznych nie ułatwią szybkiego wprowadzenia środków biologicznych, czyli został osiągnięty skutek odwrotny od założeń Komisji Europejskiej, która w przedłożonej analizie zapewniła o szerokim dostępie do alternatyw, które wynikają z redukcji o 50 % chemicznych środków ochrony roślin.

Koszty stosowania biologicznych środków ochrony roślin są od 3 do 5-krotnie wyższe niż środków chemicznych. Dlatego 10 państw UE wprowadziło już wiele lat temu dopłaty z budżetów krajowych, które wynoszą do 50 % kosztów stosowania środków biologicznych. Takie działanie powinno być promowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027, co spowoduje wzrost wykorzystania biologicznych środków ochrony roślin.

Oprócz zmiany i uproszczenia rozporządzeń nr 1438 – 1441 z 2022 r., które dotyczą kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami, powinny powstać rozporządzenia UE o makroorganizmach, co spowoduje, że zniknie czarny rynek.

W celu obniżenia stosowania substancji czynnych na 1 ha powinno powstać rozporządzenie UE o obowiązkowej ale uproszczonej rejestracji adiuwantów. Wszystkie środki ochrony roślin powinny być stosowane z adiuwantami, albo wbudowanymi w gotową formulację, lub jako zabieg łączony, szczególnie z adiuwantami wielofunkcyjnymi.

Poza tym w Unii Europejskiej integrowana ochrona roślin powinna zostać zastąpiona przez Integrowaną Produkcję Roślin (IPR), która jest dobrowolnym systemem, ale certyfikowanym i nadzorowanym przez upoważnione przez PIORiN jednostki certyfikujące. W ramach IPR realizuje się także obowiązkowy system integrowanej ochrony oraz prowadzi się pełną agrotechnikę z wykorzystaniem kwalifikowanego materiału siewnego odmian odpornych i tolerancyjnych na patogeny oraz szkodniki. Również stosuje się metody biologiczne oraz dba się o organizmy pożyteczne i zapylacze. Nawożenie roślin musi być zbilansowane, co ogranicza zagrożenia powodowane przez patogeny i szkodniki. Wprowadzenie systemu IPR będzie wymagało wsparcia dla producentów roślin rolniczych i ogrodniczych, które powinno pochodzić ze Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027.

W przedłożonej przez Komisję Europejską analizie oceny skutków ograniczenia o 50 % stosowania środków ochrony roślin podano, że wszystkie chemiczne preparaty negatywnie oddziałują na organizmy pożyteczne oraz zapylacze. W analizie KE powołuje się na ujemne oddziaływanie m.in. substancji czynnych, które UE wycofała już ze stosowania i rzeczywiście oddziaływały one negatywnie na środowisko przyrodnicze. Przykładem mogą być wycofane przez UE substancje czynne insektycydów np. chloropiryfos, który posiada zakaz stosowania od dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz dimetoat z zakazem od 1 lipca 2020 r. Komisja Europejska powołuje się na publikacje naukowe, które w większości dotyczą wycofanych przez UE substancji czynnych, takich jak chloropiryfos i dimetoat. Powoływanie się na ujemne oddziaływanie wycofanych już przez UE substancji czynnych jest działaniem, które można uznać za celowe wywoływanie negatywnych opinii.

Aktualnie w UE zarejestrowanych jest 453 substancje czynne, z czego 53 to substancje do zastąpienia, czyli wycofania z możliwości stosowania. Obecnie 170 substancji czynnych należy do naturalnych środków biologicznych, albo zostały zsyntetyzowane na wzór związków, które występują w środowisku przyrodniczym. Taka sytuacja spowodowała, że prawie wszystkie substancje czynne zarejestrowane obecnie w UE wykazują bardzo krótkie działanie na agrofagi. Podczas dużej gradacji agrofagów często istnieje potrzeba powtarzania zabiegów ochronnych, co generuje nadmierną chemizację środowiska przyrodniczego oraz zwiększa koszty produkcji roślinnej.

Farmer: Decyzja Rady Unii Europejskiej 2022/2572 w art. 1, ust. 1f, zobowiązuje Komisję Europejską do przedłożenia analizy uzupełniającej ocenę skutków redukcji o 50 % stosowania środków ochrony roślin na ilościowe określenie wpływu zakazu stosowania preparatów na obszarach wrażliwych, w szczególności na obszarach wykorzystywanych przez ogół społeczeństwa i w osiedlach ludzkich. Ten temat był opisywany na farmer.pl i interpretacja tzw. obszarów wrażliwych może być bardzo szeroka, nawet może dotyczyć całego kraju. Jak to jest opisane w ocenie skutków?

Prof. Marek Mrówczyński: Co do uwag do art. 1, ust. 1 f 1 nie przedstawiono precyzyjnego określenia obszarów wrażliwych, co spowoduje w przyszłości różnorodne i dobrowolne interpretowanie tych zapisów w zależności od uznania urzędników Unii Europejskiej oraz nakładania odmiennych sankcji dla niektórych krajów członkowskich, które zależą od preferencji politycznych.

W projekcie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin w art. 18, ust. 1 podano, że zabronione jest stosowanie wszelkich środków ochrony roślin na wszystkich obszarach wrażliwych. Zapis ten mówi jednoznacznie, że na terenach wrażliwych nie można stosować także biologicznych środków ochrony roślin, co należy uznać za kuriozum prawne i jest sprzeczne z światowymi tendencjami.

Na precyzyjnie określonych przez Unię Europejską obszarach wrażliwych, zamiast wprowadzania przez UE całkowitego zakazu stosowania wszystkich środków ochrony roślin, w tym biologicznych, powinien powstać zapis o możliwości stosowania na obszarach wrażliwych, takich jak np. Natura 2000, środków biologicznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, ale tylko tych, co posiadają korzystne parametry środowiskowe.

Poza tym bez wsparcia finansowego w ramach WPR nie będzie można wdrożyć IOR oraz IPR, a tym samym spełnić wymogi redukcji stosowania środków ochrony roślin. Obniżenie stosowania o 50 % stosowania środków ochrony roślin, może spowodować pogorszenie jakości surowców roślinnych, poprzez wzrost poziomu m.in. mykotoksyn.

Farmer: Co z bioróżnorodnością na terenach leśnych?

Prof. Marek Mrówczyński: Decyzją Rady Unii Europejskiej 2022/2572 Komisja Europejska została zobowiązana do przedłożenia analizy uzupełniającej skutków ograniczenia o 50 % stosowania środków ochrony roślinna drzewostany i bioróżnorodność zależną od lasów. W analizie nie przedstawiono skutków ograniczenia stosowania środków ochrony roślin na drzewostany, gdyż stwierdzono, że Komisja Europejska nie dysponuje danymi, które dotyczą leśnictwa.

Farmer: Czyli podsumowując, przedłożona w dniu 5 lipca 2023 r. przez Komisję Europejską analiza uzupełniająca ocenę skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i zmiany rozporządzenia 2021/2115, która została opracowana na 228 stronach, w Pana ocenie nie spełnia prawie żadnych zadań postawionych w decyzji Rady Unii Europejskiej 2022/2572 z dnia 19 grudnia 2022 r., gdzie podano konkretne oczekiwania od Komisji Europejskiej, które po kompleksowym opracowaniu, mogłyby ułatwić i umożliwić proces ustawodawczy związany z projektem rozporządzenia SUR?

Prof. Marek Mrówczyński: Moim zdaniem tak. Przedłożone w dniu 5 lipca 2023 r. przez Komisję Europejską uzasadnienie oceny skutków wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin oraz także projekt z dnia 22 czerwca 2022 r. nie spełniają pokładanych w nich nadziei na prawidłową i poprawną redukcję chemizacji produkcji rolniczej i ogrodniczej. Uwzględniając powyższe informacje należy stwierdzić, że analiza uzupełniająca jest opracowaniem, które nie wypełnia zapisów podanych w decyzji Rady Unii Europejskiej 2022/2572 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Brak prawidłowego uzasadnienia skutkuje automatycznym wycofaniem projektu wniosku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Projekt rozporządzenia powinien zostać opracowany zupełnie od nowa z uwzględnieniem zapisów, które zostaną pozbawione rażących błędów logicznych oraz prawnych. Przykładem błędów są zapisy o obszarach wrażliwych, w tym Natura 2000 oraz wyznaczonych na podstawie dyrektywy wodnej. Dla warunków Polski na terenach wrażliwych, czyli Natura 2000, która dotyczy 20 % powierzchni kraju oraz dyrektywy wodnej, co łącznie spowoduje, że na 100 % Polski nie będzie można stosować żadnych środków ochrony roślin, w tym nawet biologicznych. Również gruntowne zmiany powinny dotyczyć art. 5 projektu rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Powinien powstać nowy zapis, który dotyczy art. 5, ust. 8, który umożliwi krajom członkowskim zużywającym poniżej średniej dla całej UE, dobrowolne redukowanie stosowania substancji czynnych na 1 ha. Kraje stosujące najwięcej substancji czynnych na 1 ha muszą dokonać redukcji w największym stopniu.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.