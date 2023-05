Za stosowanie zarejestrowanych produktów ochrony biologicznej możemy otrzymać dopłatę w ramach ekoschematu. Jednak dostępność tych preparatów nie jest zbyt duża.

Na polskim rynku mamy tylko kilka zarejestrowanych produktów biologicznej ochrony roślin

Cena ochrony biologicznej nie jest niższa niż ochrony standardowej

Ekoschemat jest, ale czy damy radę go zrealizować?

Biologiczna ochrona upraw to jeden z zaproponowanych ekoschematów w nowej ofercie dopłat bezpośrednich. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Płatności "będą przyznawane za stosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych, jeżeli zgodnie z etykietą danego środka, został zastosowany co najmniej jeden zabieg ochrony upraw przy użyciu środka ochrony roślin. Ma to wyeliminować konieczność wykonania zabiegu chemicznego".

Dodajmy, że zgodnie z wytycznymi do końca sierpnia rolnik, który chce przystąpić do tego ekoschematu, powinien przekazać do ARiMR fakturę zakupu (imienny dokument), która potwierdzi zakup biologicznego środka ochrony roślin oraz jego ilość.

W kluczowych uprawach tylko kilka możliwości

W rzepaku ozimym mamy zarejestrowanych obecnie 6 biologicznych środków ochrony roślin - 5 fungicydów (Contans WG, Integral Pro, Polygreen Fungicide WP, Serenade ASO, Xilon) oraz 1 insektycyd (Naturalis).

Polygreen Fungicide WP ma rejestrację w rzepaku ozimym (przeciwko zgniliźnie twardzikowej oraz suchej zgniliźnie kapustnych), a także w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym (przeciwko fuzariozie kłosa).

W rzepaku ozimym i jarym mamy zarejestrowany Integral Pro. Produkt ten dedykowany jest zgodnie z etykietą do ochrony przed suchą zgnilizną kapustnych, aczkolwiek wspomaga także roślinę - poprzez stymulowanie mechanizmów obronnych rośliny - w ograniczaniu strat powodowanych przez pchełki ziemne oraz rzepakowe. Także w rzepaku ozimym możemy podać Constans WG oraz Xilon - obydwa produkty zarejestrowane są w celu ochrony przed zgnilizną twardzikową.

Preparat Serenade ASO może być stosowany zarówno w rzepaku (rejestracja na zgniliznę twardzikową) ale też w ziemniaku, gdzie może być stosowany w celu eliminacji rizoktoniozy ziemniaka. W ziemniakach można również stosować Proradix, który podobnie jak Serenade ASO, wspomaga ochronę ziemniaka przed rizoktoniozą.

Najwięcej produktów mamy zarejestrowanych w uprawach warzywniczych. W przypadku głównych upraw rolniczych (zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe) wybór jest stosunkowo wąski - np w burakach cukrowych nie zarejestrowano żadnego biologicznego środka ochrony roślin (rejestracja obejmuje w przypadku kilku produktów buraka pastewnego).

Niełatwe zakupy biologicznej ochrony

Sprawdźmy jednak jak to wygląda w praktyce, jeśli chcemy przystąpić do ekoschematu biologiczna ochrona roślin. Od czego zacząć? Oczywiście od zakupu danego preparatu, koniecznie precyzyjnie określonego na fakturze. Od razu napotykamy schody. Dostępność zarejestrowanych środków biologicznej ochrony roślin jest znikoma. Niemal każda firma dysponuje produktami biologicznymi, ale niekoniecznie środkami ochrony roślin.

Jaką mamy więc sytuację? W najważniejszych uprawach rolniczych mamy zarejestrowanych aktualnie 6 biologicznych środków ochrony roślin - 5 fungicydów oraz 1 insektycyd. Jeśli brać pod uwagę samy fungicydy to w rzepaku rejestrację uzyskało 5 produktów, w ziemniakach 2 oraz w pszenicy 1.

W sklepach internetowych znajdziemy preparat Naturalis. Przy zakupie pamiętajmy koniecznie - jeżeli chcemy przystąpić do ekoschematu - o wyborze faktury jako dokumentu zakupu. Paragony czy inne rachunki nie wskazujące kto dokonał zakupu nie będą akceptowane przez ARiMR. Dostępność produktu nie jest wysoka, ale da się go zakupić. Cena waha się w przedziale 190 - 240 zł (dawka na hektar w zależności od szkodnika i uprawy ustalona jest na 0,75 - 2 l/ha).

W jednym ze sklepów wzamian za Polygreen Fungicide WP zaproponowano nam Polyversum WP, jako alternatywę, a nawet identyczny produkt. I tak, jest to produkt, który zawiera ten sam żywy organizm (obydwa bazują na grzybie Pythium oligandrum), ale wchodząc w ekoschemat ochrony biologicznej w żadnym stopniu nie uprawnia do skorzystania z zapowiadanej dopłaty około 90 euro / ha - wyklucza go brak rejestracji w wymienionych wyżej głównych uprawach rolniczych. Dodajmy, że opakowanie 300g preparatu Polyversum WP wyceniane jest na około 600 zł. Dawka na hektar w uprawach rolniczych bliźniaczego Polygreen Fungicide WP określona została na 0,1 kg/ha, co oznacza że koszt takiego zabiegu może oscylować w okolicy 200 zł/ha.

Jest za to możliwość zakupu produktu Serenade ASO (rzepak oraz ziemniaki). Wc rzepaku przeciwko zgniliźnie twardzikowej stosujemy 2 l/ha, co przy cenie na poziomie około 70 - 80 zł / l daje nam koszt około 140 - 160 zł/ha.

Constans WG wyceniany jest na 560 - 640 zł za opakowanie 4 kg. Przy dawce na hektar na poziomie 2 kg koszt zabiegu to 280 - 320 zł/ha. Co z dostępnością? W 4 sklepach stacjonarnych - w różnych częściach kraju - produkt był niedostępny (nie tylko w danym momencie, ale przez ogólny brak w ofercie). Jets natomiast możliwość zakupu przez internet.

Tanio nie jest. Czekamy na szersze możliwości

W ogólnym rozrachunku dostępność zarejestrowanych produktów biologicznej ochrony roślin nie jest zbyt wysoka, niemniej da się je zakupić. Kwestia czy akurat dany konkretny produkt. W sklepach stacjonarnych otwarcie się mówi, że jak na razie popyt na tego typu preparaty jest niski, dlatego też punkty handlowe nie chcą ryzykować “ściąganiem” towaru, który może zostać na magazynie na dłużej. Co w kontekście produktów biologicznych jest w dużej mierze kluczowe. Być może ekoschemat wspierający biologiczną ochronę roślin zmieni nieco rynek tej kategorii produktów, aczkolwiek aby do niego przystąpić najpierw trzeba zakupić produkt. Tymczasem nie wszystkie są dostępne, a ich cena jeszcze nie zachęca do pełnego przejścia na biologię.